Levné a moderní ruské auto nakonec míří do výroby, prodeje mají začít ještě letos

/ Foto: Zetta

O úplně nově koncipovaném autě z Ruska neslýcháme často a v případě tohoto se už zdálo, že zůstane jen u konceptů. Nakonec ale ruská vláda podpořila své někdejší investice a sériová výroba se rozjede.

Rusko není zrovna zemí, která by byla zaslíbená elektromobilům. Stojí za tím nejen klimatické podmínky, ale i značná rozlehlost, která již tak problematickou infrastrukturu dělá ještě problematičtější. Mimo to je třeba zmínit ekonomickou sílu tamního obyvatelstva, které je často rádo, že si může dovolit několik desítek let starou Ladu. Elektrický pohon má tedy jen malou šanci, aby masově prorazil, přičemž v nejbližších letech se na tom nic nezmění.

Na rozdíl od jiných politiků se tak ti ruští nepředhání ve slibech, kolik aut bude kdy tímto způsobem za pár let poháněno. Ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov poskytl rozhovor domácí televizi RBC, v němž na jednu stranu uvedl, že ani největší země světa nechce zůstat mimo veškeré elektrické dění, současně ale nepočítá s tím, že by v roce 2030 měly elektromobily v Rusku na celkovém odbytu vyšší podíl než 10 %.

I to je ale podstatná část prodejů, a tak Rusové na elektrická auta zcela nezanevírají. O slovo se již nějaký ten pátek hlásí značka Zetta, který vyvíjí malý městský vůz kategorie L7. Do té spadají i terénní čtyřkolky, pročež není překvapivé, že homologační nároky nejsou tak vysoké. Právě toho chtějí Rusové využít, neboť vůz by nemuseli osazovat tolika bezpečnostními systémy a pomoci si k nižší ceně.

Dalším pozitivním efektem je nižší hmotnost, Zetta proto mohla použít baterie o kapacitě jen 10 kWh. Ty by normálně nestačily pomalu ani na cestu na druhý konec města, značka nicméně počítá s dojezdem 180 km. Čtveřice elektromotorů integrovaná do nábojů kol pak má vyprodukovat souhrnný výkon 98 koní, který je více než dvakrát vyšší než třeba u Dacie Spring. Nicméně kvůli limitům elektrické soustavy a možná i auta samého bude mít novinka maximálku omezenou na 120 km/h.

Chvíli to vypadalo, že jde o další automobilový sen, který míří do zapomnění, Zetta ale nakonec má prorazit, nebo se o to alespoň reálně pokusit. Uvedl to sám Manturov s tím, že nyní dochází k dokončování testů a vůz se do masové produkce dostane do konce roku jako nejmenší elektromobil na trhu. A on by to měl vědět - Zettě totiž došly peníze i poté, co do projektu bylo napumpováno 570 milionů rublů (cca 168 milionů Kč), z čehož třetinu poskytlo právě ministerstvo obchodu. Právě to pak přidalo dalších 100 milionů rublů asi (29,4 milionu Kč), aby celý projekt nezkrachoval.

Zetta hodlá v prvé fázi vyrábět 15 tisíc vozů ročně, přičemž cena by měla startovat okolo 450 tisíc rublů (asi 132 tisíc Kč), šlo by tedy o mimořádně levné auto. Na druhou stranu je třeba nezapomenout, že většina Rusů pobírá zlomek českých mezd, a tak vůz nemusí mít na trhu úplně snadný život. Realita se ale ukáže už docela brzy.

Ruská Zetta nakonec nemíří do zapomnění, ale do sériové výroby. Podle ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova se do prodeje dostane ještě letos. Foto: Zetta

Zdroj: RBC TV

