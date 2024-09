Jeep rozjel dlouho nevídané slevy. Jeho cílem teď je prodávat milion aut ročně, to dosud nikdy nezvládl před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jeep

Prodeje Jeepů váznou, šéf automobilky ale touží po překonání historických prodejních rekordů. A tak se ke slovu znovu dostávají i dlouho nevídané velké slevy. Pomoci má také řada budoucích novinek, o jejichž konkurenceschopnosti ale nejsme ani trochu přesvědčeni.

Jeep byl v podstatě dítě Ameriky. Tuto značku tedy miloval celý kontinent, načež její prodeje rostly, i když nikdy nepatřila mezi levné. Před šesti lety pak dosáhla svého vrcholu, když zvládla během dvanácti měsíců prodat 973 tisíc aut. Od té doby ale stále více strádá, přičemž loni zákazníkům dodala už jen 643 tisíc vozů. To je opravdu výrazný propad, pročež se člověk musí divit, co stalo. Vysvětlení je však prosté, Jeep zkrátka poněkud usnul na vavřínech. A když se probral, zjistil, že část obliby je pryč a její návrat si zkusil vynutit kopáním.

Automobilka totiž hlavně od příchodu koronaviru začala své portfolio zdražovat, průměrná cena jeho aut šla z méně než 40 tisíc dolarů (cca 902 tisíc korun) v roce 2020 na stávajících 54 811 USD (1,23 milionu. Kč). Kromě toho se v loňském roce z nabídky pakovaly modely Renegade a Cherokee, načež je Jeep činný už jen ve 45 procentech trhu s SUV. Na přeživších vozech se pak začalo projevovat jejich stáří, ostatně nejmladší Wagoneer byl představen již v roce 2021. Značka tedy skutečně jakoby dělala vše, aby publikum odradila.

A daří se jí to stále víc, automobilka nedávno musela kvůli nezájmu zastavit výrobu hned dvou jinak populárních modelů. Její šéf Antonio Filosa přesto doufá, že se mu povede vrátit Jeepu na vrchol. A vlastně víc než to, jeho cílem je více než 1 milion prodaných aut ročně, tedy absolutní firemní rekord, jak sdělil CNBC.

Zajistit by to měla hned celá série kroků, v prvé řadě vysoké slevy nabízené dealery, které hlavně letos výrazně zaostávají za konkurencí. Přijdou i pobídky jako třeba nulové úroky při nákupu na splátky Mimo to si ovšem Filosa slibuje mnohé od novinek, kterých bychom se v brzké době měli dočkat. „Věřím tedy, že příští rok se bude psát jiný příběh,“ uvedl.

První indicie naznačují, že by mise skutečně mohla být úspěšná. Pro tragickém prvním letošním pololetí se prodeje značky zvedly v červenci o 28 a v srpnu dokonce o 55 procent. Jeep navíc přišel s informacemi týkajícími se Wrangleru modelového roku 2025. U některých variant sice došlo ke zdražení, jiné jsou pro změnu levnější. Vůbec poprvé v historii je nicméně elektrické ovládání oken a dálkové odemykání a zamykání součástí standardní výbavy.

Automobilka zároveň u 3,6litrové šestiválcové verze nabízí pouze manuál, automat je nicméně možné spojit s přeplňovaným dvoulitrem, hybridní verzí 4xe nebo s vrcholným 6,4litrovým osmiválcem. Ta se tedy nakonec nestala minulostí, jak naznačovala loni odhalená varianta Final Edition. Jeep tak v podstatě poslechl dealery, kteří naříkali, že automobilka žádané modely zařezává a místo nich posílá do prodeje stále dražší provedení, po nichž pro změnu netouží skoro nikdo.

Je nicméně třeba dodat, že další vývoj již znovu zaváním upřednostněním ideologie před požadavky zákazníků. Během následujících měsíců by totiž měl dorazit zcela elektrický Wagoneer S, stejně jako drsný elektrický off-road Recon. Kromě toho se pak chystají ještě plug-in hybridní verze Jeepu Wagoneer a Grand Wagoneer. To ovšem znamená, že průměrná cena u značky půjde ještě dále nahoru a nedokážeme si představit, že by se z chystaných elektrických novinek stalo bůhvíjak žádané zboží.

Mimo to se značka chce zaměřit na zlepšení kvality a spolehlivosti, což ale bude těžké zařídit bez zvýšení nákladů. Prostor pro zisk se tedy dál redukuje a bez hospodaření v černých číslech nelze řádně a včas vyvíjet nové modely. Přitom třeba Wrangler po sedmi letech v prodeji by již osvěžit přeci jen potřeboval. Jakkoli stávající generace JL připomíná předchozí provedení tak moc, že stačí změnit světla a masku a rázem se ze starého vozu stane nový.

Wrangler modelového roku 2025 se dočkal jen několika málo změn, nově kupříkladu disponuje elektrickým ovládáním oken a zámků již ve standardu. Kromě toho ceny některých verzí zamířily dolů. Hlavně slevy nyní mají Jeepu obecně pomoci zpět nahoru. Foto: Jeep

Zdroje: CNBC, Jeep

