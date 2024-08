Levný čínský soupeř Škody Octavia prodávaný i „na západě”, se ukázal v novém. Za 395 tisíc Kč nabídne ještě víc před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Tohle auto nikdy nevypadalo špatně a nenabízelo málo, za své ceny rozhodně ne. Ale Číňané mají ve zvyku své nabídky šperkovat, a tak model MG5 učinili zajímavějším zvnějšku i zevnitř. Lákavé ceny se ovšem měnit nemají.

Není MG5 jako MG5. Zatímco u nás se pod tímto názvem prodává elektrické kombi, ve většině světa si tak říká spalovací sedan. Je to trochu s podivem, neboť zrovna v Česku by jistě fungovalo lépe spíš auto, které je od 25 990 AUD, tedy asi 395 tisíc Kč, k mání i na „západním” trhu typu Austrálie. Ale co není, může být, ostatně MG5 se aktuálně dočkalo faceliftu, který dorazil čtyři léta pod debutu jeho druhé generace. A ten může dát prostor k ještě větší expanzi.

V případě designu se značka snažila vizuálně přiblížit k většímu fastbacku MG7. Vpředu tak nyní trůní nová maska, která se již obejde bez černých plastů, se kterými původní provedení působilo trochu jako knírač. Jen u toho ale Číňané nezůstali, dále přihodili nová světla. Jejich tvaru pak musela být přizpůsobena kapota motoru, zároveň se změnil i nárazník. I když tedy vůz na první pohled nepůsobí až tak nově, změn je poměrně hodně a všechny jsou ku prospěchu věci.

Jiný je i zadní nárazník, který nyní disponuje integrovaným difuzorem v barvě karoserie. Protože ale u MG5 můžete jen stěží očekávat zakapotovaný podvozek, jde pochopitelně pouze o designovou atrapu. To jsou pak ostatně i chromové koncovky výfuků, ve skutečnosti totiž veškeré zplodiny míří pod vůz. Oba nárazníky jsou přitom nafouklejší než ty dosavadní, což vyústilo v nárůst délky o 40 milimetrů. Nově tak MG5 měří na délku 4 715 mm, rozvor 2 680 mm ale zůstává nezměněn, tak jako šířka a výška.

Podobně je tomu u pohonných jednotek, neboť atmosférická verze jedna-pětky nadále produkuje 129koní, o jejichž přenos na přední nápravu se může postarat pětistupňový manuál či CVT. U přeplňované verze pak lze čekat 181 koní výkonu a 285 Nm točivého momentu, jenž dostal na povel sedmistupňový dvouspojkový automat. Nabídka tím končí, na elektrifikaci tedy nedošlo, ostatně s tou by auto ztratilo podstatnou část svého kouzla.

Vůz se dále dočkal přepracované kabiny. Ta dosavadní totiž užívala asymetrický design, který byl často klientelou nezřídka kritizován. Nově tu tedy máme harmoničtější řešení, které přináší dvojici 12,3palcových displejů, méně tlačítek na středové konzoli či přepracované výdechy klimatizace s chromovými rámečky. Vůz tak působí hodnotněji, jakkoli grafika multimédií připomíná léta dávno minulá.

Závěrem lze zmínit, že MG5 se v Číně stará o zhruba polovinu prodejů automobilky, nicméně za rivaly jako Changan Eado či Geely Emgrand tento sedan stále poměrně výrazně zaostával. Zda to bylo kvůli onomu knírku na přídi, není jisté. Bude tedy zajímavé sledovat, jak si vůz nadále povede. Ceny se podstatně měnit nemají, přičemž ty čínské jsou ještě atraktivnější - tamní základ (skromnější, než je ten australský) od 67 900 CNY, tedy asi 218 tisíc Kč, to je cifra z říše fantazie.

MG5 s faceliftem přišlo o „knírek”, který zdobil čelní partie původního provedení. Jiné jsou pak i nárazníky, světla a také kabina. Technika je stejná, ceny mají být stejné, tohle bude dál hit. Foto: MG Motor

Zdroj: MG Motor

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.