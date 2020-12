Korejci odhalili tajemství „neviditelných” světel své novinky, bourat s nimi chtít nebudete před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je to neotřelý designový nápad, který skutečně činí světla vozu na oko neviditelnými, i když jinak existují a jsou v podstatě na obvyklém místě. Něco takového vyžaduje i neotřelé technické řešení.

Nejvýraznějším prvkem nového Hyundai Tucson je bezesporu čelní maska. Roztažená je prakticky přes celou příď, za čímž mimo jiné stojí i tzv. neviditelná světla. Svérázný nápad šéfdesignéra značky je koncipován tak, že světla ve vypnutém stavu světla skutečně nejsou patrná. Za tím stojí unikátní technologie korejské automobilky zvaná částečné zrcadlení, kdy jsou části venkovních čoček přetřeny tenkou vrstvou metalického materiálu. Souběžně s tím pak byla samotná maska opatřena lehce zatmaveným chromem, což oba prvky vizuálně spojilo. Podobně pak Korejci přistupovali rovněž k zádi.

Do konstrukce samotných světlometů tento přístup vnesl nebývalou komplexitu. Aby opravdu svítily, musela automobilka přivést ke skrytým lampám mnohem více energie. Z toho důvodu je nicméně zároveň musela také osadit teplotními senzory, aby nedošlo k přehřátí. Je tedy jisté, že nehodám byste se měli vyhýbat více než čert kříži, neboť výměna světlometu rozhodně bude levnou záležitostí ještě méně než u jiných aut.

V tomto ohledu můžeme poukázat třeba na problematiku předchozí generace Kie Cee'd, která byla stejně jako příbuzné Hyundai i30 osazena světly užívajícími LEDky pro denní svícení. Korejci nicméně diody zasadili do plastového krytu světlometu, čímž znemožnili jejich náhradu. To by samozřejmě nebyl až takový problém, pokud by došlo na využití LEDek vyšší kvality. Nicméně diody nevydrží ani tak dlouho jako běžné žárovky, což je problém, který lze vyřešit buď výměnou celého světlometu, nebo aktivací xenonů.

V případě nového korejského SUV nicméně již došlo pouze na LEDky, jež navíc opětovně působí jako jednodílná plástev. Ač tedy v případě pohasínání nebudete muset měnit celý světlomet, nýbrž pouze jeho jediné patro, o levnou záležitost bezesporu nepůjde. Přičemž právě skutečnost, že lampy jsou součástí masky a jakýkoliv nedostatek bude velmi viditelný, vás bude do servisu přímo nutit. V něm pak v případě nehody již zanecháte opravdový majlant.

Se svými skrytými světly tedy sice Korejci vyčuhují z davu, nicméně je otázkou, zda jim za to zákazníci ve výsledku budou vděční. Stále větší komplikovanost se promítá do stále vyšších cen světel, kvůli čemuž i v případě Hyundai můžete nakonec platit za opravu desítky tisíc korun. Propočítávání toho, zda se po dobu 7 let vyplatí dodržovat veškeré předepsané prohlídky a díky tomu doufat v uplatnění záruky, tak ještě nikdy nebylo důležitější, stejně jako dobré pojištění. A to vlastně nejen v případě Korejců.

Čelní i zadní světla nového Hyundai Tucson vypadají působivě, jejich komplexnost však již dopředu naznačuje riziko velmi drahých oprav. Foto: Hyundai

