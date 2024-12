Lamborghini přiznalo, proč novému modelu sebralo milovaný desetiválec, do lepšího světla ho to nestaví včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Sebrat Temerariu motor V10 zdánlivě nedává smysl, však atmosféricky plněné desetiválce byly tím, co modely Gallardo a Huracán definovalo především. Přesto s nimi Lambo seklo. Proč? Protože nechtělo lézt do zelí dražšímu Revueltu, všechno ostatní je mlha.

V loňském roce prodalo Lamborghini 10 112 nových aut. Italové tak dosáhli historického rekordu, s čímž jim pomohlo především SUV Urus. To mělo na kontě hned 6 087 registrací, tedy skoro přesně 60 procent všech prodejů o 710 víc dodaných aut než v předchozím období. Kolik z této porce připadlo na zcela novou plug-in hybridní variantu SE, automobilka neupřesnila, patrně si ale přeje, aby toto čilo bylo co nejvyšší.

Pro Italy to může důležité proto, že s překročením mety 10 tisíc prodaných aut za rok v zemích Evropské unie už nebude moci počítat s výjimkami EU, které v případě emisí CO2 platí pro malosériové výrobce. Tak daleko ještě není, zmíněný odbyt je celosvětový, tímto směrem ale míří a dlouhodobým zájmem jistě bude prodávat aut co nejvíc.

Dobíjecí Urus má na kontě pouze 51,25 gramů CO2 na kilometr, což odpovídá dvoulitrové spotřebě benzinu. S tou pochopitelně počítat nelze ani v nejmenším, koneckonců se bavíme o 2,5tunovém SUV, které dostalo do vínku 800 koní, s nimiž zvládá stovku za 3,4 sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti 312 km/h. Potvrzují to ostatně i další technické parametry, neboť bez plně dobitých baterií o kapacitě 25,9 kWh, s nimiž lze teoreticky ujet 60 km čistě na elektřinu, je spotřeba pohonných hmot 12,9 l/100 km.

Na realitu si ale dnešní svět nehraje, v důsledku čehož bychom se ani nedivili, kdyby značka zakrátko nic jiného než verzi SE ani nenabízela - ostatně u nás žádnou jinou aktuálně ani nemůžete objednat. V ten moment by se vlastně Lamborghini stalo jednou z nejzelenějších automobilek planety, neboť více než polovina jeho produkce by byla výrazně pod požadovaným legálním limitem. Svým způsobem by se tedy u svých supersportů nemusela na emise ani ohlížet.

Jak je ovšem patrné z posledního vývoje, opak je pravdou. Plug-in hybridní pohon totiž dostalo jak Revuelto, tedy nástupce Aventadoru, tak nové Temerario, které v nabídce nahradilo Huracán. Zatímco první zmíněný model byl obecně přijat kladně a momentálně je spojen s dvaapůlletými dodacími lhůtami, ten menší čelí kritice. Značka totiž poslala k vodě atmosférický desetiválec a místo toho přišla s přeplňovaným a hybridizovaným osmiválcem, který činí auto extrémně těžkým.

Tento krok se nyní před britskými kolegy pokusil obhájit technický šéf Lamborghini Rouven Mohr, ovšem spíš než co jiného jen potvrdil, že šlo o umělé rozhodnutí na druhou. Temerario totiž klidně mohlo zůstat u jednotky V10, aniž by v Bruselu způsobilo paniku. Jenže kvůli vyššímu výkonu, kterým by překonávalo předchůdce, by až příliš lezlo do teritoria dvanáctiválcového Revuelta. A to si Lambo nepřeje.

„Pokud se podíváte na tento segment, zjistíte, že v posledních třech, čtyřech, pěti letech došlo k dramatickému nárůstu výkonu. Pokud bychom tedy chtěli přijít s dalším atmosférickým motorem, třeba s V10, pak by bylo takřka nemožné přijít s takovým výkonem, jaký trh požaduje, a zároveň splnit současné emisní regulace,“ uvedl Mohr s tím, že zapotřebí by byl „příliš vysoký objem, ovšem poté se charakterově dostáváte velmi blízko dvanáctiválcovému Revueltu“.

„Víme, že každý má dnes V8 twin-turbo, o unikátní motor tedy nejde. My si ale řekli, že pokud něco takového uděláme, pak si musíme být jisti tím, že jednotka bude mít alespoň unikátní charakter,“ říká dále I proto ostatně Temerario odevzdává svých 800 spalovacích koní až v pásmu 9 000 a 9 750 otáček, což je na přeplňovaný agregát působivé. Zrovna takový motor bychom akceptovali, ale proč hybrid? Bez elektrické složky by Temerario bylo lehčí a klidně stejně, navíc stabilně výkonné, tohle je jen úlitba normám.

Mohr o emisích samozřejmě hovoří též, takže nové supersportovního Lambo bylo ušito primárně podle zejména evropských norem a snahy neohrozit prodej dražšího modelu. Jak moc je pro vás tento přístup předpokladem stvoření opravdu žádoucího auta, posuďte sami. Nás moc nedojímá, navíc jsou tu dlouhodobé problémy hybridizace jak kvůli baterii a její životnosti resp. ceně náhrady, tak s ohledem na na značný růst hmotnosti až skoro k hodnotě 1,8 tuny. Na supersport pro dva je to smutné číslo.

Věc lze rozebírat tisíci různými způsoby, faktem ale zůstává jedno - Lamborghini Temerario rozhodně není projevem snahy automobilky uspokojit představy zákazníků o takovém autě, prim při vývoji hrály docela jiné faktory. Foto: Lamboghini

Zdroj: Car Throttle

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.