Krize automobilek nekončí a neskončí, říká šéf výroby BMW, situace je horší, než čekal před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Automobilky prožívají v řadě ohledů krušné časy, spása ale měla být na dosah. Jenže není. Šéf výroby jedné z největších automobilek Evropy říká, že řešení je v nedohlednu.

Je tomu už pěkných pár měsíců, co automobilovým průmyslem nezmítá ani tak koronavirus sám, jako jeho nepřímé dopady. Téměř všechny velké automobily postupně doplácí na svou loňskou liknavost při zajišťování komponentů nezbytných pro budoucí výrobu a kvůli nedostatku čipů sloužících palubní elektroniky teď zavírají jednu továrnu za druhou. Výjimky existují, i prsty jedné ruky by ale na ně mohly být moc - chtělo to osvícená rozhodnutí, jako v případě Hyundai, aby na potíže nedošlo, nebo k nim došlo alespoň v menší míře.

Pro celý průmysl je to krize, která trvá už měsíc a podle šéfa výroby BMW Milana Nedelkovice bohužel v dohledné době ani neskončí. Jakkoli si on sám maloval, že přelomem prvního a druhého letošního pololetí se začne alespoň blýskat na lepší časy, nestane se to, situace je horší, než očekával.

„S dodávkami polovodičů je to skutečně kritické. A výhled na druhé pololetí letošního roku zůstává kritický. Původní předpoklad, že se situace dostane pod kontrolu relativně brzy a vyřešena bude koncem prvního pololetí, stěží dojde naplnění,” říká nebývale skepticky Nedelkovic, který jinak na tiskových konferencích rozdává úsměvy, i když k tomu není až tak velký důvod.

Šéf výroby mnichovské automobilky říká, že se firma omezeným možnostem dodávek přizpůsobuje a vyřazuje z nabídky některé výbavy, které vyřadit lze, i tak už ale přišla o 30 tisíc prodaných aut. A dopad může být ještě větší, než jakého se dokáže bavorský výrobce dopočítat. Sami z vlastního okolí víme, že někteří lidé přehodnotili své objednávky poté, co jim bylo sděleno, že jejich vůz nemůže být vybaven určitým prvkem, který pro ně byl důležitý.

Pro výrobce aut - nejen pro BMW - to rozhodně není dobrá zpráva, neboť nejsou s to efektivně reagovat na současnou sníženou poptávku nižšími cenami, ale naopak při výrobě preferují výrobu dražších modelů s vyššími maržemi, čím odbyt dále snižují. Krátkodobě finančně to nemusí fungovat špatně, dlouhodobý dopad na fungování firem ale může být negativní, neboť hospodaření automobilek neovlivňují jen nově prodaná auta a marže na nich. Jsou to i servisní a další služby a výrazné výpadky prodejů trvající už déle než rok se mohou negativně projevovat ještě několik let - ať už problémy skončí dnes, za měsíc nebo za půl roku.

