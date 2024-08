Ještě větší čínský soupeř Škody Octavia míří do Evropy, prostor, výbavu i 200 koní výkonu nabídne levně před 5 hodinami | Petr Prokopec

Někteří si myslí, že hájemství evropských značek Číňané neobsadí už kvůli tradici místních výrobců a konzervativismu velké části klientely. A jste si tím při pohledu na auta, jako je toto, skutečně jistí?

Co přesně u nás koupíte za 370 tisíc korun? Pokud byste obhlédli pouze showroomy Škody, zjistíte, že daná částka vám vystačí pouze na Fabii. Navíc jen na základní verzi osazenou atmosférickou verzí litrového tříválce. Stačí však Česko vyměnit za Čínu, a rázem vám tato suma otevírá netušené možnosti. Lovit totiž již nemusíte jen v nejnižších obchodních třídách, zamířit lze i do vyšších pater trhu. A sáhnout třeba po ekvivalentu tamní Škody Octavia, která v prodloužené verzi PRO narostla do délky na 4 753 milimetrů.

Ještě o trochu víc (4 785 mm) má na kontě Geely Xingrui. To se poprvé představilo již v roce 2020, loni však došlo na jeho facelift. Obě verze stojí na platformě CMA, kterou Číňané vyvinuli ve spolupráci s dceřiným Volvem. Z jeho skladů pak ostatně pocházela i původně jediná pohonná jednotka, tedy přeplňovaný dvoulitrový benzinový čtyřválec, jenž nabízel 190 koní a 300 Nm. Loni se ovšem portfolio rozšířilo také o jedna-pětku, která je k mání ve spalovací i hybridní formě.

Pokud jsou vám obrázky vozu přijdou povědomé, ovšem název Xingrui slyšíte poprvé, je to dáno tím, že takto je vůz pojmenován pouze ve své domovině. Na zahraničních trzích je znám jako Preface. A jako takový aktuálně míří do Evropy, primárně do Ruska a okolních zemí. Cena pak sice tak nízká jako v Číně, kde se startuje na 113 700 yuanech (cca 370 tisíc Kč), jistě nebude, stejně tak ovšem nepočítáme ani s dvojnásobkem. Spíše lze odrazový můstek čekat někde nad půl milionem korun.

Za to bude možné počítat s původním pohonným ústrojím, tedy s oním dvoulitrem. Ten se v mezičase rovněž dočkal evoluce, nyní tak produkuje 200 koní a 325 Nm. Na stovku tedy dokáže zrychlit za 7,1 sekundy, průměrná spotřeba je pak vyčíslena na 7,2 l/100 km. Klientela pak bude moci vybírat mezi dvěma úrovněmi výbavy Luxury a Flagship, kdy první zmíněná již obsahuje vše potřebné, tedy třeba 17palcová litá kola, LEDková světla či vyhřívaná sedadla a volant.

Se stupněm Flagship nicméně již povyšujete na osmnáctky, přední řada sedadel má i chlazení a multimediální systém kromě 13,2palcové obrazovky počítá také s 12 místo 8 základních reproduktorů. Pohon všech kol ovšem v nabídce není ani za příplatek, ostatně jím nedisponuje ani čínský originál. Koneckonců také u hybridu míří veškerý výkon na přední kola, přičemž 163 koní produkuje spalovací ústrojí a 136 pak to elektrické.

Zda se Evropané dočkají i této kombinace, je otázkou. Aktuálně tedy už jen dodáme, že Preface disponuje plně nezávislým zavěšením, kdy vpředu užívá vzpěry McPherson a vzadu multi-link. Jde tedy o vůz, ze kterého by neměla mít obavy pouze Škoda, ale i řada prestižnějších značek. Zvláště když vzhled sedanu je třeba na rozdíl od nových BMW ne kontroverzní, ale přitažlivý.

Foto: Geely

