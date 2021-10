Lada Niva přes zastavení oficiálního prodeje válí v Německu, prodeji překonává celé automobilky před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Těžko ji zabít, tato slova člověku vytanou na mysli, když se podívá na aktuální zájem o Ladu Niva v Německu. Dovoz ruského SUV byl sice oficiálně zastaven už loni, šedý dovoz ale stačí už i na víc než tisícovku letošních prodejů.

S opravdu tragickým vývojem v poslední době spojujeme zejména Velkou Británii, kde prodeje nových aut klesly na letitá minima. Je nicméně třeba dodat, že s nemalými problémy se aktuálně rve prakticky jakákoliv evropská země, Českou republiku nevyjímaje. My si dnes posvítíme na Německo, kde bylo v září prodáno 196 972 nových aut. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o 25,7procentní pokles, jenž vyústil v nejnižší registrace od roku 1991. I kvůli tomu se celková letošní bilance propadla za tu loňskou - už je o 1,2 % horší.

Lídrem trhu je i nadále Volkswagen, ten nicméně v září musel počítat s dvouciferným propadem vůči loňsku. Stejně je na tom i sedm dalších značek, jenž figurují v top 10, a to včetně Škody, jejíž prodeje klesly o nemalých 47,5 procenta. Nejméně si pak pohoršil Opel, jehož pád je pouze 1,2procentní. A jako jediná z deseti nejlepších značek na trhu rostla Tesla, jejíž registrace vzrostly o 157,8 %. Model 3 se přitom stal v Německu číslem dvě, hned za Volkswagenem Golf, je ale třeba dodat, že to je dáno kumulací registrací Tesly do posledních měsíců kvartálu, které nekorespondují se situací v ostatních měsících.

Nás ovšem spíše než pohyby na čelních příčkách zaujal pohyb na těch spodnějších. Lada totiž v září prodala na německém trhu 134 aut, což je neskutečný výsledek, stejně jako 1 184 prodaných Lad za první tři kvartály. Na první pohled to nemusí vypadat jako velká čísla, je nicméně třeba si uvědomit, že ruská automobilka není nikde v zemích EU zastoupena oficiálně a Německo není výjimkou. Jde tedy o ryze šedý, chcete-li individuální dovoz, přesto Lada nijak výrazně nezaostává za DS (179 ks), Alfou Romeo (214 ks) nebo Jaguarem (209 ks) a Maserati (75 ks) rovnou překonává.

Ještě více nicméně úspěch ruské značky vyniká ve chvíli, kdy si posvítíme na jednotlivé modely. Z oněch 134 prodaných aut totiž hned 109 připadá na Ladu Niva. Ta tak rázem překonala třeba Alfu Romeo Stelvio nebo Ford Galaxy (oba 100 ks), stejně jako se mezi poražené řadí jakýkoliv model Jaguaru. A pokud se přesuneme k sesterskému Land Roveru, pak Niva je na tom lépe než Discovery (26 ks) a Discovery Sport (75 ks) dohromady. Poráží ovšem i Range Rover Sport (105 ks).

Samozřejmě si uvědomujeme, že ve všech zmíněných případech tu máme podstatně dražší auta. Nicméně jde o vozy značek, které mají daleko lepší reputaci a jak jsme již zmínili, do země jsou dováženy oficiálně a mají tak veškerou podporu, včetně reklamních kampaní. Niva se oproti tomu může spolehnout v podstatě jen na nízkou cenu spojenou s terénními vlastnostmi. Ovšem to evidentně stačí, a to dlouhodobě - za letošek je Niva již na 1 045 registracích.

Zas a znovu je tedy třeba dodat, že lidé zkrátka touží po jednoduchých a levných vozech. S tím si možná protiřečí vzestup elektrifikovaných aut, neboť podíl čistě elektrických vzrostl na 17,1 procenta a hybridních dokonce na 30,5 procenta (plug-in hybridů je nicméně jen třetina z tohoto množství). Souběžně s tím ale musíme zmínit, že zájem nežene nahoru přirozená poptávka, nýbrž velkorysé přerozdělování ukrajující z ceny až 305 tisíc korun.

Lady Niva se v září v Německu prodalo hned 109 aut, tedy více než takového Land Roveru Discovery a Discovery Plus dohromady. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: KBA

Petr Prokopec

