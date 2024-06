Lada představila elektrickou Nivu. Je to marnost, krom pohonu ale ukazuje budoucnost tohoto modelu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: AvtoVAZ

Těžko říci, proč se Rusové takovým autem vůbec zabývají, Nivu osadili bateriovým pohonem jen s tím výsledkem, že vykreslili jeho stinné stránky. I tak si tento prototyp zaslouží pozornost, některé jeho vizuální prvky lze už příští rok čekat ve výrobě.

Co jsme včera nakousli, to můžeme nyní dojíst. Ruský AvtoVAZ totiž na Mezinárodním ekonomickém fóru SPIEF 2024 v Petrohradu nepředstavil pouze zcela novou Ladu Iskra, ale také elektrický prototyp Lady Niva Travel. Při pohledu na jeho parametry ovšem slova „proboha proč“ vypadnou snad i z úst milovníků bateriového pohonu. Ruské SUV totiž po technické stránce nemá jedinou šanci zabodovat, však za jeho papírový dojezd by se výrobci nestyděli naposledy snad před několika dekádami.

Omezená použitelnost je i důsledkem toho, že základem elektrické verze se stal sériový spalovací vůz. Rusové víceméně jen vyjmuli 1,7litrový benzinový motor a s ním spojenou pětistupňovou manuální převodovku a nahradili je elektromotorem se stálým výkonem 82 koní, maximálním výkonem 163 koní a bateriemi o kapacitě 34 kWh. Větší paket měl být zamítnut kvůli snaze udržet náklady na uzdě, neboť jinak by bylo třeba zásadním způsobem upravit podvozek auta. K něčemu takovému by ale AvtoVAZ byl svolný zřejmě jen v případě očekávaného obchodního úspěchu, o kterém ovšem elektrická Niva aktuálně ani nesní.

Se sériovou výrobou ostatně Lada nepočítá, naprostá většina Ruska se pro elektrický pohon vůbec nehodí. Velkou část území po většinu roku pokrývá sníh a led, chybí asfaltové silnice a nabíjet není kde. Mimo to je třeba připomenout, že pro řadu místních je drahá už spalovací Lada Niva Travel, která přitom startuje jen na 1 250 000 rublech (cca 320 tisíc korun). Elektrické provedení by ale rozhodně tak levné nebylo, a jakkoliv by bezesporu nabídlo daleko lepší dynamiku, neboť zmíněná jedna-sedma produkuje pouze 80 koní, ovšem omezení daná oním udávaným dojezdem jsou příliš velká.

Dá se tedy předpokládat, že e-Niva zůstane i do budoucna pouze experimentálním prototypem. Přesto všechno ale její premiéra nebyla tak úplně zbytečná. Na voze se totiž ukázaly zcela nové nárazníky a diodová světla. Tyto prvky se mají v blízké budoucnosti objevit na modernizovaném provedení tohoto SUV, které zároveň také dostane přepracované spalovací ústrojí. Pod kapotou se totiž objeví nový 1,8litrový motor, který na všechna čtyři kola pošle 90 koní.

Rusové jej začnou vyrábět již příští rok, přičemž vyzdvihují hlavně plochou křivku točivého momentu, jenž má zlepšit jak chování v terénu, tak i na silnici. Taková modernizace nám na rozdíl od elektrického experimentu dává smysl. Mimo jiné i proto, že palivovou nádrž bude možné u takového vozu i nadále plnit v řádu několika málo minut. K dobití velmi malých 34kWh baterií je ale při využití domácí zásuvky i podle automobilky potřeba dlouhých 12 hodin.

Na akci SPIEF 2024 se předvedla i experimentální e-Niva. Ta zatím zůstane pouze prototypem, a to i kvůli dojezdu pouhých 175 km, který je navíc udávaný a nikoli reálný. Foto: AvtoVAZ

