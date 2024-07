Ještě hůř: Fisker po krachu prodává auta původně za až 1,6 milionu Kč jen za 74 tisíc, stačí, že byla přihlášená včera | Petr Miler

/ Foto: Fisker

Míra dekadence, s jakou se Fisker potýká, stále jasněji ukazuje, že s firmou je jedním slovem amen. Svá v podstatě jediná podstatná likvidní aktiva prodává za babku a bez jakýchkoli záruk naznačujících, že by s nimi dál chtěl mít něco společného.

Teprve včera jsme psali o tom, že zkrachovalý Fisker udělal další podstatný krok směrem k tomu, aby se jednou pro vždy odebral na věčnost. Firma se sice v rámci řízení o úpadku formálně pokouší o restrukturalizaci, reálně ale podniká kroky vedoucí jen k její likvidaci. Nejnověji tak požádala soud, aby jí dovolil prodat všechna skladová auta v průměru za 326 tisíc Kč za kus, i když jde o vozy, které ještě nedávno prodávala i za víc než 1,6 milionu korun.

K tomuto číslu ale dojdete, když si hodnotu celého navrhovaného obchodu (46,25 milionu dolarů) vydělíte počtem vozů, které má Fisker prodat (3 321 kusů). Právě to znamená cenu asi 14 tisíc dolarů neboli 326 tisíc korun za jedno auto. Ne všechny nabízené vozy jsou si ale rovny a podrobné zkoumání soudních dokumentů odhalí, že navrhovaný obchod znamená v jednotlivých případech i mnohem zajímavější ceny.

Zamýšlenému kupci, společnosti American Lease, která poskytuje vozy řidičům Uberu, Lyftu a podobných firem, mají být vozy dodány za cenu až 16 500 USD za kus (383 tisíc Kč), to když jde o úplně nové vozy v „přiměřeně dobrém stavu“ s „osvědčením o původu“. Takových aut je nejvíc, přesně 2 711, rovných 351 vozů ale má být prodáno za cenu pouhých 3 200 USD za kus, tedy jen 74 tisíc Kč. Vadu též nemají, pouze jde o už dříve přihlášené, řekněme typicky předváděcí vozy či obdobně použité vozy. To je skoro zadarmo. Ještě levnější pak budou poškozené exempláře Fiskeru Ocean, které mají zamířit ke kupci jen za 2 500 USD, tedy asi 58 tisíc korun. V jejich případě ale mají „mechanické, kosmetické nebo jiné poškození či vady, které vyžadují opravu“.

Už tento bleskový výprodej ukazuje, že Fisker prostě nechce dál existovat, ani s tím nepočítá. Stejný dokument odhaluje, že auta jsou prodávána tak levně proto, že za ně automobilka neponese žádné záruky a nemá žádnou povinnost „provádět jejich opravy, aktualizace nebo údržbu“. V takovém případě se dere na mysl otázka, co s nimi vůbec kupující společnost bude dělat, i na to ale mají obě strany obchodu odpověď.

Právě nejlevnější poškozené vozy mají posloužit jako zdroj náhradních dílů, uvádí soudní dokument s tím, že Fisker poskytne American Lease „veškerý relevantní zdrojový kód“ a „dosavadní vývojářskou práci“ v případě software, což firmě umožní provádět potřebné aktualizace samostatně.

Pořád si nejsme jisti, jestli je to pro kupujícího dobrý obchod, to hlavní ale z detailů vyplývá stále jasněji - Fisker balí kufry, prodává aktiva a nepočítá s další podporou kohokoli. Nebudeme hrát překvapené, nejsme si ale jisti, proč s takovým záměrem vůbec formálně usiluje o restrukturalizaci. V tomto kontextu je tedy otázkou, jak se k věci postaví soud, který musí o jakékoli manipulaci s majetkem firmy rozhodnout, a tak tento prodej schválit také nemusí. Jasněji bude snad už za pár dnů, o celé věci má být rozhodnuto do týdne.

Fisker Ocean se mizerně prodával za miliony i statisíce, ale co takhle 74 tisíc korun za kus? To už tak marně nezní... Foto: Fisker

Zdroje: Verita Global, Fisker

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.