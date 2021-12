Jméno Ecclestone se po čtyřech letech vrací do Formule 1 zadními vrátky před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Maxim Shemetov, Reuters

Bernie Ecclestone udělal z královské motoristické disciplíny stroj na peníze, ve strukturách FIA se ale do svého odchodu v roce 2017 nikdy neangažoval. On osobně s tím na stará kolena nezačne, jeho manželka ale ano.

V posledních týdnech se o Formuli 1 zajímají i lidé, kterým jinak královská motoristická disciplína mnoho neříká. Může za to dramatický závěr sezóny, který vyvrcholil až v úplně posledním kole posledního závodu. Díky přízni osudu i ostrým loktům se mistrem světa poprvé stal Max Verstappen, který o možnost zisku osmého titulu připravil Lewise Hamiltona. Zhrzený Brit od té doby nepromluvil na veřejnosti, nepřidal jediný příspěvek na své sociální sítě a nedorazil ani na galavečer FIA, jakkoli to pro něj jako pro vicemistra světa bylo povinností. Dle šéfa Mercedesu Tota Wolffa prý nyní zvažuje i konec kariéry, k čemuž by jej mezinárodní automobilová federace mohla postrčit.

Novým prezidentem FIA se totiž stal Mohammend ben Sulayem, který na daném postu nahradil Jeana Todta. A nezdá se, že by jej Hamiltonovo jednání nechávalo chladným. Pro federaci byla jeho absence na galavečeru problematická, považuje to za projev neúcty k letošnímu šampionovi. Podle ben Sulayema jsou pravidla od toho, aby se dodržovala. Britskému pilotovi tak nehodlá nic odpustit a nejspíše mu pošle minimálně napomenutí, což by pro něj mohlo mít nepříznivé konsekvence pro první závod nové sezóny.

Jak vše dopadne, zjistíme nejpozději příští rok v Bahrajnu, tedy pokud se zde nakonec Velká cena skutečně pojede - v současné době není v rámci jakéhokoli sportu nic jisté. Proto raději zaměřme pozornost jiným směrem. Součástí královské motoristické disciplíny totiž bude znovu jméno Ecclestone. Bývalý principál F1 se ale nevrací na svůj původní post, místo toho si jednadevadesátiletý Bernie hodlá dále užívat zasloužený důchod. Občas však hodlá využít svých dlouholetých zkušeností v rádcovské roli.

Souběžně s ben Sulyemem se změnily i řady viceprezidentů FIA, přičemž jedním z nich se stala Fabiana Ecclestone, Bernieho manželka. Ta je vůbec první ženou na tak vysokém postu, přičemž s motorsportem má nemalé zkušenosti. Pro pořadatele brazilské velké ceny totiž pracovala pětadvacet let, přičemž právě na tomto postu se seznámila s Berniem. Kromě toho již v rámci FIA zastává několik postů, ať se již jedná o dohled nad ženskými závody či rychlostními rekordy.

Automobilová federace má sedm viceprezidentů, z nichž každý má na pod palcem jeden kontinent. Fabiana je pochopitelně odpovědná za ty jihoamerické a podle svých slov se chce soustředit na rozvoj nových talentů. Podle FIA její vize plně souzní s ben Sulayemovými, pročež by nepřekvapilo, kdyby pro Hamiltonovo potrestání hlasovala rovněž, pokud by měla to právo. Ostatně, Bernie v posledních letech britského šampiona pravidelně kritizuje, nelíbí se mu ani jeho chování po poslední letošní velké ceně.

Fabiana Ecclestone byla nově zvolena viceprezidentkou FIA pro Jižní Ameriku. Dle svých slov se v nové roli hodlá zaměřit hlavně na rozvoj talentů, stejně jako na vzestup motorsportu v tomto regionu. Foto: FIA

Zdroj: FIA

