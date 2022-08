Korejci začali prodávat nový volič řazení, je to kýčovitý pokus vymýšlet vymyšlené před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Genesis

Nechceme být nemístně konzervativní, krása některých věcí ale spočívá v jejich jednoduchosti a přímočarosti. Zesložiťování v jejich případě nemůže přinést nic dobrého, přesně to je podle nás i případ tohoto bizarního voliče.

Možná si ještě vzpomenete na kauzu, v jejímž rámci čelil koncern FCA (dnes součást Stellantisu) kritice za zbytečně komplikovaný a neintuitivní volič automatu v Jeepu Grand Cherokee a dalších modelech. Nápad, že se bude volič vždycky vracet zpátky do původní polohy, měl i jednu slavnou oběť a s nadšením se skutečně nesetkal. Bylo tomu tak skoro pokaždé, kdy se někdo snažil nutit zákazníkům komplikovaná řešení neexistujícího problému, přesto v tom automobilky dál pokračují. Protože se chtějí odlišit, někdy zjevně za každou cenu.

Tentokrát přichází se svou trochou do mlýna Korejci, jmenovitě Genesis, tedy luxusní odnož Hyundai. Novince říká Crystal Sphere a nejde o žádný koncept. Tuto věc rovnou poslalo do výroby s modelem GV60, elektrickým kompaktním SUV, které je v podstatě překarosovaným Hyundai Ioniq 5. Je to už proto nepříliš zajímavé auto, něco jako když Siemens a Bosch dělají dvě stejné pračky v trochu odlišném balení, akorát jedna je o polovinu dražší. To je i případ GV60, v Německu začíná na bláznivých 82 265 eurech, tedy více jak 2 milionech Kč. Možná proto se snaží zaujmout něčím jiným, odvést pozornost od své podstaty.

Pokud jde o pozornost jako takovou, boduje, zda v dobrém? No posuďte sami. I když elektrické modely nutně nepotřebují více převodových stupňů, převodovky mají a stejně tak mají jízdní režimy - můžete jet dopředu, dozadu, normálně, sportovně, s větší rekuperací... I to je třeba někde zvolit a Genesis vše ukryl do kýčovitě svítící křišťálové koule. Není to taková křišťálová koule, jaké mají Tesly, které se snaží vytušit, kam pojedete později, ale skutečná koule, která při zastavení vozu jen svítí a není na ní nic.

Když ovšem usednete do vozu a uvedete jej v chod, ze zdroje ambientního osvětlení se otočením o 180° stane kovový otočný volič klasických režimů P, R, N a D nebo jízdních módů. Na předvádění se před zbytkem posádky to asi bude dobré, jiný užitek v tom ale nevidíme. Designér Luc Donckerwolke k tomu říká, že řidič tak aspoň pozná, jestli má nastartováno, protože elektrický motor jinak není slyšet, ale na to by snad šlo lépe upozornit tisíci jinými způsoby než otočenou koulí.

Podle nás je to nesmysl na druhou. Však samy otočné voliče automatů jsou velmi kontroverzní pro svou neintuitivnost, tady navíc funguje tak, že se nejprve musí otočit směrem k vám, abyste s ním vůbec mohli něco dělat. Když koule přestane spolupracovat, což se dříve nebo později stane, protože tyhle věci se vždy jednou porouchají, můžete leda vzpomenout na Mrazíka a zkusit volat něco jako: „Otoč se, ať je ke mně tvůj vchod!” Jestli to pomůže, netušíme...

Ale žerty stranou, tohle je spíše tristní. Úzkostlivé držení se mantry „co není rozbité, nespravuj” sice znamená omezení inovací, ale zrovna volič automatu inovovat prostě nepotřebuje. Místo „Crystal Sphere”, nás v tomto případě napadá „Crystal Clear... Stupidity”, tedy křišťálově čistá hloupost. Pokud Korejci chtěli odlišit Genesis od Hyundai, měli začít někde úplně jinde, ne vymýšlením vymyšleného.

Nové Genesis GV60 vypadá všelijak i zvenčí, to největší překvapení ale skrývá v místě voliče automatu. Přijde nám jako nesmyslný pokus vymýšlet vymyšlené. Foto: Genesis

Zdroj: Genesis přes Carscoops

Petr Miler

