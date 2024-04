Korejci ukázali své vlastní BMW M5, prodávat ho ale budou jen tam, kde lidem nenařizují elektrická auta před 6 hodinami | Petr Prokopec

Tenhle stroj nevypadá vůbec špatně a má pohon, který se dnes u automobilových novinek nevídá. Také ale není určen pro nás, v omezeném množství má zamířit jen do míst, kde milují ropu.

V srpnu loňského roku značka Genesis, luxusní divize Hyundai, oznámila, že od prodeje svého prvního auta v listopadu 2015 dodala zákazníkům už 1 milion nových aut. Z této porce nicméně 690 177 aut připadlo na její domovinu. Ve Státech, kde se Korejcům daří stále lépe, pak loni klientele dodali 69 175 vozů, tedy o 23 procent více než v roce předchozím. O to překvapivější ovšem je, že poslední novinka Genesis nemíří ani na domácí trh, ani do USA. Místo toho bude k dostání pouze na Středním Východě, což je region, který po prodejní stránce není zrovna na špici.

Když si ale projdete tiskové zprávy korejské automobilky, údiv nad tímto rozhodnutím zmizí jak mávnutím kouzelného proutku. Také Genesis totiž klade důraz na elektrifikaci svého portfolia a ve srovnání s konkurenčními luxusními značkami se může pochlubit alespoň nějakým zájmem o bateriový pohon - loni s ním v USA zaujal 6 403 zákazníků. Každý zhruba desátý vůz prodaný v Americe se tak obešel bez spalovacího ústrojí, právě na to je ale v arabském světě ropných šejků naopak kladen důraz.

Nakonec je tedy pochopitelné, proč se nový Genesis G80 Magma objeví primárně tam. Podle Korean Car Blogu má navíc sedan dorazit pouze ve dvaceti exemplářích, něco takového se nám ovšem nezdá moc reálné. Abychom si vše lépe vysvětlili, je třeba nakouknout do zákulisí. Korejci totiž evidentně chtějí konkurovat Němcům a jejich sportovním divizím jako Audi Sport, BMW M či Mercedes-AMG. A proto již loni přišli s vůbec prvním náznakem vrcholných verzí svého portfolia.

V ještě větší míře pak Genesis umožnilo lidem nahlédnout do svých plánů na aktuálně pořádaném autosalonu v New Yorku. Tam značka na stánku vystavuje koncepty GV60 Magma, GV80 Magma, G80 Magma a X Gran Berlinetta. Všechny je spojuje odkaz na sopečnou lávu, který je vyjádřen nejen názvem, ale také zářivě oranžovou barvou. Pod ní pak v případě sedanu G80 zamíří dvakrát přeplňovaný šestiválcový motor, který by dle korejského zdroje měl produkovat 507 koní. Některá další média nicméně hovoří o výkonu blížícím se 600 koní.

Prozatímním vrcholem této řady je přitom verze 3,5 T-GDI naladěná na 380 koní. Provedení Magma tedy laťku pozvedne opravdu razantně nahoru, což si logicky vyžádá další úpravy. V souladu s vyšším výkonem totiž bude muset být zesílena osmistupňová automatická převodovka. Dále lze počítat s překopaným podvozkem, který bude tužší a zároveň snížený. Chybět logicky nebudou ani silnější brzdy a tedy specifická kola. Očekávat tak lze i nově kalibrované řízení. A zmínit je třeba také změny v interiéru či agresivnější bodykit.

Do vývoje novinky tedy Korejci budou muset nasypat nemalé peníze. A něco takového by asi nedělali kvůli dvaceti prodaným autům. Genesis navíc v oficiální tiskové zprávě uvedl, že cílem značky je nabízet verzi Magma u každého modelu, jaký má automobilka v portfoliu. A jakkoli nejspíše dojde na nějaké umělé omezení nabídky, počítat lze spíše se stovkami či tisícovkami kusů, nikoli se dvěma desítkami. Vše ale zatím berte jen jako neoficiální informace, jisté je v tuto chvíli snad jen jedno - že země EU tahle auta minou obloukem.

Korejci zatím na divizi Magma pouze lákají představováním konceptů. První produkční kousek je ale nejspíše již za rohem, a to s výkonem plně odpovídajícím agresivně stylizovanému zevnějšku. Dle neoficiálních zdrojů má G80 Magma dorazit jen ve 20 kusech, které by zamířily jen na Střední Východ, moc se nám to ale nezdá. Foto: Genesis/New York International Auto Show, tiskové materiály

