Lada nabídne „lepší auta" pod hlavičkou nové luxusní značky, její jméno zřejmě známe předem | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Spojení Lady s luxusem zní stejně nepatřičně jako spojení Dacie s multimilionovými cenovkami, na takový krok má ale dojít už za pár dnů. První „Aurus pro chudší” má dorazit s nepřekvapivým jménem a specifickými insigniemi.

Od vypuknutí otevřeného konfliktu na Ukrajině uplynuly již dva roky a šest měsíců. Za tu dobu se ruský automobilový trh dramaticky proměnil, i když je znovu jedním z největších v celé Evropě. Pšenku tam už ovšem nesklízí automobilky z Evropy, USA či Japonska a Koreje, jejich místo hbitě zaujali Číňané. Ti navíc v Rusku operují jak pod vlastními názvy, tak zároveň dodávají prakticky hotová auta k přeznačkování na Moskviče nebo Volhy. Zavedené sankce jim tedy v nemalé míře pomohly k rychlé expanzi.

K rozšiřování portfolia je nicméně svolný i AvtoVAZ. Ruský koncern totiž podle obvykle dobře informovaného kanálu No Limits na Telegramu pracuje na stvoření separátní luxusní značky, která se zaměří na vyšší patra trhu. To zní v případě Lady jako svérázný nápad, ale pohlédněme na to jinak - nabídka Lady díky velmi nízkým cenám ponechává Rusům prostor zamířit vzhůru. Vozy oněch čínských výrobců jsou pak pro změnu důkazem, že klientela nemá problém sáhnout do kapsy hlouběji, pokud za své peníze dostanou víc výbavy a vizuální atraktivity, technika hlavní roli nehraje.

Něco takového by AvtoVAZu hrálo do karet, vlastních motorů přeci jen příliš nemá, a ty obzvláště silné chybí úplně. Jenže i prodloužená verze Lady Vesta zvaná Aura si zvládá vystačit s jedna-osmou naladěnou na 122 koní. Značka navíc ještě má v záloze výkonnější verzi jednotky disponující 140 koňmi. Spárovat s těmito motory lze navíc jak manuál, tak i automat. Obě převodovky ale budou veškeré stádo posílat jen dopředu, s pohonem všech kol není platforma B/C kompatibilní.

I z toho důvodu se ostatně nemluví jen o příchodu luxusní značky, ale rovněž o vývoji nové architektury, která by již zástavbu systému 4x4 umožnila. Nicméně to je již poněkud vzdálenější budoucnost, Rusové totiž nejprve chtějí dostat na trh nové SUV postavené na bázi zmiňované Vesty. Tento vůz měl dle původních plánů dorazit na trh příští rok, jenže zatím nikdo neviděl ani oficiální ilustrace, natož pak aby se na silnicích objevily testovací prototypy.

První vlaštovkou luxusní divize by tedy měla být právě Aura, která je momentálně nabízena jen s logem Lady. Právě to se ale má změnit, neboť název modelu by měl být použit pro samotnou novou separovanou značku a z Lady Aura by se zřejmě stala Aura Vesta (nebo Aura cokoli) se specifickým logem. Jak vše dopadne, je samozřejmě otázkou, odpovědi se ale můžeme dočkat už velmi brzy. Lada Aura se má začít ve velkém vyrábět již toto září, přičemž AvtoVAZ kromě vrcholné luxusní verze plánuje i příchod zjednodušeného modelu určeného taxikářům. Možná už v tu chvíli budeme svědky rozdělení její nabídky na cosi jako Aura Golda (luxusní model) a Lada Vesta L (jen prodloužené taxikářské provedení). Ale to už hádáme.

Lada Aura se začne vyrábět letos v září, přičemž dorazit má i ve verzi pro taxikáře. Prodloužené luxusní provedení se ale má stát základem nové luxusní značku stejného jména. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: No Limits@Telegram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.