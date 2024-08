Levné SUV Hyundai pro 7 přišlo o svůj podivný vzhled, teď se bude prodávat ještě líp před 11 hodinami | Petr Miler

Když nějaké auto vypadá hodně podivně, a přesto se prodává velmi dobře díky svým faktickým kvalitám resp. jejich poměru k ceně, je prakticky jisté, že když odrazující vzhled zmizí, bude se prodávat ještě líp. Přesně na to sázíme v případě Hyundai Alcazar.

Lidé jsou v různých koutech světa různí a mají různé automobilové chutě. Evropan má problém chápat, jak může být nejprodávanějším autem Ameriky už po několik dekád v kuse obří pick-up, se kterým byste tu na mnoha místech sotva zaparkovali, Američan stěží pochopí, jak tu nejprodávanějším vozem může být subkompaktní Dacia Sandero dominantně s litrovým tříválcem pod kapotou. Tohle jsou prostě lokální specifika, bez ohledu na ně ale jedna věc platí po celém světě bez rozdílu - všichni chtějí při koupi vozu získat za své peníze maximum.

I když budou panovat určité rozdíly ve vnímání toho, co je onou hodnotou, nikdo nebude chtít platit za určitou věc víc, než musí, nikdo nebude chtít udělat špatný obchod. Dobře použitelné auto za dobré peníze bude zkrátka na zákazníka panovat všude, a to dokonce navzdory tomu, že některým nebudou po chuti určité jeho dílčí aspekty. Důkazem budiž Hyundai Alcazar, které snad Korejci museli záměrně udělat tak ošklivé, jak jen mohli. Protože ale jde o SUV schopné pojmout sedm pasažérů ve třech řadách, které je aktuálně k mání od 440 tisíc Kč v přepočtu, prodává se velmi dobře.

Onen podivný vzhled zdědilo po modelu Creta, jehož prodlouženou verzí v podstatě je. A protože Creta prošla nedávno radikální modernizací, která jej zbavila ošklivosti, bylo celkem jasné, že Alcazar brzy dostane obdobnou kúru. Přesně to se nyní stalo.

Automobilka tedy odhalila faceliftovaný Alcazar v podobě, která nebude připomínat originál ani jeho tvůrcům. Místo zvláštních kudrlinek zejména na přídi teď auto sází na jednodušší, hranatější design moderního střihu, se kterým vypadá asi o tisíc procent atraktivněji. Jeho největším specifikem jsou přední světlomety jejichž vnitřní grafika vytváří dojem ztvárnění samotných světlometů ve tvaru písmene H. Přední nárazník má nově širší mřížku chladiče, na níž navazují zbylé světelné zdroje tak, že působí „neviditelně”, jak už to u Hyundai z posledních let bývá. Auto se díky tomu zdá být širší a nižší, než ve skutečnosti je.

Zadní světla se svými základními tvary změnila o poznání méně, jejich vnitřní grafika ale znovu vytváří dojem velmi hranatého řešení a znovu se stará o připodobnění písmene H, třebaže tentokrát hodně širokého. Zadní nárazník má hliníkové lemování a falešné větrací otvory opět ve snaze auto opticky rozšířit. Pozoruhodná je skutečná dvojitá koncovka výfuku, to už se dnes skoro nenosí. Z profilu zůstává Alcazar pochopitelně téměř stejný, na atraktivitě se mu ale snaží přidat nová 18palcová litá kola, hliníkové střešní ližiny a obdobně pojaté obložení vnitřních prahů

Vnitřek nám Hyundai zatím neukázalo, očekávejme ale použití interiéru modernizované Crety, který si můžete prohlédnout níže. Ten je znovu moderní a zaujme dvěma propojenými 10,25palcovými obrazovkami coby náhrady přístrojové desky a řešení výstupu infotainmentu. Jak už padlo, auto má tři řady sedadel a šesti- nebo sedmimístnou konfiguraci podle zvolené verze.

V případě techniky Alcazar zůstane věrný tomu, co nabízel doteď, pod kapotou tedy najdeme buď přeplňovanou benzinovou jedna-pětku T-GDi s výkonem 160 koní nebo stejně objemný turbodiesel CRDi se 115 kobylami. K dispozici je šestistupňová manuální převodovka pro oba motory, u benzinu je alternativou sedmistupňový dvouspojkový automat, u dieselu šestistupňový automat s hydrodynamickým měničem momentu. Poháněná kola jsou vždy přední, takže fotky z pouště vytvářející dojem, že auto hrabe všemi čtyřmi, jsou jedna velká virtuální realita.

Auto je už možné u Hyundai předobjednávat už nyní s tím, že plně bude do prodeje uvedeno 9. září. K mání bude znovu jen v Indii a některých dalších okolních zemích a předpokládáme, že dosavadní ceny startující na 1 677 000 INR (asi oněch 440 tisících Kč) se s faceliftem moc měnit nebudou. Tušíme, že se starými kvalitami a novým designem za stále dobrou cenu se bude prodávat ještě líp než dosud. Kéž by takové auto bylo k mání i u nás, kéž by...

