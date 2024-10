Lada představila svůj nový elektromobil, snad jako jediná u něj použila hned dvojici baterií před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Rusové by rádi dali dohromady auto, které i s elektrickým pohonem zapadne do jejich nabídky, takže sáhli po konverzi existujícího spalovacího modelu. Výsledek jejich práce umí zaujmout, dech ale skutečně nevyráží.

Rusko jistě není země, kterou by si člověk automaticky spojoval s elektromobilitou. Stojí za tím nejen kupní síla tamního obyvatelstva, ale hlavně demografické a teplotní podmínky. Nikdo tam navíc nestanovuje data, ke kterým by měl spalovací pohon skončit. Ruští výrobci si tak s elektromobilitou mohou spíš hrát a pro většinu z nich se stala klíčová cena - čím nižší bude, tím většího úspěchu může elektrický model dosáhnout.

AvtoVAZ již léta zkouší přijít s elektromobilem, který by zapadnul do jeho vesměs velmi levné nabídky. Nyní jeden takový konečně představil, na trhu ale nejspíš bude jen do počtu. Cena Lady e-Largus byla totiž stanovena na 2 990 000 rublů (cca 722 tisíc Kč). To je nicméně suma snížená o dotaci ve výši 925 000 RUB (asi 223 tisíc Kč). Aby nicméně člověk na státní pomoc dosáhnul, je třeba, aby koupi financoval skrze bankovní úvěr podobně jako u nás. Státní kasa pak sice finančnímu ústavu uhradí onoho čtvrt milionu korun, ovšem platba úroků už zůstává na majiteli.

Tak či onak toho zákazníci za své peníze mnoho nedostanou, neboť základem nabídky je užitková verze, tedy taková, která disponuje pouze předními sedadly a má zaslepená zadní boční okénka. U tohoto provedení pak lze stejně jako o osobní verze, jež má dorazit později, počítat s elektromotorem naladěným na 163 koní, který roztáčí přední kola. Stovky by e-Largus měl dosáhnout za méně než 10 sekund, což z něj dělá nejrychlejší verzi v nabídce. Nicméně užitková verze dostane do vínku baterie o kapacitě 45,7 kWh, které vyplní místo po palivové nádrži a s nimiž je spojen udávaný dojezd 320 km.

Protože jde o výpočet podle metodiky WLTP, která nemá s realitou mnoho společného, dá se předpokládat, že s ekvivalentem zhruba 12litrové nádrže na naftu zvládnou Rusové párkrát do roka urazit na jeden zátah něco okolo 250 km. Po většinu času je ale bude sužovat studenější počasí, které dojezd sníží kamsi k 200 km. Za milion korun se tedy opravdu nejedná o nic úžasného, což potvrzuje i maximálka 145 km/h.

Co se osobní verze týče, u té se technikům AvtoVAZu povedlo najít prostor ještě pro druhý paket baterií, což je věru neobvyklé řešení. Jeho kapacita činí 15,3 kWh a instalován byl pod kapotu. Udávaný dojezd se tím navýšil na 420 km, jízdní dynamika ale měla zůstat stejná. Na kolik toto provedení vyjde, zatím nebylo upřesněno, levnější ale nebude. A pro zákazníky atraktivnější tím pádem též ne.

Rusům totiž nehraje do karet, že se jejich země stala druhou domovinou pro čínské automobilky, které pochopitelně zkouší zabodovat i s elektromobily. Jedním z aktivních výrobců na tomto poli je i Geely, jehož 4,5metrové SUV Zeekr X lze pořídit od 3 690 000 RUB (asi 891 tisíc Kč). Je sice pravdou, že jde o vůz ze skladových zásob vyrobený v loňském roce, jenže spojeno je s ním 428 koní, stovka za 3,8 sekundy, 66 kWh a 400 km udávaného dojezdu.

Bude tak těžké najít důvod, proč dát přednost Ladě. A to i za předpokladu, že značnou roli bude hrát národní cítění - v té chvíli je totiž možné sáhnout třeba po Moskviči 3e, který sice má čínské kořeny, ale také to správné logo. Hlavně ale startuje na 3 050 000 RUB (asi 737 tisíc Kč), což je suma před dotacemi, která je navíc spojena s osobním provedením. E-Largus tak jen ukazuje, že ani Rusové nemají recept na smysluplný elektromobil.

Lada E-Largus asi moc úspěšná nebude. Nejen proto, že Rusko není zrovna ideální pro bateriový pohon, ale i kvůli Číňanům, kteří toho zkrátka nabízejí víc. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec

