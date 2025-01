Lamborghini končí s posledními čistě spalovacími motory, už teď je nabízí jen někde včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Italská automobilka se doslova shlédla v hybridizaci, v případě svých sporťáků tak již bez elektřiny nedá ani ránu. Spásou staromilců se tak jevil už jen Urus, ovšem i jeho verze S a Performante to mají spočítané.

Když jsem na sklonku loňského roku něco hledal na českém webu Lamborghini, všiml jsem si, že SUV Urus je u nás nabízeno už jen v jediném provedení, a sice jakožto plug-in hybridní varianta SE. Tedy velmi nešťastné, normám na míru postavené verzi, o které jsme při jejím představení realisticky řekli, že jde o další hybridní nesmysl, který mění fiktivní úsporu paliva mění za 300kilovou nadváhu.

Tím spíš bylo podivné, že se u nás prodává jen to, neboť třeba Němci mohou u svých dealerů pořídit i základní „eSko“, stejně jako vrcholnou sportovní verzi Performante. Protože jsem se nicméně pídil po zcela jiných informacích, přisoudil jsem rozdíl různým lokálním podmínkám. Tedy jinými slovy, že Češi o nic jiného než SE nemají zájem.

Jenže onen důvod bude jinde, to spíš Čechům Lamborghini nechce nic jiného prodat. Automobilka se před pár dny pochlubila výsledky za loňský rok, které jsou podle očekávání výtečné. Italové prodali 10 687 nových aut, což je jejich absolutní historický rekord, stejně jako zde máme 6procentní meziroční nárůst odbytu. Prodejní a marketingový šéf značky Federico Foschini tak neopomněl poděkovat 186 dealerům operujícím v 56 zemích světa, stejně jako vyzdvihl čím dál tím košatější nabídku.

Pro nás je ale v tuto chvíli asi nejdůležitější ta pasáž tiskové zprávy, kde se Italové zmiňují právě o SUV Urus. To má tvořit klíčový pilíř úspěchu značky, přičemž loni automobilka vyrukovala s onou plug-in hybridní variantou. A co o ní nyní říká? Doslova tolik, že „tento model nahradí současné verze S a Performante“. Kdy přesně se tak stane, již upřesněno nebylo, nicméně pokud je třeba český web v tomto ohledu napřed, patrně nepůjde o měsíce či roky, spíše o týdny.

Při pohledu na technické parametry se nezdá, že by publikum muselo hořekovat. Urus SE má totiž na kontě 800 koní, s nimiž zvládne stovku za 3,4 sekundy a rozjede se na 312 km/h. V případě výkonu a maximálky je tedy na tom z celé řady nejlépe, v rámci akcelerace pak za provedením Performante zaostává o jednu desetinu. Je ale třeba si uvědomit, že této jízdní dynamiky vůz dosahuje jen s plně dobitým paketem baterií o kapacitě 25,9 kWh. A hybridní technika zvýšila hmotnost vozu o zhruba 300 kilogramů, což je prostě šílené.

Pro automobilku je ale stěžejní, že dle stávajících pravidel Evropské unie pro měření spotřeby a emisí šly hodnoty CO2 dolů o 80 procent. Koncern Volkswagen, pod který Lamborghini spadá, přitom pro letošek hledá každou skulinu, jak by snížil flotilové emisní hodnoty. Urus SE, jinak také nejrychlejší produkční SUV světa, se mu tedy hodí do krámu více než co jiného.

Nejspíše i proto si Italové mohli dovolit odsunout příchod svého plně elektrického supersportu, v jehož úspěch se v Sant'Agata Bolognese příliš nevěří. Hybridizaci byl ale naopak dán plný průchod, ostatně Urus byl posledním modelem značky, který šlo koupit s čistě spalovacími motory. Jak Revuelto, tak i Temerario totiž sází sází na kombinaci V12 či V8 se třemi elektromotory. Přijde nám to hloupé a nesmyslné, ale tak to prostě je.

Urus je, respektive u nás vlastně spíše už byl, posledním čistě spalovacím vozem značky. K mání totiž SUV bude nadále jen v plug-in hybridní variantě SE. Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.