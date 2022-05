Kanaďané odhalili nejrychlejší soukromý tryskáč světa, jako jediný překoná i rychlost zvuku před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bombardier

Éra cestování nadzvukovými rychlostmi se zdá být paradoxně minulostí, jak je ale vidno, cesta zpět je stále otevřená. Tento stroj je navíc nejen mimořádně rychlý a luxusní, má i rekordní dolet na jedno natankování.

Letadlům či lodím se věnujeme zpravidla ve chvíli, kdy je s nimi spojena také automobilová tématika. Čas od času ale uděláme výjimku, když si o to říkají působivé technické parametry jiného dopravního prostředku. To je i případ nového soukromého tryskáče Global 8000, který konečně dokončila kanadská společnost Bombardier. Ta s vývojem začala již před dvanácti lety a původně předpokládala, že do služby letoun vstoupí v roce 2017. Ale nestalo se.

Global 8000 měl být dle někdejších plánů zkrácenou verzí sesterského modelu Global 7500, u nějž by menší kapacitu v kabině vykompenzoval delší dolet. Nicméně Bombardier při testování prototypů začal dosahovat stále působivějších hodnot. Nakonec tedy plány na zkrácení vzaly za své a firma zůstala jen u delšího doletu. Ten se nakonec vyšplhal na 14 816 km, což je v případě soukromých tryskáčů zatím nepřekonané maximum. Totéž lze říci také o nejvyšší rychlosti 0,94 Machu (1 000 km/h). To je ale papírová hodnota, během loňských testů stroj nejvyšší rychlosti až 1,015 Machu, a tak je jediným moderním soukromým tryskáčem, který pokoří i rychlost vzduchu.

Musíme samozřejmě dodat, že výše zmíněnou rychlostí se Global 8000 bude pohybovat spíše výjimečně, i ta cestovní však dokáže ohromit - jde totiž o 0,90 Machu (955 km/h). Na vzlet pak novinka potřebuje pouze 1 756 metrů dlouhou ranvej, na přistání ji nicméně stačí 682metrová. Znamená to, že využívat může i těch nejmenších letišť, což je pro zákazníky takových strojů důležité - při svých cestách mohou dosáhnout určité destinace, aniž by museli přesedat do automobilu příliš daleko od cíle.

Čím ovšem novinka Bombardieru hodlá zaujmout ještě více, to je kabina. Ta byla navržena tak, aby cestující i po překonání půlky světa vystoupili zcela odpočatí. Specifické osvětlení tak simuluje běžné denní podmínky, čímž bojuje proti tzv. pásmové nemoci. Kabina byla rovněž osazena filtrem HEPA, který zvládá odstranit 99,999 procenta virů, alergenů a bakterií. Filtr s aktivním karbonem pak pro změnu redukuje různé nepříjemné pachy organického původu, stejně jako různé plyny.

Bombardier dále dodává, že i v nadmořské výšce přes 12 tisíc metrů byste se měli cítit stejně jako na zemi. Zaléhat by vám tedy neměly uši, cítit nebudete ani nepříjemný tlak do očí. Místo toho můžete počítat s naprostou oázou klidu, neboť vybavení kabiny bylo inspirováno wellness centry. Všude tak najdete jen hřejivé přírodní tony, jakkoliv do vzhledu interiéru mohou zákazníci promlouvat. Mohou si tedy zvolit, zda má interiér sloužit jen jim či až 19 pasažérům.

Standardně se počítá se čtyřmi zónami, z nichž ta majitelova zahrnuje postel a koupelnu s klasickým sprchovým koutem. Mimo to cestující mohou počítat s novým typem sedadel Nuage, které jako první na světě nabízejí polohu připomínající stav beztíže. Stejně tak je možné počítat také s nejrychlejším připojením k internetu, důležité videohovory tak můžete zvládnout i ve chvíli, kdy míříte na dovolenou na tom nejzapadlejším souostroví někde v Tichomoří.

Lze už jen dodat, že k zákazníkům by se první exempláře měly dostat až v roce 2025. To ale na druhou stranu může být i výhodou, neboť Bombardier nadále pracuje na vylepšeních. Navýšena tak má být dokonce i cestovní rychlost, emise 33,88 metru dlouhého tryskáče by ale pro změnu měly klesat. Kanaďané totiž motory firmy General Electric uzpůsobili použití „udržitelných” paliv.

Bombardier Global 8000 dokáže oslnit nejen technickými parametry, ale i nabízeným luxusem. Jeho kabina prý byla inspirována wellness centry. Foto: Bombardier

Zdroj: Bombardier

