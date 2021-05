Korejci zkouší jít proti drahým Němcům nejstylovějším kombíkem, je speciálně pro nás před 5 hodinami | Petr Miler

Vůbec si netroufneme říci, jestli tu tohle auto může být úspěšné, znakem ohromného odhodlání je ale zcela bezpochyby. Asi nikdo dosud v boji o evropského zákazníka prémiových značek nezašel tak daleko.

Už jsme to dnes nakousli v článku o změně zacílení britského Jaguaru, teď můžeme tenhle německý eintopf dorazit. Ať už se vám to totiž líbí nebo ne, v Evropě se až dosud ukázalo být nemožné dostat se do hájemství značek Audi, BMW a Mercedes-Benz. Vlastně jediné Audi se dokázalo dostat na úroveň zbylých dvou tradičních soků, je to ale už tak dávno, že jej dnes považujeme za součást této specifické smetánky. Kdo to zkusil po něm, pohořel, obvykle si pořádně ani neškrtl.

Máme tu Lexus, který to zkouší už dekády, žádný velký úspěch z toho nebyl. Bylo tu Infiniti, to to zde zabalilo zcela, Cadillac je také smutná historie a třeba Acura se nikdy ani nezačala pokoušet. Skutečně je to tak, že ať už kdokoli zkusil dostat se na roveň drahých Němců, ať už specifickou značkou nebo určitými modely, uspěl nanejvýš v Americe nebo v Asii, tady ne.

Výrobce ale pořád pochopitelně láká představa prodávat své vozy lépe situovaným zákazníkům s vyššími maržemi, a tak to nepřestávají zkoušet. Nejnověji se proto do Evropy žene Genesis, tedy luxusní odnož korejského Hyundai, která má též smělé plány. Její šance na úspěch bychom už s ohledem na výše zmíněné hodnotili jako nevelké, jedno je ale třeba uznat - Korejci to nejdou zkusit se staženými kalhotami, rozhodli se do toho vlétnout naplno a chytnout Evropany u srdce.

Proto také nepřichází jen s modely známými ze zbytku světa, ale i se zcela specifickou novinkou určenou právě jen pro nás. Jde o model G70 Shooting Brake a je to kombík, stylový kombík. Podle nás je dokonce tím nejstylovějším vůbec, přes pokusy Mercedesu s podobným typem karoserií. K odvážně ztvárněné přídi se tak přidává podobně pojatá záď, která má opravdu hodně daleko k „praktickým krabicím” a neměla by urazit ani ty, kteří sice praktičtější auto chtějí, po image „převozníka rodiny” ale netouží.

Model pochopitelně vychází ze sedanu G70 a pokud vám tohle označení nic neříká, jde o přímého soupeře Audi A4, BMW 3 a Mercedesu C. Shooting Brake tedy pochopitelně míří proti kombíkům stojících na jejich základech. Je to 4 685 mm dlouhé, 1 850 mm široké a 1 400 vysoké auto s rozvorem 2 835 mm. Díky novému pojetí zádě nabízí o 40 procent více prostoru pro zavazadla než sedan, o jeho využitelnosti ani nemluvě. Praktičnost vozu dále zvyšují i sedadla s opěradly dělenými v poměru 40:20:40 a takto pochopitelně sklopnými.

V případě techniky se zatím nemáme čeho chytit, sedan G70 je ale nabízen s benzinovými motory 2,0 turbo R4 s výkonem 249 koní, 3,3 turbo V6 s 365 koňmi a turbodieselem 2,2 se 199 koňmi. Předpokládat, že kombík nabídne totéž, je na místě. Stejný pak zaručeně interiér kombinující luxus a praktičnost, spolehnout se tedy můžete na bohatou bezpečnostní i komfortní výbavu, spoustu kvalitních materiálů a jak Genesis zdůrazňuje, i spoustu odkládacích prostor. Simply Clever? Tak něco, alespoň zčásti.

Máme tu tedy nový prémiový kombík, který můžete mít i s dieselem - to je něco, co jinak tradičně nabízí jen zmíněné německé trio. Je to jistě rozhodný krok směrem k úspěchu, zda ale bude na skutečný úspěch stačit, zůstane ještě chvíli otázkou - i zmíněný Lexus to tu kdysi zkoušel s diesely a kombíkem a stejně dobře nedopadl. Ovšem, jeho IS nebylo nijak zázračným autem, naděje G70 se zdají být přece jen větší.

Prémiový kombík od neněmecké značky je obecně vzato raritou, G70 Shooting Brake navíc míří jen a pouze na Evropu, dokonce i s dieselem. Uvidíme, zda může uspět. Foto: Genesis

