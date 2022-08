Lada vrátila do výroby Nivu s novým, svěžím vzhledem. K mání je i v Česku, dokonce lepší a levnější před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Spousta aut se v Rusku vyrábět přestala a zřejmě ještě přestane, Lady to ale evidentně nebudou. Značka krůček po krůčku dává znovu dohromady svou nabídku, moderní verze její off-roadové klasiky je další na řadě.

Rusové od června rozjíždí výrobu tzv. protisankčních Lad. Nejprve se na výrobní linky vrátil model Granta, který následovala klasická Niva. A nyní došlo i na její modernější a obecně zajímavější variantu nazvanou Travel.

Ta si zejména na přelomu předloňského a loňského roku získala naši pozornost hned několikrát. I když leckdo čekal běžný facelift, Rusové kdysi zamýšlenou druhou generaci Nivy, která ještě do předloňského roku nosila logo Chevroletu, rozsáhle inovovali. Nabídli tak auto, které na první pohled se svým předchůdcem nemá mnoho společného a udělali tím tlustou čáru za spoluprací s Američany, s nimiž vůz řadu let společně vyráběli.

Po vizuální stránce se vrátí do výroby ve stejné podobě, tedy s radikálně přepracovanou karoserií, která jí dala až překvapivě svěží vnější vzhled nikoli nepodobný Toyotě RAV4. Pokud by vás ale zevnějšek přivedl k pochybám, zda náhodou nejde o zcela nové auto, pohled do interiéru vás rychle vrátí na zem. V kabině se toho změnilo pramálo a do výroby navrátivší se verze je ještě jednodušší. Přišla přinejmenším o airbagy a ABS, chybějící elektronické výbavy ale může být více.

Není jí ovšem zase tolik, jak se v mezičase tradovalo. Autu zůstal i v úplném základu posilovač řízení, přední elektrická okna, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, ruský eCall, LEDková zadní světla, palubní počítač či centrální zamykání. Ekologická třída motoru byla snížena z Euro 5 na Euro 2, ale tušíme, že zrovna to potenciální klientelu trápit nebude. O zmíněné absenci ABS a airbagů to ovšem říci nelze.

Technické parametry zůstávají stejné, liší se pouze oproti někdejšímu Chevroletu kvůli provedeným úpravám karoserie. Délka tedy narostla na 4 099 milimetrů (+43 mm) a šířka na 1 804 mm (+4 mm). Výška 1 652 mm a rozvor 2 540 mm pak zůstaly zachovány, změnila se ovšem hmotnost, která v závislosti na výbavě klesla o 20 kilogramů na 1 465 až 1 515 kg. Motor však zůstal nezměněn, na všechna čtyři kola nadále míří 80 koní benzinového čtyřválce o objemu 1,7 litru přes pětistupňový manuál.

Ceny tohoto nového provedení ani po zahájení jeho výroby nejsou známé, ceník dosud nabízených variant hovoří o základní sumě 1 066 900 RUB, tedy asi 418 tisíc Kč, rubl je dnes zkrátka drahý. Verze Luxe, na které za chvíli přijde řeč, pak přijdou na 1 209 900 RUB, tedy asi 474 tisíc Kč. V tomto kontextu se jako zajímavá koupě paradoxně jeví vozy už dříve dovezené do Česka nezávislými dovozci.

I v tuto chvíli vidíme v české nabídce nejméně čtyři Nivy Travel, povětšinou s prakticky nulovými nájezdy. Nejlevnější dva kousky právě ve verzi Luxe stojí 514 500 Kč (včetně DPH a s možností odpočtu, pochopitelně), což je v podstatě láce. Kdybyste si dnes chtěli novou Nivu nechat z Ruska dovézt (a ani nevíme, zda je to legálně možné), bude vás stát dobrých 800 tisíc Kč. Však dovoz podobných aut není zadarmo - je třeba zaplatit 10% clo, zajistit úpravy nutné pro schválení pro místní provoz a pokud to někdo dělá „na kšeft”, bez smysluplné marže to nepůjde. Navíc je třeba dodat, že tohle jsou auta s airbagy a ABS, mohou tedy za podobné ceny snadno nabídnout i více. To je docela pikantní stav.

Lada Niva Travel se vrátila do výroby. Je poněkud oholená, ale ne zase tak moc, ceny zatím nejsou známy. Foto: AvtoVAZ



Tento vůz je stále možné koupit v Česku z dřívější produkce. Jeho ceny jsou vlastně zajímavé - od dosavadních ruských cifer nejsou vzdálené, auta navíc nabízí i věci, které nově vyrobené Nivy už nenabídnout. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: AvtoVAZ, Sauto

