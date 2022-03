Mýtus o další velké výhodě elektromobilů padá, i za dnešních cen benzinu platí opak před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Při pohledu na současné ceny paliv a srovnání s tím, kolik stojí elektřina, může vypadat investice do elektromobilu chytrá věc. Jenže to je velmi povrchní uvažování, pohled na náklady na provoz optikou několikaletého vlastnictví pro elektrická auta dobře nevyznívají.

Pokud přijde řeč na elektromobily, pak více než kdy jindy platí pořekadlo, že když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Od prodejců tak ve většině případů slyšíte rajskou hudbu, ve které je zmíněn jak ohleduplný přístup vůči životnímu prostředí, tak nižší provozní náklady. Ani jedno však zdaleka není jistotou, naopak v mnoha případech můžete naopak přírodě i ovzduší zasadit větší ránu než se spalovacím vozem. A co je z uživatelského pohledu podstatnější, tento úder vás snadno může přijít i na citelně větší peníze.

Toto téma si vzala na paškál americká relace Fox Business, která dala do kontextu pořizovací ceny elektrických, hybridních a spalovacích aut spolu s náklady na palivo a elektřinu do nich. Pochopitelně pracovala s americkými reáliemi, takže konkrétní výpočty jsou specifické pro USA, obecně ale upozorňují na to, že cena benzinu není zdaleka vše a na náklady na provoz auta je třeba hledět komplexněji.

Jak se totiž ukázalo, bateriové vozy ani v nejmenším nepředstavují finanční úlevu, rozhodně ne během úvodních let. Pomohla by jejich dlouhodobější služba, ovšem v ten moment je třeba se potýkat s klesající kapacitou baterií, které jednoho dne bude třeba draze nahradit. A to vás v ekonomických úvahách rychle vrátí znovu blízko k začátku.

Fox Business přitom tyto rozdíly prezentuje za pomoci portfolia Fordu, do kterého patří i elektrický Mustang Mach-E. Ten je v nejlevnější verzi k mání od 44 995 dolarů (cca 1 003 000 Kč), respektive od 37 495 USD (asi 837 000 Kč) po započtení vládního kreditu. Pokud jej budete dobíjet pouze doma, pak při ročním nájezdu 15 000 mil (24 135 km) zaplatíte jen 650 dolarů (14 600 Kč) za 12 měsíců. Při využití rychlodobíječek však daná suma může snadno narůst až na 2 100 USD (47 000 Kč). Bavíme se tedy o celkové ceně v rozmezí 38 145 až 39 595 USD - od 853 do do 885 tisíc Kč.

Je pochopitelně třeba dodat, že při daných výpočtech vychází Fox Business z udávané spotřeby i udávaného dojezdu. Realita tak ve finále bude ještě horší, pro vykreslení současného stavu nám však postačí i tovární údaje, neboť jsou vztaženy ke všem typům pohonu. I Fordu Escape Hybrid přisuzují poměrně reálnou spotřebu 5,7 l/100 km, a tedy průměrnou roční útratu za palivo 2 050 USD (45 800 Kč), kterou je třeba přičíst k pořizovací sumě 32 780 USD (731 000 Kč), řeč je tak o částce 34 830 USD (777 tisíc Kč).

Již na první pohled je tak patrné, že vás elektrický Mustang Mach-E vyjde dráž, král je ale ještě jinde. Ve srovnání s obojím totiž čistě benzinový Escape vychází na 30 555 USD (682 tisíc Kč), do čehož je započítána jak cena 27 755 USD (619 000 Kč), tak náklady na palivo ve výši 2 800 USD (62 500 Kč). Fox přitom vychází ze spotřeby 7,8 l/100 km.

Pokud si tedy Američané koupí benzinový Escape místo elektrického Fordu Mustang Mach-E, pak při oněch 24 tisících km ročně mohou po osmi letech počítat s celkovými náklady na palivo ve výši půl milionu korun, které je třeba připočíst k pořizovací sumě 681 000 Kč. Jsme tedy na zhruba 1,2 milionech korun bez nutnosti dalších investic. Mach-E vás ale v daný moment mohl vyjít na tutéž částku, ovšem před sebou máte koupi nové baterie, zatímco spalovací auto může jezdit dalších 10 i více let. Vážně lze tedy mluvit o úspoře?

Na první pohled se může zdát, že provoz elektromobilů je levný. Tak tomu ovšem není, třeba za dobíjení Fordu Mustang Mach-E můžete dát 14 600 až 47 000 Kč ročně a v kombinaci s vysokou pořizovací cenou aut dál platit víc než za provoz konvenčního modelu. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: Fox Business

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.