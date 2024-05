Konkurence Dacie od Stellantisu už je hotová věc, levná auta začne ještě letos sekat jako Baťa cvičky

Petr Prokopec

Která z významných automobilek působících v Evropě by ve svém portfoliu nechtěla mít něco jako Dacii? Však je to aktuálně jedna z nejúspěšnějších značek vůbec. Stellantis tak chce jít stejnou cestou, nejsme si ale jisti, zda to vzal za správný konec.