Krachující Fisker se pokouší zachránit zoufalým výprodejem. Auta zlevnil skoro o polovinu, stojí míň než základní Octavie před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fisker

K velmi zoufalému kroku se odhodlala kolabující americká automobilka. Kdyby proběhl tak, jak si její šéfové představují, na nějakou chvíli by skutečně mohl být spásou. Obáváme se ale, že bude naprosto kontraproduktivní.

Tohle je s největší pravděpodobností poslední zvonění ve smutném příběhu druhého pokusu dánského designéra Henrika Fiskera o vlastní automobilku. Už pár dnů má na kahánku poté, co firmu odmítl koupit i Nissan, což byl poslední ze zdrcujících kroků, které následovaly několik nelichotivých recenzí a řadu předchozích varovných signálů. Společnost neschopná získat další peníze na svůj provoz totiž zahájila opravdu zoufalý výprodej toho posledního, co má - hotových a neprodaných aut.

Slova jako „výprodej”, „likvidace skladu” a jim podobná se stala marketingovým nadužíváním poněkud vyprázdněnými, tady se ale jedná skutečně přesně o to. SUV Fisker Ocean se díky nim stalo daleko nejlevnějším srovnatelným elektromobilem planety, neboť jedním vrzem zlevnilo o 40 procent až na 24 999 dolarů startovní ceny. To je v korunách jen 585 tisíc Kč, víc potřebujete i na úplně základní výprodejovou Škodu Octavia IV před faceliftem.

Slevy se týkají nejen nejlevnějšího provedení Sport, které dříve přišlo na 38 999 USD, ale i vyšších verzí Ultra a Extreme. Ty šly s cenou dolů o 18 resp. 24 tisíc USD, tedy až o 562 tisíc Kč a nyní je možné je koupit od 34 999 resp. 37 499 USD. To je 819 a 877 tisíc Kč - na to, co tahle auta nabízí, je to skutečně velmi málo. Není to tedy jen něco jako „výprodej” či „likvidace skladu”, je to dvěma slovy zoufalý výprodej, poslední pokus o získání peněz na záchranu firmy.

Právě to ale na celou nabídku vrhá neblahé světlo. Nedokážeme si představit, jak by firma nucená dělat tak zoufalé kroky mohla dál přežít. Nepočítá se s tím už ani na newyorské burze, ze které byly akcie společnosti po předchozím zastavení obchodování staženy. A pokud opravdu zkrachuje a neprojde nějakou zázračnou restrukturalizací, co si počnete s elektromobilem bez jakékoli servisní podpory? V takovém případě bude i oněch 585 tisíc Kč vyhozenými penězi.

V obchodě je vždy klíčová důvěra a minimálně důvěru v přežití firmy tímto Fisker sám zabíjí, i když jí výprodej teoreticky může přinést dost prostředků. Společnost měla loni vyrobit přes 10 000 Oceanů a prodat jich jen asi 4 700, takže na skladech musí mít pořád auta za miliardy. Jenže kdo se nechá nalákat na koupi vozu, jehož výrobce za pár týdnů nemusí existovat?

Fisker Ocean na trhu za své původní ceny neuspěl, za 585 tisíc Kč je ale v zoufalém výprodeji za babku. Přesto máme obavu, že se pro něj lidé nepoženou, jeho pořízení je v tuto chvíli příliš velkým rizikem. Foto: Fisker

Zdroj: Fisker

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.