Prodeje elektromobilů v Kalifornii začaly klesat, i když je tam za pár let chtějí nařídit stejně jako EU

Pohled na celý rok vede k optimistickým závěrům, poslední kvartály ale přinesly nejen zpomalení dynamiky růstu, ale dokonce i postupný pokles. Jak chce Kalifornie vnutit elektrická auta všem, když si už při čtvrtinové penetraci trhu složitě hledají kupce?

Loňský rok se do historie možná zapíše jako zlomový z hlediska vnímání elektrických aut širší veřejností. A není to proto, že by o ně výrazně narostl přirozený zájem, je to přesně naopak. Zájem o ně klesá, i když mechanismy mající za cíl je vnutit všem lidem bez rozdílu jsou postupem času stále mocnější. Viditelné dotace mohou mizet, přerozdělování a tlaků na pozadí je ale jen víc.

Přesto se prodeje na mnoha významných místech (vzpomeňme Německo) nejenže zpomalují, ale dokonce se i začínají meziročně propadat. K něčemu takovému se blíží také v Kalifornii, americké Mekce bateriového pohonu - bez ní by celkový americký odbyt elektrických aut byl skoro zanedbatelný. Na první pohled se nic nezměnilo, za celý rok se v tomto státě prodalo 380 891 elektrických aut, tedy o 46 procent více než předloni. Nicméně z toho 89 933 vozů připadá na čtvrtý kvartál a 100 597 na třetí.

Sestupná tendence je jasně patrná už takto, zvláště když i třetí kvartál zaostal za druhým. V posledním loňském čtvrtletí tak prodeje z kvartálu na kvartál klesly o 10 procent a meziročně zaznamenaly pouhý 8procentní růst. Ve srovnání s 46procentním růstem za celý rok (včetně Q4) je výrazné zpomalení jasně patrné. „Pokud další čtvrtletí budou stejná jako tato, pak je to jasný ukazatel zpomalení,“ říká k registracím Stephanie Valdez Streaty z analytické společnosti Cox Automotive. Přičemž stejně jako ostatní experti poukazuje hlavně na obavy z nedostačující infrastruktury. Dle Energetické komise je totiž ve státě aktuálně 93 tisíc veřejných stanic, což již nyní často vede k mnohým problémům.

Při projektovaném růstu prodeje elektromobilů ovšem bude třeba, aby v roce 2030 bylo stojanů 1,01 milionu a v roce 2035 dokonce 2,11 milionu. To znamená, že v příštích sedmi letech by muselo přibýt přes 10 tisíc stanic každý měsíc, v dalších pěti pak dvakrát tolik. S ohledem na dosavadní posun je to ovšem prakticky nereálné, i přes 168,5 milionu dolarů (cca 3,87 miliardy korun), které na rozvoj kalifornské dobíjecí infrastruktury vyčlenila americká vláda.

Nepřekvapí tak vlastně, že se i zájem Kaliforňanů začíná přesouvat k plug-in hybridům či klasickým hybridům. Prvních zmíněných bylo loni prodáno 59 725, druhých pak 197 368. Znovu nám ale více o stavu věcí řekne pohled na jednotlivá čtvrtletí, neboť v tom čtvrtém si plug-in hybridy polepšily o 37 procenta na 15 162 kusů a hybridy dokonce o 63 procent na 56 691. V obou případech jde přitom o lepší čísla než ve třetím či druhém kvartálu.

Jak jsme již zmínili, na Kalifornii připadá až neuvěřitelně vysoký podíl na všech amerických prodejích elektromobilů v zemi, jde o víc jak třetinu veškerého odbytu. A tak výrobci na daný vývoj začali reagovat. Zejména ti, kteří ještě v první půli loňského roku mluvili o čistě bateriovém pohonu od rána do večera. Ford totiž oznámil, že dál utlumuje výrobu elektromobilů, Koncern General Motors pak podlehl tlaku dealerů a uvedl, že v Americe bude znovu prodávat hybridy.

Zpomalení růstu prodejů pro letošní rok přiznala i Tesla, na což investoři zareagovali odmazáním 80 miliard dolarů (1,84 bilionu korun) z její tržní kapitalizace. Na něco podobného ale poukazuje rovněž čínský BYD, stejně jako výrobci baterií (čínský CATL i korejský LG Chemical). Renault pak upustil od vstupu své elektrické divize Ampere na burzu, protože se bojí podobného fiaska, se kterým se nyní potýká Volvo.

Branži tak nejspíš čekají další těžkosti. Něco takového se dalo očekávat, výrobci nicméně doufali, že ty přijdou mnohem později, nikoli jedenáct let předtím, než mělo ve značné části světa dojít k zákazu prodeje čistě spalovacích aut - plánovala to i Kalifornie. Nebude tedy překvapením, když vše nakonec nedopadne tak, jak si politici malovali. Byť ti jistě budou tlačit svou káru tak dlouho, dokud jim nespadne ze srázu.

Kalifornie bývala domovem Tesly (a automobilka tam pořád má svou původní fabriku), i proto se k ní elektromobily hodí. Stát je lidem velmi aktivně vnucuje a do budoucna je chce nařídit podobně jako EU, zájem o ně ale už teď uvadá.



Zájem o hybridy naproti tomu roste. Nejprodávanějším plug-in hybridem v Kalifornii se loni stal Wrangler 4xe, kterého bylo za celý rok prodáno 13 351 kusů.

