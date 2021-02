Levný čínský soupeř Škody Octavia je hit. Originál poráží na hlavu, při jeho ceně není divu před 6 hodinami | Petr Miler

Pokud si myslíte, že Škoda Octavia je symbolem skvělé hodnoty za peníze, pak asi netušíte, co proti ní nasadili Číňané. Srovnatelný liftback startuje s cenou pod 200 tisíc Kč a prodává se stále lépe - už třikrát lépe než škodovka.

Baojun, jedna ze značek čínsko-amerického konglomerátu SAIC-GM-Wuling, začala loni v srpnu na domácím trhu prodávat model RC-5. Za normálních okolností by to bylo jedno z mnoha čínských aut, o kterých u nás nemusíme vědět, tohle je ale přece jen z jiného těsta. Vůz se totiž už od loňského jara profiluje jako přímý konkurent Škody Octavia, která i na největším trhu světa patřila mezi velmi oblíbené vozy. Teď už o tom ale jinak než v minulém čase hovořit nelze.

Model RC-5 skutečně sází na stejné přednosti - jde o poněkud hypertrofované auto nižší střední třídy, které chce na podvozku s větším rozvorem nabízet ještě více prostoru než Škoda. Standardně jde o liftback, což je v této třídě obecně neobvyklé, navíc je nabízen také jako kombík RC-5W, což je pro změnu neobvyklé v Číně. Co je ale nakonec nejpodstatnější, oba vozy Baojun poslal do prodeje za ceny, ze kterých se lidem od Škody musí protáčet panenky.

Ač auto mělo původně stát víc, do podeje vlétlo s ceníkem plným neuvěřitelně nízkých cifer. Liftback se v Číně nakonec začal prodávat za 59 800 yuanech, tedy asi 198 tisíc Kč, a kombík RC-5W za 72 800 CNY, asi za 241 tisíc korun. To jsou vážně neskutečně nízké sumy za auto, které je 4,69 metru dlouhé, 1,81 metru široké, 1,49 metru vysoké a rozvor mezi nápravami se drží hodnoty 2,7 metru.

V základním provedení je vůz osazen 1,5litrovou atmosférou (99 koní), zvolit je možné také stejně objemné turbo (147 koní). K mání pak bude šestistupňový manuál nebo automat CVT. A z výbavy jsou pro auto k dispozici prvky jako hlasové ovládání, bezdrátové dobíjení mobilu, elektricky nastavitelná sedadla s pamětí nebo pokročilý jízdní asistent spoléhající na kameru s vysokým rozlišením a radary s dosahem 120 resp. 160 metrů. Ani vrcholná verze pak nestojí víc než 109 800 CNY, což je 364 tisíc Kč.

Jde o pozoruhodně zajímavou nabídku, přesto bylo otázkou, jak na ni Číňané zareagují. Dnes už je jasné, že Baojun trefil desítku a přes pomalý nájezd prodejů v posledních měsících loni prodal 26 766 aut. A mířil stále vzhůru - jen v prosinci šlo o 7 243 aut, což je vzhledem k roztříštěnosti čínského trhu a velikosti Baojunu (prodává okolo půl milionu aut všech modelů) sympatické číslo.

Jeho úspěch se nejlépe zračí ve stínu propadajícího se zájmu o Octavii. Ta za stejné období oslovila méně lidí a v prosinci už si našla jen 2 153 kupců, méně jak třetinu toho, co Baojun. A to je třeba dodat, že Octavia skutečně byla v Číně bestsellerem - v předchozích letech si snadno našla i 12 až 16 tisíc kupců za měsíc, teď stále více přepouští pozice podobně koncipovaným konkurentům. A RC-5 je z nich momentálně nejúspěšnější.

Vypadá to, že Číňanům zblázněných spíše do sedanů a SUV nejsou ani liftbacky a kombíky vůbec cizí, zvláště pokud jsou doplněny zajímavou cenovkou. Asi by nebylo od věci, kdyby se RC-5 objevilo s alespoň trochu podobně atraktivními cenami v prodeji také v Evropě. Velká a dostupná auta na místním trhu zoufale chybí a Octavie se s cenami dostala už mimo dostřel spousty obyčejných lidí.

Baojun RC-5 boduje v Číně jako liftback RC-5... Foto: SAIC-GM-Wuling



...i kombík pojmenovaný RC-5W. Foto: SAIC-GM-Wuling. Při jeho velikosti, specifikacích a cenách se skutečně není čemu divit. Grafika: SAIC-GM-Wuling

Zdroje: SAIC-GM-Wuling, JATO Dynamics

Petr Miler