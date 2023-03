Klíčový model Hyundai dostal drastický facelift, ani nepoznáte, že to je pořád stejný model před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Tohle auto přišlo na trh před pouhými čtyřmi léty a prodávat se bude i dál. Jenže jeho nová stylizace je tak drasticky odlišná, že dosavadní pojetí vozu nepřipomíná ani v nejmenším.

Hyundai Sonata již delší dobu není součástí evropské nabídky korejské automobilky, třebaže z globálního hlediska zůstává pro Korejce klíčovým modelem prodávaným po statisících ročně. Jeho odchod z Evropy původně asi mnoho příznivců značky nepálilo, neboť nešlo zrovna o technologický či designový vrchol. Nicméně v případě osmé generace, která byla představena v březnu roku 2019, udělali Korejci oproti minulosti hned několik obřích skoků kupředu. Narostly tedy rozměry, přičemž vizáž odpovídala prozatím poslednímu designovému jazyku Sensuous Sportiness. Sedan tak působil velmi přitažlivě, přičemž pod kapotou jste mohli počítat s až 290 koňmi.

Loni v květnu se nicméně začalo spekulovat o tom, že Sonata by měla být zaříznuta také ve Spojených státech. To ale nakonec automobilka vyvrátila s tím, že tento model je pro ni skutečně klíčový, a proto má budoucnost jistou. Korejci ale na druhou stranu kladou velký důraz na elektrifikaci, přičemž loni představili nový sedan Ioniq 6. Jde přitom o prakticky stejně velký vůz jako Sonata, který je navíc produkován stejnou továrnou. Nepřekvapilo by nás proto, kdyby se po nějaký čas oba modely doplňovaly, než ten se spalovacími jednotkami bude odejit.

Aby Sonata zhruba do roku 2027 působila přitažlivě, dočkala se faceliftu. Ten je opravdu drastický, i když na změnu techniky nedošlo. Vpředu se vůz nechal inspirovat druhou generací Hyundai Kona, a proto přichází z podsvícenou lištou táhnoucí se přes celou příď. Hlavní světla jsou ukryta v horní části krajních segmentů, zatímco z nárazníku nezůstalo prakticky nic. Místo toho zde máme daleko širší a ostře řezanou masku chladiče.

Přepracování se dočkala rovněž kapota motoru, stejně jako záď. Také v tomto ohledu lze Korejcům zatleskat, neboť pokud na dosavadním provedení bylo co kritizovat, byla to hlavně níže spuštěná LEDkami podsvícená lišta táhnoucí se od jednoho boku k druhému. Nově ji však značka přizvedla a změnila i grafiku světel. Pozměněno bylo rovněž víko zavazadelníku, stejně jako nárazník. A jelikož na něj navazuje linka vedoucí ve spodní části dveří, došlo také na její úpravu. Sonata tak působí sportovněji ze všech úhlů pohledu.

S výraznými změnami je spojena rovněž kabina, kde dominantu tvoří 12,3palcový digitální přístrojový štít a na něj navazující stejně velká obrazovka multimédií. Hyundai nicméně překopalo rovněž středovou konzoli a tunel, ze kterého zmizelo ovládání převodovky. Nově jej najdeme na sloupku řízení, což je hlavně americká libůstka. I to ve finále dokazuje, kterak je tento trh pro značku důležitý. Ve finále se tak dost možná Sonata vrátí i v deváté generaci. Vše ale pochopitelně bude záviset na zájmu publika.

Po stránce technické zatím nemůžeme posloužit mnoha detaily nad rámec toho, co už padlo. Nicméně dle zvěstí by vůz měl vůbec poprvé ve své historii vyfasovat i pohon všech kol. Přeplňovaný 2,5litrový čtyřválec produkující oněch 290 koní by pak již neměl být spojen pouze s výbavou N-Line, ale bude k mání také s níže položenými úrovněmi výbavy. Tím nám ale dostupné informace prozatím končí, s návratem do Evropy se pak bohužel nepočítá. A to přesto, že vůz je k mání i s hybridním ústrojím či s dvoulitrem spalujícím LPG.

