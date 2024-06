Legendární Toyota Celica se má vrátit už příští rok jako spása staromilců s výkonným spalovacím motorem před 4 hodinami | Petr Prokopec

Toyota se zjevně rozhodla být posledním velkým útočištěm těch, kteří dál touží po spalovacích autech jako ze starých časů. Má se tak vrátit na trh i s legendární Celicou proslavenou mj. otcem současného pilota týmu Formule 1 Ferrari.

Toyota Celica je v případě japonské automobilky podobným pojmem jako Supra. Kořeny tohoto modelu jsou ostatně ještě starší, sahají totiž až do roku 1970, kdy byla představena její první generace. O sedm let později dorazil její nástupce, jehož šasí posloužilo jako základ pro vůbec první Supru. Nejprve však muselo dojít k protažení přední části, aby motorový prostor dokázal ubytovat řadový šestiválec, neboť Celicu poháněly jen čtyřválcové motory.

Krátce po příchodu nového milénia ovšem japonská automobilka zařízla oba sportovní modely, přičemž pod vedením Katsuaki Watanabeho se začala soustředit na SUV. Ještě před jeho nástupcem do prezidentského křesla pak v nemalé míře najela rovněž na hybridizaci. U té sice zůstala dodnes, Akio Toyoda, který v roce 2009 začal šéfovat automobilce založené svým dědečkem, však pro zbytek firmy vytyčil trochu jiný směr. A jednou z priorit se znovu stala sportovní auta.

Supra se tak v roce 2019 po sedmnáctileté odmlce vrátila. Nejspíše však naposledy, neboť po prodejní stránce nedokázal klon BMW Z4 zabodovat tak, aby ospravedlnil svou další iteraci. Navíc se ani nestal takovým kultem jako jeho předchůdce, neboť nebyl výkladní skříní japonských technologií, nýbrž těch mnichovských. Na návrat Celicy se pak čeká od roku 2006, přičemž Toyoda loni uvedl, že takový vůz má jeho podporu. Na oficiální požehnání nicméně nedošlo.

Místo toho se záhy po dobrých zprávách objevila ledová sprcha, neboť nová Celica byla spojována s elektrickým pohonem. Oproti minulosti by tak sice jistě zrychlila, ovšem také razantně podražila. Ještě větším problémem by ale byla omezená použitelnost a omezená schopnost zvedat tep tradičním fanouškům. S ohledem na výši nákladů by se tak nakonec mohlo jednat o mnohem větší propadák, než jakým je Supra.

Japonský Best Car ale nyní přišel s tvrzením, že se Celica, a to se spalovacím pohonem. Mělo by jít o nový přeplňovaný dvoulitr, který Toyota vyvíjí společně s Mazdou a Subaru. Výkonná verze tohoto motoru již má být hotova a majitelům nabídne výkon okolo 400 koní. Ten by pak měl zpracovávat pohon všech kol GR-Four, který by byl inspirován systémem, jaký již užívají ostré modely Yaris a Corolla GR.

Novinka by tak přímo navázala na ikonickou pátou generaci, která se vyráběla v letech 1989 až 1993 a během které dorazila proslulá verze Celica GT-Four. Ta v Evropě nesla odkaz na Carlose Sainze, otce dnešního pilota Formule 1 za Ferrari, neboť španělský závodník za volantem rallyové verze získal titul mistra světa v letech 1990 a 1992. V té době sedlal právě Celicu ve specifikaci WRC, která kvůli homologaci měla základ v silničním provedení GT-Four.

Vůz dostal do vínku přeplňovaný dvoulitr a pohon všech kol, tedy stejnou techniku, s jakou by se měl objevit i napříště. Zachována pak má být i silueta kupé, k drobnému odklonu ovšem dojde uvnitř, neboť kabina bude o trochu luxusnější. Víc si možná řekneme nejpozději v lednu příštího roku, kdy by v pořadí již osmá generace měla debutovat na tokijském autosalonu.

