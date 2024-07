Levné „americké Ferrari” konečně dorazilo do Evropy. Za podstatně víc tu toho bude nabízet citelně míň včera | Petr Prokopec

Tohle úchvatné auto pochází z levného kraje, ceny pro starý kontinent na to ale dávají zapomenout dřív, než řeknete Vette. Místní regulace si vyžádaly nejen to, ale ke všemu i snížení výkonu a zmínění zvukového projevu.

Osmá generace Chevroletu Corvette byla představena již v roce 2020, tři léta poté, co koncern General Motors po dvou dekádách strádání prodal značky Opel a Vauxhall a začal se stahovat z Evropy. Jakkoli se tehdy zdálo, že místní nadšenci budou moci přes oceán pohlížet jen se slzou v oku, GM nakonec rozhodl, že některé vozy se na starém kontinentu přece jen prodávat bude. A právě Corvette kvůli své koncepci rychle překřtěná na „levné americké Ferrari” měla být jedním z nich, přičemž klientela měla dostat na výběr jak základní verzi, tak i vrcholné provedení Z06.

Snímky evropské varianty tohoto modelu se pak sice ukázaly již zkraje loňského roku, dosud však bylo ticho po pěšině. To mělo spojitost s opětovným budováním zázemí GM v Evropě, přičemž loni v létě oficiálně zahájila svou činnost společnost AEC Specialty Vehicles (AECSV), která je v rámci starého kontinentu oficiálním dovozcem značek jako Chevrolet, Cadillac a GMC. Skrze svou dealerskou síť pak nebude nabízet jen samotná auta, ale i náhradní díly s nimi spojené. A zajištěn pochopitelně bude také nezbytný servis.

Oficiální garance nicméně nevyjde levně. Za kupé ve výbavě 2LT si totiž AECSV účtuje 92 429 Eur (cca 2 335 000 Kč), zatímco roadster je o 5 870 Eur (přes 148 tisíc Kč) dražší. Pokud nicméně zatoužíte po modelu Z06, musíte si připravit dokonce 159 655 Eur (asi 4 033 000 Kč), respektive 165 539 Eur (cca 4 181 000 Kč) na jeho otevřenou verzi. K mání je ale pochopitelně ještě řada příplatků, přičemž třeba paket Z07 zahrnující karbonové brzdy stojí dalších 11 325 Eur (víc jak 286 tisíc Kč).

I když tedy Corvette pochází z levného kraje, neboť v době svého příchodu na trh stála ve Státech v přepočtu od 1,4 milionu korun, přesunem přes oceán se z něj stal poměrně drahý vůz. A jakkoli jejich cena zamířila směrem vzhůru, výkon byl kvůli odlišným emisním normám snížen a zvukový projev umírněn. V případě standardní C8 tak 6,2litrový atmosférický osmiválec produkuje 482 koní, zatímco přeplňovaný 5,5litrový motor V8 u Z06 dává k dobru 646 koní.

Jedinou volbou pro obě verze je přitom osmistupňový dvouspojkový automat, který zajišťuje sprint na stovku za 3,5 resp. 3,1 sekundy. U provedení Z06 pak ještě došlo k přepracování zádě, neboť čtveřice centrálních koncovek výfuku byla rozsazena po dvou do každého rohu. Za tím stojí nezbytná instalace filtru pevných částic, který se právě stará o snížení potenciálu i projevu jednotky. Vůz tak samozřejmě plní emisní normu Euro 6d, jinak by se nemohl prodávat, s „eurem” nesouvisející emise CO2 jsou pikantní a do značné míry stojí za zdražením aute. 16,5litrová udávaná spotřeba znamená emise okolo 383 gramů na km, což současnou optikou EU znamená pokutu přes 27 tisíc euro za každé prodané auto. Skoro 700 tisíc Kč z ceny každého prodaného vozu tak zamíří do bruselské kasy, tedy pokud se AECSV nepodaří snížit flotilový průměr díky prodejům elektrického Hummeru nebo něčeho podobného.

Jsme zvědavi, jaké budou prodeje, nicméně základní kupé a roadster by mohly generovat slušný zájem. I přes značné zdražení vůči americkým verzím totiž stále stojí o milion korun méně než třeba takové Porsche 911 Carrera, které má přitom na kontě nižší výkon a horší dynamiku. Z06 ale bude mít těžkého soupeře v novém hybridním GTS, jehož 541 koní, stovka za 3 sekundy a maximálka 312 km/h vychází na 4 370 885 Kč. Levnější je i díky emisím CO2 od 239 g/CO2. Krásný nový zregulovaný svět, není-liž pravda?

