Krize drtící automobilový průmysl je teprve na začátku, říkají experti, účet je už teď biliónový

Zdá se, že automobilky jsou v problémech až po uši a vyhlíží, kdy se budou moci odrazit od pomyslného dnes. Nic takového ale není na pořadu dne, varují analytici a další experti.

Pokud byste se před rokem zeptali prakticky kohokoliv, z čeho je vyroben automobil, nejspíše by zmínil motor, převodovku, nápravy či třeba sedadla. A pokud by došlo na materiály, pak by šlo třeba ocel, hliník nebo plasty. Na kabeláž by ale pravděpodobně vzpomnělo jen velmi málo lidí, na čipy pak prakticky nikdo.

Dnes je nicméně situace diametrálně odlišná, o čipech si totiž povídají již i vrabci na střeše. Zejména pak o jejich nedostatku, jenž odstartoval příchod koronavirové pandemie. V jejím důsledku totiž došlo na uzavírku továren i showroomů, stejně jako na pokles zájmu zákazníků. Automobilky tak rázem začaly rušit objednávky u dodavatelů, kteří si ovšem následně nesedli s obličejem v dlaních do kouta. Místo toho přepřáhli se začali ještě více soustředit na firmy vyrábějící elektroniku, neboť prodeje telefonů, televizí a notebooků začaly kvůli lockdownům razantně narůstat.

Souběžně s tím se začal opět zvyšovat zájem o nová auta, jejichž výrobci do té doby upřednostňovali logistický model „just-in-time“. Tedy jinými slovy, jejich skladové zásoby byly minimální a komponenty proudily do fabrik, jak bylo zrovna třeba. Problém nastal, když automobilky vyčerpaly nasmlouvané dodávky a na nové výrobci čipů neměli kapacity. Odstartovala tak krize, která trvá dodnes a jíž ještě dále umocnila zemětřesení, záplavy či požáry, jež se dotkly právě výrobců čipů. A jelikož většina z nich sídlí v Asii, dopadla na ně navíc i nová vlna koronaviru, jež znovu zavřela továrny.

Aby těch problémů nebylo málo, musíme zmínit ještě jeden faktor, kvůli kterému bude mít vedení automobilek ještě větší noční můry než doposud. Momentálně totiž dojíždí velké množství vládních podpůrných programů. Rázem se tak začíná mluvit i o případných bankrotech, neboť dle analytické společnosti AlixPartners jen v rámci letošního roku přijde automobilový průmysl o 80 miliard liber (cca 2,375 bilionu korun) na obratu. To je suma rovnající se zhruba 3,9 milionům vozů, jež nebudou kvůli nedostatku čipů vyrobeny.

Z veškerých dalších prognóz nicméně začíná vyplývat, že to nejhorší je ještě před námi. Pat Gelsinger, šéf společnosti Intel, která je jedním z největších výrobců čipů na světě, totiž uvedl, že dosud „jste ještě nic neviděli“. To jen potvrzuje Ian Henry, majitel společnosti AutoAnalysis, dle kterého jsme spíše na začátku krize, než aby šlo o prostředek či konec. Je totiž třeba zmínit, že se blíží Vánoce, tedy čas, kdy zájem o mobily, televize či notebooky ještě vzroste.

Pokud si přitom uvědomíme, že automobilový průmysl odebírá jen zhruba 15 procent světové výroby čipů, zatímco na elektroniku připadá 50 procent, je zcela jasné, jakým směrem se orientují výrobci a proč. A jelikož ještě nějakou chvíli zabere, než se vše ustálí, nezbývá zákazníkům nic jiného, než se obrnit trpělivostí. Lépe totiž skutečně hned tak nebude.

„Normální je taková situace, kdy dokážeme vyrobit jakékoliv auto, které chceme, a to kdy chceme. Nemyslím si ovšem, že se tak stane dříve než ve druhém pololetí příštího roku,“ dodal k tématu Scott Keogh, šéf severoamerického zastoupení Volkswagenu. Z jeho slov vyplývá, jak výrazně se situace zhoršila jen během léta. Ještě na počátku prázdnin se totiž většina analytiků i manažerů domnívala, že zlepšení přijde právě ještě letos.

Keogh mimo to přiznává, že doby, kdy skladové zásoby mnoha komponentů pokryty až 120denní výrobu, se již nikdy nevrátí. Pro výrobce by přitom nyní ideálem byl zhruba 40- až 50denní horizont, ovšem i o tom lze nyní pouze snít. Místo toho jsou realitou 30- až 40denní zásoby, což automobilky nutí k výrobě pouze takových modelů, na kterých mají největší zisk. Jak se totiž ukázalo, řešení v podobě montáže aut s nižšími specifikacemi bylo jen dočasné a trn z paty to nikomu nevytrhlo.

Veškerá tato omezení přitom kromě navýšení čekacích lhůt vedou k růstu cen, které již šponují vzhůru stále komplexnější anti-emisní systémy a investice do elektromobility. Skutečně tak lze počítat s tím, že auta typu Škody Fabia budou během několika málo let startovat nad půl milionem korun, jak zmiňuje šéf české automobilky. Přičemž pokud si je budete moci koupit, budete mít možná ještě štěstí, že na vás něco zbylo.

Dnes každé moderní auto se spalovacím pohonem vyžaduje zhruba 300 čipů, v případě elektromobilů však tento počet může snadno dosáhnout až desetinásobku. Takový VW ID.3 jich totiž jen na pouhé dobíjení potřebuje padesátku, což je stejné množství, které Golfu před pár lety stačilo na naprosto vše od palubní zábavy až po samotný pohon. Foto: Volkswagen

