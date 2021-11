Kia ukázala, jak dalece se elektromobily nedokážou vyrovnat autům se spalovacími motory před 4 hodinami | Petr Miler

Korejci chtějí už za 14 let prodávat jen auta s elektrickým pohonem, a tak touží dokázat, kterak se elektromobily umí vyrovnat vozům se spalovacími motory. Zatím ale dokazují jen pravý opak.

Řekli jsme to už mnohokrát, musíme to ale znovu zopakovat. Plánovat si v jakémkoli byznysu, tuplem pak v rychle se měnícím oboru, co budete dělat za 14 let, je naprosto absurdní. Svět se vyvíjí stále rychleji a nikdo nemá tušení, co bude za 4 roky, natož pak za roků 14. Lidé budou jíst rohlíky a spát v postelích? Velmi pravděpodobně, je tomu tak už stovky let, ani to ale jisté není, každý den vznikají nové věci, které to mohou změnit. A čím budou lidé jezdit? To je dokonale ve hvězdách, neboť tento obor prošel za nějakých 130 let obrovskými změnami, které v posledních dekádách jen akcelerují.

Přesto se najdou automobilky, které dnes říkají, co za 14 let nabídnou. Nebo spíše co nenabídnou. Absurdní je obojí, absurdnější je ale to druhé, neboť i kdyby se lidé snažící plánovat vše, co plánovat lze, přetrhli vedví, na konci bude pořád zákazník, který za něco své peníze dát může a nemusí. A když mu nenabídnete, co chce, nebo co alespoň akceptuje, prostě vám je nedá.

Řada výrobců ale sází na to, že když dnes politici pro rok 2030 nebo 2035 něco zamýšlí, tak se to skutečně stane. Jedním z takových je Kia, která už oznámila, že v roce 2035 bude nabízet jen elektrická auta - i kdyby se do té doby vymyslelo cokoli, politická situace se posunula kamkoli a lidé měli zájem o jakékoli vozy. Přejeme hodně zdaru s takovou strategií, zvláště pak při současných marketingových snahách ji podpořit.

Kia se nejnověji pochlubila tím, že její elektrický crossover EV6 dojel z jednoho pobřeží USA na druhé a u nabíječek strávil „pouhých” 7 hodin, 10 minut a 1 sekundu. Zajímala by nás přesnost onoho měření na sekundy, ale to nechme stranou. Pozoruhodný je samotný čas dobíjení, který vypadá tragicky sám o sobě, je ale ještě tragičtější, když si řekneme zbytek příběhu a všechny hodnoty zasadíme do kontextu.

Přejet USA není legrace, jsou to různými cestami tisíce kilometrů, Kia jich takto najela 4 635. Současně je ale třeba dodat, že cesta jí trvala přes 7 dnů, takže muselo jít o extrémně pomalou jízdu - aby spotřeba byla co nejmenší a „tankování” tedy co nejkratší bez ohledu na to, jak dlouho bude celý přesun trvat. Uvážíme-li, že rekordní časy zaznamenané při snaze přejet kontinent co nejrychleji, se pohybují okolo 1 dne, jsme v jiné lize. Ten hlavní problém je ale jinde - jde o oněch 7 hodin a 10 minut.

Když byste jeli srovnatelně pomalu třeba se Škodou Superb 2,0 TDI, jehož mimoměstská spotřeba činí dle výrobce (a v praxi tak není problém jezdit, opravdu pomalou jízdou na spotřebu se lze dostat i níž) 4,1 litru nafty na 100 km a má nádrž na 66 litrů nafty, ujede na jedno natankování 1 610 km. Zmíněnou štreku tak bez problémů zdolá se třemi tankováními (resp. dvěma, když nebudeme počítat plnou nádrž na startu - pochybujeme, že Kia počítala jinak), tedy s nějakými 15 minutami zastávek u benzinek? Možná i s rychlou kávou.

7 hodin a 10 minut je vedle toho věčnost. Navíc u auta jako je Superb (a nakonec se to stalo i u onoho držitele časové rekordu) není problém použít o polovinu větší nádrž, nestane se prakticky nic, 30 kilo navíc v autě pomalu nepoznáte. A ze tří zastávek jsou dvě, z 15 minut bude 10, protože desítky litrů nafty do vozu nalupete za desítky sekund, s pistolí pro kamiony ještě rychleji. U Kie EV6 neuděláte s tímto časem nic - je dán limitem baterek i limitem dostupného elektrického výkonu. Když přidáte polovinu kapacity navíc, bude auto o stovky kilo těžší, s dobou nabíjení navíc neuděláte nic. A megawatty výkonu, které by odpovídaly naplnění nádrže za jednotky minut, se auta nebudou nabíjet nikdy, to vám řekneme rovnou.

Nemá to zkrátka žádné rozumné řešení. Časy dobíjení se jistě zkracují a jistě ještě zkrátit mohou, velký prostor už tu ale není, protože - krom neexistujících baterek, které by mohly elektřinu rychleji pojmout - na většině míst nikdy nebude dedikován třeba 1 MW výkonu jen pro dobíjení jednoho auta, nikdy. A i takovým by dobití ekvivalentu 66litrové nádrže nafty v bateriích (cca 257 kWh) při 90 % účinnosti trvalo přes 17 minut. Realita bude i za nejlepšího představitelného budoucího stavu ještě mnohonásobně horší.

Samozřejmě, jsou to extrémní případy, právě jimi ale Kia ukazuje, jak dalece jsou vzdálené světy praktické použitelnosti elektrických a spalovacích aut. Už proto nemůže nikdo soudný uvažovat o prodeji jen těch prvních v jakémkoli momentě, třeba pro „obchodní cestující” jezdící klidně 100 tisíc km za rok to bude nepoužitelné řešení v jakémkoli případě, to samé pro různé dodávky a jim podobné stroje. Kia to ale dělá a pokud předem říká, že ji nezajímá, o co budete stát vy jako zákazníci, možná je na čase ji předem dát najevo, že vás v takovém případě nezajímá, co ona nabízí jako automobilka. Jak se do lesa volá...

Kia EV6 potřebuje při ujetí 4 600 km rychlostí kráčejícího bagru strávit u dobíječek 7 hodin a 10 minut a prý je to skvělé. Spalovacímu autu bude při troše snahy stačit těch 10 minut, tomu se říká pokrok. Foto: Kia

