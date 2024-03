Legendární Godzilla má po neskutečných 17 letech skončit bez nástupce, gilotina prý spadne do týdne před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

V tomto segmentu aut bývá 5 let nekonečnou dobou, během níž kdysi špičkovým modelům stihne ujet vlak. GT-R alias Godzilla ale byla tak napřed, že i po 17 letech dílčích úprav zůstává relevantní. Za pár dnů se ale má za její érou zavřít opona.

O nové generaci Nissanu (Skyline) GT-R se mluví již hezky dlouho. Kdy a zda vůbec se jí někdy dočkáme, je ale nadále otázkou. Japonská automobilka sice loni na autosalonu v Tokiu představila koncept Hyper Force, nicméně ten i přes výkon 1 360 koní není tím, po čem fanoušci touží. Nejedná se totiž o spalovací sporťák, nýbrž o elektrický. Nicméně ten se ve velké míře opírá o baterie s tuhým elektrolytem, které v produkční formě zatím neexistují. A i kdyby je Japonci dostali do výroby, zpočátku budou stát majlant. A to GT-R nesedí, pro ceny na úrovni supersportů věhlasných značek nemá dostatečné renomé.

V prodeji tak pořád zůstává dosavadní provedení, které má své kořeny v roce 2007, tehdy se začalo poprvé prodávat. Jde tedy morálně o 17, vlastně víc než 17 let staré auto, přesto zůstává i dnes konkurenceschopné. Jak je to vůbec možné? Vzpomínali jsme na to nejednou, Japonci tehdy přišli se svým způsobem revolučním přístupem k práci s výkonem, kdy dokázal přes relativně nevelký výkon s relativně těžkým autem cvičit jako málokdo jiný. Dokázal zkrátka s výkonem lépe pracovat, lépe jej přenášet, lépe rozdělovat mezi kola, a tak otevřel oči nespočtu konstruktérů na celém světě.

Bavili jsem se o tom už kdysi dávno s vysoce postaveným technikem jedné německé automobilky, který přiznal, že GT-R museli rozebrat a důkladně prozkoumat. Ten tehdy uvedl něco v tom smyslu, že řešení Nissanu nezkopírovali, nemohli jej použít tak, jak je, ale mnohá dílčí řešení jim ukázala cestu, jak udělat auta rychlejšími i se stejným výkonem a hmotností. Že i docela obyčejná auta za tu dobu výrazně zrychlila, je do značné míry zásluha GT-R - prakticky jakékoli auto z minulé dekády pracuje s výkonem tak jako svého času japonský stroj.

Ten byl díky tomu tak napřed, že dynamicky zůstal konkurenceschopný i o mnoho let později. A po řadě dílčích modifikací je konkurenceschopný i dnes. Jenže každý hezký příběh jednou končí a tady je to na spadnutí, jak naznačují informace japonského Mag X. Podle něj se automobilka chystá ukončit výrobu stávající generace R35 a 14. března odhalit jakési rozlučkové provedení provedení, které dorazí v pouze 1 500 exemplářích, z nichž zhruba 300 bude disponovat plaketkou Nismo. Tím by se jedna éra definitivně uzavřela, byť Nissan zatím tyto zvěsti odmítá potvrdit.

Nepřekvapilo by nás nicméně, kdyby byly pravdivé, něco takového se prostě musí stát. Jak už jsme uvedli, se 4,7metrovým kupé značka přišla už v roce 2007. Od té doby sice došlo na velké množství evolučních změn, nicméně zatímco na počátku své kariéry GT-R stálo pakatel a přitom si mnohem dražší supersporty mazalo na chleba k snídani, momentálně již s úplnou lácí spojené není. Po stránce dynamické pak již nestojí v první lize.

Tento stav věcí se pak nepřekvapivě odráží na prodejích. Ve Státech, což je pro GT-R klíčový trh, bylo totiž v roce 2020 prodáno jen 303 kusů. O rok později registrace klesly na 228 aut a v tom následujícím dokonce jen na 57 exemplářů. Loni se pak sice kupé dočkalo neskutečného 584procentního růstu, nicméně v řeči absolutních čísel šlo jen o 391 vozů. Stála za tím jak předloňská prodejní tragédie, tak další inovace, s nimiž Nissan přišel loni v lednu.

GT-R se tehdy dočkalo nových čelních a zadních partií, stejně jako byly přepracovány některé aerodynamické prvky. Vůz tedy nabídnul více přítlaku, byť koeficient odporu vzduchu zůstal na Cd 0,26. Zlepšilo se pak i chlazení a změnami prošly také veškeré úrovně výbavy. Na nakopnutí zájmu to evidentně stačilo, pročež 3,8litrový šestiválec twin-turbo mohl Nissan ponechat beze změn. V základu tak motor nadále produkuje 573 koní, v případě verze Nismo pak 608 koní.

Dá se předpokládat, že pokud letošek bude skutečně posledním, Japonci již dále do vozu velké peníze investovat nebudou. Výrazné změny tedy již nelze očekávat ani v rámci designu. Místo toho bude finále spojeno s celou řadou plaketek a speciálních znaků. Nic z toho nás v Evropě ale nakonec nemusí zajímat, starý kontinent totiž GT-R opustilo již v roce 2022. O důvodech netřeba spekulovat, pro Brusel byla spalovací jednotka vozu příliš velkým zlem a Nissan už nechtěl investovat do jejích dalších úprav.

GT-R se loni dočkalo vizuálních modifikací, které zájem ve Státech skutečně nakoply. Ovšem protože třeba v Evropě již šestiválcové kupé nekoupíte, dá se předpokládat, že značka již do dalších úprav investovat chtít nebude. Foto: Nissan

Zdroj: Mag X

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.