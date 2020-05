Kolaps Renaultu je větší, než se zdálo, konec čeká čtyři továrny a až pět modelů před 3 hodinami | Petr Prokopec

Francouzská automobilka měla potíže už před koronavirem a ty byly nyní jen umocněny. Na půjčku ve výši 136 miliard korun si Renault bude muset nějak vydělat a bez úspor na všech frontách to nepůjde.

Na první pohled se může zdát, že koronavirová pandemie je za námi a krize, jenž měla nastoupit po ní, je pouhým výmyslem médií. Jenže zdání klame a tichá voda břehy mele. Co vše způsobí zastavení většiny ekonomické aktivity ve většině světa na mnoho týdnů je otázkou, „nic” je ale tou nejméně pravděpodobnou možností. Navíc řada odvětví nebude zasažena jen po tu dobu, následky zejména pro vše spojené s turistikou budou dlouhodobé a potáhnou i největší světové ekonomiky dolů.

Propouštění, kterému v Evropě zamezily jen regulace trhu práce (v USA je bez práce pětina lidí) způsobí ekonomickou nejistotu, to omezenou ochotu utrácet a menší trh povede nevyhnutelně k úpadku některých firem, zejména pak těch, které měly potíže už dříve. Šanci vyhnout se pozdějším problémům pak dává jen šetření a přesně k tomu přistupují i automobilky.

Jednou z nich je Renault, který se od konce Carlose Ghosna v čele firmy marně hledá. Francouzská automobilka, jejímž majoritním akcionářem je právě stát, už počítá s půjčkou ve výši 5 miliard Eur (cca 136 mld. Kč), nicméně ta nebude ani pořádně stačit na vykrytí ztrát spojených s takřka dvouměsíční uzavírkou továren a showroomů. Ostatně stačí jen vzpomenout, že konkurenční VW v době karantény tratil dvě pětiny této sumy, ovšem každý týden. A i kdyby, také tyto peníze musí Renault nějak získat zpět.

Vlastně proto nepřekvapí, že stejně jako v případě Nissanu má dojít na velké škrty. Oficiálně bude plán vedoucí k úspoře 2 miliard Eur (54,4 mld. Kč) v příštích dvou letech představen příští týden. Nicméně již nyní se začíná mluvit o podrobnostech, které by měly být jeho součástí. Pozitivně laděné ale logicky nejsou, přičemž kapesníky nejspíše začnou vytahovat zejména příznivci znovuzrozené značky Alpine. Ta by totiž po pouhých třech letech opětovné existence mohla znovu skončit u ledu.

Důvodem má být uzavření několika továren. A mimo jiné v Dieppe, kde je právě kupé A110 vyráběno. Montážní linku by sice bylo možné přesunout jinam, ovšem s tím by již bylo spojeno opětovné utrácení. A to si zrovna u tohoto vozu Renault nemůže dovolit, neboť 6 500 prodaných exemplářů od roku 2018 lze jen stěží považovat za komerční úspěch.

Na potvrzení případného konce Alpine si tedy sice budeme muset počkat, nicméně dny továrny v Dieppe jsou s velkou pravděpodobností sečtené. O práci tedy zřejmě přijde zhruba 400 lidí. Dalších 400 pracovních míst je pak v ohrožení Morbihanu, kde je další továrna Renaultu, která by měla být uzavřena. Totéž pak čeká podnik v Choisy-le-Roy, kde je zaměstnáno okolo 250 lidí. A aby toho nebylo málo, skončit může i továrna ve Flins, kde se vyrábí Clio.

Malý hatchback samozřejmě na životě ohrožen není, kupodivu se to však již netýká jeho většího sourozence. Dle spekulací by totiž Renault mohl kromě kupé A110 zaříznout také Mégane. A když by již Francouzi byli rozjetí, zároveň by do důchodu poslali rovněž Talisman, Scénic, Espace a dokonce i Koleos. V jejich portfoliu by tak vlastně zůstalo pouze ono Clio, Kadjar a Captur. A pak samozřejmě elektromobily, na které se Renault chce zaměřit především.

Tak enormní čistka by samozřejmě byla překvapivá, nicméně dočasná šéfka značky Clothilde Delbos již uvedla, že v rámci škrtů nebudou existovat „žádná tabu“. Minulostí se tedy skutečně může stát i Mégane. Jakkoliv je třeba rovněž dodat, že francouzská vláda se bude snažit zabránit zuby nehty hlavně onomu zavírání továren a propouštění. Premiér Edouard Philippe totiž již uvedl, že značka „musí vzít v potaz zemi, která ji hostí a která ji umožňuje přežít“. To je zřetelný politický tlak.

Snahu chránit pracovní místa přitom lze pochopit, nicméně pokud si uvědomíme, že Renault byl ve ztrátě již před příchodem koronaviru, pak víceméně nic jiného než propouštění nebude možné. Tedy za předpokladu, že vláda nenalije do automobilky ještě větší peníze, i ty ale bude nutné někde vzít. Koronavirus skutečně ekonomice zasadil velkou ránu a můžeme si jen přát, aby byla menší, než se v tuto chvíli zdá.

Budoucnost značky Alpine je ve hvězdách, s ohledem na nepříliš vysoké prodeje to není překvapivé

