Letošní noční můra automobilek neskončí, říká šéf Continentalu, má trvat celý rok před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Continental

Automobilky prožívá v řadě ohledů velmi krušné časy, spása ale rozhodně není na dosah. Šéf jednoho z největších výrobců automobilových komponentů ovšem říká, že firmy si za problémy mohou samy.

Je tomu už pěkných pár týdnů, co automobilovým průmyslem zmítá nikoli koronavirus sám o sobě, ale jeho nepřímé dopady. Téměř všechny velké automobily postupně doplácí na svou loňskou liknavost při zajišťování komponentů nezbytných pro budoucí výrobu a kvůli nedostatku čipů sloužících palubní elektroniky teď zavírají jednu továrnu za druhou. Výjimky existují, i prsty jedné ruky by ale na ně mohly být moc - chtělo to osvícená rozhodnutí, jako v případě Hyundai, aby na potíže nedošlo.

Pro výrobce je to hotová noční můra, která trvá už měsíce, podle výkonného ředitele Continentalu Nikolaie Setzera ale nemá šanci v dohledné době skončit.

„Rok 2021 byl nepříjemně ovlivněn nedostatkem polovodičů. Nejistotu pak jen navyšuje pokračující koronavirová pandemie. I letošek bude tedy nesmírně náročný,“ uvedl Setzer. Přitom upřesnil, že s nedostatkem stěžejních komponentů bude spojeno celé letošní první čtvrtletí a ani následný návrat k normálu nebude okamžitý. Věci se podle Setzera budou lepšit jen velmi pomalu, a tak lze s problémy počítat nejen ve druhém čtvrtletí, ale i ve zbytku roku.

Pro výrobce aut to rozhodně není dobrá zpráva, zvláště v souvislosti s tím, od koho přichází. Setzer je totiž sice ve funkci krátce, Continental ale patří mezi největší světové dodavatele automobilek. Ty přitom zdaleka nezásobuje pouze pneumatikami, ale rovněž různými díly, jenž jsou potřeba na podvozky, pohonné jednotky či interiéry. A aby toho nebylo málo, jedna z jeho divizí se věnuje rovněž asistenčním systémům - tedy odvětví, kde jsou ony čipy stěžejní.

Podstatný je rovněž seznam zákazníků Continentalu, mezi něž patří již zmiňovaný VW Group, stejně jako BMW, Mercedes, Ford, Volvo, General Motors, Honda, Renault, PSA či Toyota. To je slušná plejáda značek a finanční ředitel Continentalu Wolfgang Schaefer říká, že „jeho” firma není na vině. Naopak to prý byl Continental, kdo jako první své zákazníky na vznikající problém upozornila varovala.

Schaefer dodává, že od roku 2017 automobilky objednávají více čipů, než nakonec odkoupí, kompenzace dodavatelům jsou ale minimální či žádné. Ti se pak právě tomu částečně přeorientovali na jiná průmyslová odvětví. Za nedostatek stěžejního komponentu si tedy výrobci aut prý mohou sami, tušíme ale, že Volkswagen by s tímto tvrzením tak úplně nesouhlasil.

Nově jmenovaný šéf Continentalu Nikolai Setzer říká, že jejich nočí můra s nedostatkem čipů v hlavní roli hned tak neskončí. Foto: Continental



Problémy kvůli ní má třeba i Škoda, která není schopna vyrábět dostatek Octavií. Foto: Škoda Auto

