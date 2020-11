Lada možná našla cestu ven z krize, válí stále víc díky zdánlivě nesmyslnému obratu před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Jen málokterá automobilka se letos může chlubit rostoucími prodeji, natož pak prodejními rekordy. Lada ano a její další dnešní novinka připomíná, co za tím nejspíš stojí.

Lada rozhodně není známa jako automobilka, která by se chlubila novinkou pomalu každý den. O tom koneckonců svědčí i skutečnost, že kultovní Niva aktuálně nabízená pod obchodním označení 4x4 figuruje v nabídce značky již dlouhých třiačtyřicet let. Za tu dobu sice byla několikrát modernizována, ovšem pokud vedle sebe postavíte originál a zcela nový kousek, možná budete i váhat, který je který. O to překvapivější je, co Lada „vyvádí” letos.

V jejím případě se s novinkami doslova roztrhl pytel a přibližně od poloviny roku se její aktivita jen stupňuje. Jen v posledních týdnech jsme si posvítili na několik stylových novinek, přepracovanou Nivu v provedení pick-up a van a velmi pravidelné jsou i zprávy o zlevňování starších i novějších modelů. To je zdánlivě nesmyslný obrat v přístupu uprostřed těžkých časů, v případě Lady ale funguje. A tak tu dnes máme další novinku, která se týká příplatkové výbavy Lady Vesta.

Do té se nastěhovalo dvoubarevné lakování, jenž zahrnuje odlišně zbarvenou střechu a kryty vnějších zpětných zrcátek. Lada si přitom za tento doplněk účtuje 16 tisíc rublů (cca 4 700 Kč), což rozhodně není žádná enormní suma, a to i na poměry ruského trhu.

Automobilka dodává, že dvoubarevný lak je k dispozici pro veškeré karosářské verze i motoristické varianty, tedy i pro modely Cross a Sport. Je tu ale pár výjimek, z nichž tou první je základní úroveň výbavy Classic. Kromě ceny onoho příplatku si tak zákazníci musí připravit minimálně 662 310 rublů (195 000 Kč), na kterých startuje stupeň Comfort. Kromě toho není možné kontrastně lakovanou střechu spárovat také s černým lakem Maestro a šedivým Phantom.

Sluší se zrekapitulovat, že Vesta je k mání s 1,6litrovým a 1,8litrovým benzinovým motorem z produkce AvtoVAZu. První přitom produkuje 106 a druhý 122 koní. Mimo to se ovšem součástí nabídky stala loni také 1,6litrová verze, jenž používá jednotku aliance Renault-Nissan. Tento agregát přitom produkuje 113 koní, nejpodstatnější je ovšem jeho spárování s automatem CVT. Ve všech zbývajících případech totiž Lada nabízí pouze pětistupňový manuál.

Právě kombinace dalších a dalších novinek za velmi nízké ceny, někdy navíc spojených se zlevněním modelů, pro něž jsou nabízeny, se zdá být cestou z letošní krize. Ruská automobilka v říjnu jen v Rusku a totiž prodala 37 030 nových vozů, což je nejlepší měsíční výsledek od října 2014 - ne říjnový, ale za jakýkoli měsíc. Lídrem je přitom Granta, která má na kontě 12 756 registrací a 8,9procentní růst. Ještě více se však zlepšila právě Vesta, které se prodalo 11 853 exemplářů. To přitom představuje neskutečný 42,9procentní meziroční posun. Tušíme, že další dostupné novinky zájem jen rozdmýchají - lidé nová auta chtějí, akorát do nich nechtějí investovat příliš. Levné a stále zajímavější Lady tak táhnou.

Lada Vesta je nově k mání s dvoubarevným lakem za hubičku. Je to další z plejády dostupných novinek, kterých Lada letos vytáhla jako nikdy dříve. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec