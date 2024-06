Lada po letech odhalila své první úplně nové auto, Iskra má být levnou spásou mobility obyčejných Rusů před hodinou | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Uběhla už opravdu drahná řádka let od chvíle, kdy jsme mohli vidět úplně nový model značky Lada, dnes se situace mění. Novinka chce už svým jménem zažehnout jiskru vyšších prodejů ruské automobilky.

Některé může překvapit, že je Lada za současné situace vůbec schopna dát dohromady úplně nové auto, pro naše pravidelné čtenáře to ale překvapení nebude. A nepřekvapí je ani vzhled a jméno vozu. Novinka ruské automobilky jménem Iskra, což v překladu znamená přesně to, co se na první pohled zdá, byla předčasně odhalena díky úniku patentových materiálů už zkraje roku. A později jsme ji mohli vidět i v dalších chystaných verzích.

Levný model na pomezí třídy malých aut a kompaktních modelů je jakousi ruskou obdobou Dacie Logan a - jak výše zmiňované uniklé materiály víc než naznačují - dorazí také jako kombík a jakýsi allroad SW. V tuto chvíli ale před sebou máme pouze výchozí provedení sedan, které se včera poněkud netradičně odhalilo na SPIEF 2024 alias Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě. Nejen Lada tam představila víc automobilových novinek, ale o těch až později.

Nyní se soustřeďme na největší hvězdu mezi odhalenými vozy, kterou Iskra musí být už z titulu svého tržního potenciálu. Jde o nové levné auto Lady, které mělo původně nahradit stárnoucí Grantu, nakonec se ale bude vyrábět po jejím boku a v nabídce značky zapadne mezi ni a Vestu. Po vizuální stránce nemůžeme u 4,4 metru dlouhého vozu stojícího na podvozku s rozvorem 2,65 metru mluvit o překvapení, a to nejen kvůli výše odkazovaným únikům - vůz vypadá prakticky stejně jako Vesta, nových designových nápadů je naprosté minimum zvenčí i zevnitř. To ale neznamená, že by auto vypadalo špatně, naopak - vzhledem k tomu, kolik má stát, jde o velmi solidně vyhlížející vůz.

Ani technika není marná, Iskra stanula na moderní, třebaže levné platformě CMF-B-LS od Renaultu, kterou známe mj. z Dacií Logan, Sandero, Jogger a dokonce i nového Dusteru. Některé znovu může překvapit, že to tak, však sankce by využití takového řešení neměly dovolit a Renault se svého podílu v Ladě už dříve zbavil. Jenže vývoj Iskry začal ještě před tím, než se Rusové s Francouzi pod tíhou okolností rozešli. Lada tedy podle svých slov musela vzít už vyvinuté základy a přepracovat části platformy tak, aby „nebyla závislá na dodávkách z nepřátelských zemí”. Během uplynulých dvou let tak muselo být 400 dílů původně odebíraných hlavně ze zemí EU nahrazeno součástkami z Ruska, Čína, Íránu nebo Uzbekistánu.

Další klíčová technika je vesměs ruská, a tak auto bude k dispozici se dvěma motory o objemu 1,6 litru s výkony 90 a 106 koní (8ventilový VAZ-11182 a 16ventilový VAZ-21127). Základ bude dodáván s pětistupňovou manuální převodovkou, výše posazená verze dostane ručně řazený šestikvalt nebo automat typu CVT.

Iskra se začne vyrábět v Toljatti na začátku roku 2025, takže na prodej je ještě brzy, ceny ale můžeme vytušit. Pakliže se vůz má zařadit v nabídce značky mezi Grantu a Vestu, měl by startovat výrazně pod 1 milionem rublů, tedy někde mezi 230 a 250 tisíci Kč. To nezní špatně vzhledem k tomu, že před sebou máme v podstatě ruskou verzi Dacií Logan a Sandero, v případě zatím neodhaleného kombíku pak i kombíku Jogger. Tohle auto má skutečně šanci stát se levnou moderní spásou mobility obyčejných Rusů.

Lada Iskra je oficiálně venku. Klasických oficiálních fotek je poskrovnu, a tak Lada na svém tiskovém portále zveřejnila i živé záběry ze SPIEF 2024, které nepůsobí dvakrát profesionálně. Asi umění možného... Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.