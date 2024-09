Lada Niva vstoupila na prahu padesátky do 21. století, dočkala se diodových světel před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

V Rusku vždy včera znamenalo zítra. Anebo tak nějak. Možná trochu jinak než v původně zamýšleném duchu to naplňuje Lada Niva, která letos dostala řešení, které bylo futuristické možná naposledy v roce 2004. Navíc za příplatek.

Za tři roky oslaví původní Lada Niva, která se momentálně prodává s obchodním označením Legend, padesátiny. Něco takového je v automobilové branži naprosto výjimečné. Ruský off-road se navíc od roku 1977 příliš nezměnil, jakkoli koncern AvtoVAZ průběžně přistupoval k modifikacím. Jedna z těch nejzásadnějších přišla před pouhými třemi lety, kdy se Niva dočkala odlišného přístrojového štítu a přepracované středové konzole. Na té již figurovalo ovládání klimatizace, o níž klientela mohla po více než čtyřicet let pouze snít.

A nyní se auto dočkalo dalšího prvku, který se v autech rozmohl dokonce až v 21. století. AvtoVAZ oznámil, že Niva po týdnech spekulací fanoušků na toto téma skutečně dostane nové čelní LEDky, tedy diodová světla, která ovšem budou sloužit jen pro dennímu svícení. Jejich výhodou je přitom nižší odběr elektrické energie, navíc se zvyšuje jas směrem dopředu o 50 procent. Směrová světla, která se taktéž dočkala diod, jsou pak ve srovnání s těmi přechozími 2,5krát účinnější.

LED jsou nicméně nabízeny jen jako prvek na přání, a to v rámci balíčku za 7 tisíc rublů (cca 1 750 Kč). K mání ovšem nejsou u základního stupně výbavy Classic, jenž startuje na 981 000 RUB (asi 242 tisíc Kč), místo toho je nutné zamířit minimálně na úroveň Luxe. V té chvíli vás ale vůz vyjde na 1 097 000 RUB (cca 271 tisíc Kč), samozřejmě bez zářivějších světel. Cenu pak dále můžete navýšit ještě o lak Coriander, za který je třeba zaplatit 15 000 RUB (asi 3 750 Kč).

V tomto ohledu je přitom třeba si do Rusů trochu rýpnout, neboť běžný koriandr má zelenou barvu, přičemž pokud vám v lednici zhnědne, rozhodně ho necpěte do sebe, nýbrž do koše. Lada nicméně pod daným obchodním označením nabízí hnědou metalízu, tedy při referenci na onu bylinku vlastně závadné zboží. Je ale jasné, že v showroomech se tím klientela zabývat rozhodně nebude. A platí to i pro Nivu Travel, která se „koriandru” dočkala rovněž.

Že se k nám auto momentálně oficiálně nedováží, nemusíme dodávat, po celé EU jsou až na výjimky jen doprodávány existující kusy dřívějšího provedení. Jestli se to někdy změní, rozhodnou jiní, v jakkoli dohledné době bychom ale žádný obrat nečekali.

Modernizovaná Niva Legend se zatím ukázala na jediném snímku, který odhaluje oba nové příplatkové prvky - tedy LEDky pro denní svícení a hnědou metalízu zvanou Coriander. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.