Kapota jak od Vuittona, interiér plný kýče a kožená bunda na cestu: Unikla podoba nejnovějšího Maybachu | Petr Miler

I nesmyslu jde dát smysl nesmyslným provedením, chce se říci. Ale možná je to trochu příkré, hovořme o nestydaté opulenci, která z nového SL v provedení od Maybachu stříká každým otvorem. Aspoň se u něj ale nebudeme podivovat ani hmotnosti, ani ceně.

Na úvod tohoto článku kontrolní otázka: Jestlipak víte, co znamenají písmena SL v označení jednoho z nejtradičnějších Mercedesů, který automobilka vyráběla už v roce 1952 jako ryze závodní vůz a o dva roky později přišla i se silničním provedením? Věříme, že to víte - jde o „Sport-Leicht”, tedy Sportovní a Lehký, sedí to i v češtině.

Co z kdysi původně skutečně sportovního a lehkého auta zbylo, posuďte sami, sportovní ale není už dávno a lehký definitivně přestal být se svou poslední generací. Ta je dnes tak těžká, že o tom Mercedes vůbec nechce mluvit, snadno to může být i 2,3 tuny. Cokoli přes dvě tuny je v případě dvoudvéřového sportovního roadsteru zvěrstvo, tady jsme ještě o dost dál. Navíc může mít pod kapotou klidně jen dvoulitrový motor, což nechápe nikdo, a přesto stát přes 4 miliony korun, s čímž se rozum též vyrovnává obtížně. Když o tom tak mluvíme, tohle auto by si mohlo říkat Mercedes DDT - Děsivě Drahý a Těžký. A byl by to pěkný dvojsmysl, neboť jed na radost z koupě nového auta by to byl skutečně účinný.

Ale humor stranou, jde tomuto autu nějak pomoci? Kupodivu ano. Tedy šance, že by jej Mercedes zásadně odlehčil, dal mu jen smysluplné motory a ještě ho zlevnil, je nulová, od začátku ale existovala naděje na příchod verze, která bude ještě těžší, ještě dražší, a přesto bude dávat větší smysl. Oficiální premiéry se zatím nedočkala, únik přiložených fotek (pravda nevalné kvality) ale ukazuje, že je hotová a její premiéra je na spadnutí. Je to Mercedes-Maybach SL.

Spousta lidí si samozřejmě vždy kupovala SL jako primárně luxusní, „statusový” vůz, s výše zmíněnými parametry ale utrpí i tak, protože původní podstata SL pořád něco znamená. Jako Maybach se tomu vyhne, tam se sport ani lehkost nečekají. Tentokrát jde o opulentní, až kýčovitý luxus, kterého bude tohle auto očividně plné. Nakonec se podívejte se na to, co můžeme vidět dnes.

Auto má mít premiéru příští víkend v Pebble Beach, kde se ukáže i nejen s už obvyklou „maybachovskou” chromovanou mřížkou chladiče se svislými lamelami, mnohapaprskovými koly a hromadou chromu dokola kolem, ale i řadou dalších prvků, které zejména tradičně poněkud „světská” klientela značky ocení. Podívejte se na provedení kapoty motoru, ta je jak Vuittona, vidíme luxusem přetékající interiér s kýčovitým provedením sedadel nebo zvláštním tříramenným volantem. A také některé příslušenství jako koženou bundu ve stejném stylu. Přece až „holky budou koukat” (dovnitř), nemohou vidět jen omšelého sedmdesátníka. Podstata se tedy asi nezmění, takhle ale půjde o frajera v bundě jak od Luftwaffe.

Krom toho, co vidíme, nevíme s jistotou nic, ale můžeme celkem spolehlivě spekulovat. Základní technika je jasná, hmotnost bychom viděli někam k 2,4 tunám a motor by mohl být hybridní V8, ať se práší za kočárem i od podstavce váhy. Víc bude jasné za pár dnů, zatím si srovnejte obraz a zkuste z rozostřených fotek vykoukat, co jen půjde.

Stačilo poněkud otylému SL dát podobu Maybachu a hned dává víc smyslu. Chce to poněkud „kolotočářské” vnímání, ale jinak to myslíme vážně. Od Maybachu lehkost ani sportovnost nikdo nečeká a reálným očekáváním auto vyhoví. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Liucunyi Starandcar

