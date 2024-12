Jedno z posledních opravdu dobrých BMW má na kahánku. Pokud máte zájem, objednávejte, příští rok se nad ním zavře voda před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Doby, kdy jsme se nemohli dočkat, až stárnoucí model uvolní místo něčemu novému a lepšímu, jsou bohužel dávno pryč. Úplně nová BMW jsou dnes jednookými mezi slepými, řada 8 vidí pořád na obě oči. Má ale na kahánku.

Za úplným vrcholem automobilové branže bychom museli až do někam do první dekády nového milénia. Tehdy přirozená evoluce dovolila nabídnout automobilkám vozy dostatečně moderní, a přitom je omezené množství všemožných regulací dovolovalo dělat tak, jak si technici i zákazníci přáli. Ještě přibližně do konce minulé dekády ale dokázaly nové vozy obvykle víc těšit než děsit.

Nedá se přitom vypíchnout jediná věc, která by začala strádat, pod tíhou regulací se z nových vozů začaly stávat stroje stále více vzdálené představám kupců i reálným technickým ideálům. Dít se opak, těžko jsme svědky takové nekvality, neboť výrobci musí šetřit tam, kde ještě šetřit mohou, tak vysoké hmotnosti, neboť do aut musí dávat spoustu objektivně nechtěných nesmyslů a zanedbávat materiálovou evoluci ze stejných důvodů jako kvalitu, nebo takových elektronických absurdit od omezovačů rychlosti, které jsou přímo nařízené, až po eliminaci téměř veškerých tlačítek z interiérů, což je znovu primárně dílo úspor nákladů.

Raději dodáváme: Nejsme žádní škarohlídi, nejsme žádní odpůrci moderny a nemyslíme si, že to nejlepší bylo dávno vyvinuto. Naopak, vývoj je nikdy nekončící proces, který je schopen vyvinout vždy něco lepšího, i když se nezdá, že by to bylo možné. Jenže to jej musíte nechat dýchat. Nejsme tedy kritiky „moderních aut” nebo „moderny”, ta sama o sobě problémem jistě není, jsme kritiky „přeregulovaných aut” nebo „přemíry regulací”, ze které nám dobře opravdu není.

Pro důkazy není třeba chodit daleko, tímto trpí zejména kdysi hrdý prémiový segment. Nové Mercedesy už ani nebudeme komentovat, Audi stojí leda za hořké pousmání. Co se stalo z nové A4 (dnes si říká A5), je skoro neuvěřitelné, zejména lacinost interiéru spolu s nedomyšlenou elektronickou architekturou je až nepochopitelná. Anebo nová elektrická A6 vyšperkovaná pěti displeji, když zvolíte elektronická zrcátka s kamerami? Je to absolutně nefunkční koncept od A do Z. Nová BMW se vedle těchto aut jeví být ještě přijatelnými, zvlášť díky široké dostupnosti dieselových a víceválcových motorů, ale je to pouhá relativita, jsou jednookými vedle slepých.

Stačí vidět jen faceliftovanou řadu 3, která přišla o téměř všechna tlačítka a získala „skvělé” věci, jako onen omezovač, nemluvě o nové řadě X3, která vypadá zejména uvnitř jako podobný vtip, kterým je nové Audi Q5. A nová řada 5? To je už i fakticky parník, o ústupcích uvnitř ani nemluvě. Obecně tak platí, že pokud ještě chcete auto, které byste označili za opravdu dobré, musíte lovit mezi nejstaršími modely v nabídce, bohužel. Což u BMW znamená už jen dvě možnosti - spíš juniorský roadster Z4 a vrcholná řada 8. S těmi pořád dostanete relativní lehkost, kvalitu, tlačítka včetně možnosti alespoň ony povinné elektronické nesmysly vypnout všechny jedním tahem apod.

Zet-čtyřku dnes nechme stranou, středem pozornosti bude osmička. Tento model vždy složitě bojoval o pozornost publika, neboť sice dorazil jako odpověď na kupé a kabriolety třídy S od Mercedesu, jenže už třícípá hvězda s nimi přišla ve chvíli, kdy zákazníci po něčem takovém sotva toužili. Šlo tedy o malou a dále se zmenšující skupinu zákazníků, která byla rychle uspokojena. Když tedy se svou troškou do mlýna dorazilo BMW, bylo skoro pozdě. Řada 8 tedy prodejně spíš paběrkovala, i když je na rozdíl od svého rivala byla a je k mání ve třech karosářských verzích.

Jedna z nich, a sice kupé, však již má na kahánku. Kolegové z BMW Blogu totiž informují, že výroba verze M8 s jedním párem dveří a pevnou střechou se v lednu příštího roku zastaví. M8 Cabrio a M8 Gran Coupe pak sice mají ještě nějakou chvíli pokračovat, stejně jako bude možné koupit i běžné varianty těchto aut, ovšem rok 2025 zřejmě bude konečnou pro celou řadu. A to definitivní.

Původně se sice mluvilo o příchodu nové generace, která by dorazila alespoň jako Gran Coupe, jenže vedení mnichovské automobilky dosud nemělo o příchodu nástupce rozhodnout. Pokud se tak tedy stane, dříve několik let po konci současné iterace novinku čekat nemůžeme. To dává také naději, že by stávající provedení mohlo vydržet v nabídce o něco déle, což by z něj v duchu výše uvedeného dělalo více a více žádoucí vůz.

Pokud byste zatoužili přímo po M8, je o co stát, kombinuje 4,4litrový přeplňovaný osmiválec o výkonu 600 koní s hmotností - dnešní optikou - jen 1 885 kg. O přenos výkonu na všechna čtyři kola se přitom stará osmistupňový automat, stovku tak kupé s tímto ústrojím zvládá za 3,3 sekundy. Připravit si na něj ale musíte minimálně 4 318 600 Kč.

Osmičková řada má pomalu na kahánku, jako první se hned zkraje příštího roku s publikem rozloučí verze M8. Další ale budou nejspíš následovat v rychlém sledu. Za normálních okolností by nebylo mnoho důvodů jej oplakávat, ale v dnešní době? Foto: BMW

Zdroj: BMW Blog

Petr Prokopec

