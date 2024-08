Levný čínský soupeř Škody Fabia se začal prodávat v ČR. Není zase tak levný, ale nabízí toho zásadně víc před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Dlouho očekávaná novinka je konečně v českém prodeji a musíme říci, že nepřekvapila. V poměru hodnoty a ceny je na tom velmi dobře, problém je ale v tom, že oné hodnoty nabízí z pohledu většiny zákazníků tohoto druhu aut až moc.

Na českou cenu nového MG3, které je od počátku titulováno jako levný čínský soupeř Škody Fabia, jsme pochopitelně byli zvědavi. Na jednu stranu se dalo očekávat, že bude zajímavá, na tu druhou šlo ale stejně dobře předpokládat, že nominálně nízká nebude. Tedy alespoň zatím, neboť do Evropy tohle auto zatím zamířilo jen s hybridním pohonem.

Ten sice není tak nezajímavý, jak byste od hybridu čekali, neboť celkový výkon auta s benzinovou jedna-pětkou a elektromotorem vystřelil až na 195 koní, jenže cenu šponuje nahoru. A ruku na srdce - lidé mířící do tohoto segmentu nehledají primárně dechberoucí dynamiku, jakkoli i takoví se najdou, chtějí hlavně co možná nejvíc „normálního auta” za co možná nejnižší cenu. A v tomto ohledu nové MG3 nestřílí do středu terče.

Na jiných trzích je vůz k mání i se samotným motorem 1,5 bez turba a stojí pakatel, třeba v Austrálii v přepočtu od 300 tisíc, u nás jen jako násobně výkonnější hybrid startuje na 489 900 Kč. A to je zkrátka a dobře hodně peněz. Stačí si totiž uvědomit, že podobně velká Dacia Sandero je o nějakých 170 tisíc korun levnější. Je samozřejmě pravdou, že v té chvíli můžete počítat pouze s 90 koňmi, a kdyby Dacia chtěla nabídku MG dorovnat, ani nemá jak ani zdaleka. Jenže jak jsme zmínili, většinový zákazník do tohoto segmentu kvůli výkonu nechodí. Klíčová je pro něj cena a tomto ohledu nové MG3 zůstává za očekáváními, však i čistě spalovací SUV ZS stojí od 399 900 Kč.

MG3 zkrátka pod 490 tisíc nekoupíte, pokud ale chcete skoro 200koňový výkonný malý hatchback, je to krásná cena. Základní výbava Essential sice nepočítá s litými koly, jinak je ale celkem bohatá a čítá mj. automatickou klimatizací, navigaci, zadní parkovacími senzory a kameru, Google Android i Apple Carplay nebo adaptivní tempomat. Svým způsobem vám tak už v zákadu nebude chybět vlastně nic, to spíš bude něco přebývat.

Stupeň Essential je navíc jen odrazovým můstkem, ze kterého lze skočit na úrovně Emotion a Exclusive. První přihazuje na palubu třeba lité šestnáctky, druhá pak sadu kamer monitorujících veškeré okolí, stejně jako třeba vyhřívaná přední sedadla a volant. Jenže za ni dáte již 569 900 Kč, což je již cena, jaká se blíží částkám, které dáte na skladové MG HS. Ani to pak sice není tak výkonné, jenže s 4,6metrovou délkou přesahuje hatchback o pořádný kus praktičnosti.

Dá se pochopit, že na západ od našich hranic bude mít nové MG3 více prostoru pro úspěch, ostatně v takovém Německu startuje na prakticky stejné sumě, za jakou lze pořídit Volkswagen Polo. Jenže to je u nás k dispozici od 389 900 Kč, levněji než britsko-čínský hatchback pak u nás koupíte i SUV jako T-Cross a Taigo. A levnější než vrcholná varianta MG3 je také T-Roc a dokonce i Golf. Znovu ve všech případech s nižším výkonem, ten ale vážně každý neocení.

Nyní nás tedy zajímá hlavně to, zda na český trh dorazí také ona čistě spalovací verze s výkonem 109 koní, což je na takové auto víc než dostačující porce. Pokud v Austrálii dnes stojí 300 tisíc, u nás by mohla klidně začínat pod touto hraní. To by u nás bylo nové MG3 rázem hitem, 195koňový hybrid takovou pozici zřejmě nemá šanci zaujmout. Jakkoli vedle Škody Fabia je pořád laciný - u škodovky musíte dát ještě víc peněz (499 900 Kč) za 115koňový litrový tříválec s automatem a prostřední výbavou Top Selection. U MG dostanete za menší peníze zásadně víc.

MG3 se sice chlubí 195 koňmi a na takto výkonné a i dost vybavené auto je levné. Jenže v jeho segmentu touží většina lidí po jiných věcech. Foto: MG Motor

Zdroj: MG Motor

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.