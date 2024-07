Levný soupeř Škody Octavia z Číny se v Evropě prodává za ceny stále víc se blížící těm čínským před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Být tu čínská auta k dispozici za čínské ceny, mohou to místní automobilky rovnou zabalit. Tak to ale není - i když jsou Číňané levnější, o cenách účtovaných v jejich domovině si pořád může kdokoli v Evropě nechat jen zdát. Také díky místní výrobě se ale situace postupně mění.

Čtvrtá generace Geely Emgrand na první pohled působí jako Cadillac vyrobený speciálně pro čínskou klientelu. Stojí za tím hlavně tvar čelní masky a loga. Spíše než k osmiválcovým americkým křižníkům má ale tento čtyřdveřový sedan blíž k velkým evropským kompaktům. Pod jeho kapotou se nabízí jediná jednotka, atmosféricky plněny 1,5litrový čtyřválec, na délku ale tomuto vozu naměříme nemalých 4 638 milimetrů a v případě rozvoru podobně velkorysých 2 650 mm. Jinými slovy je to soupeř Škody Octavia jako vyšitý.

U nás se Geely aktuálně projevuje pouze skrze dceřiné Volvo a okrajově i Polestar, na východ od EU ale lze Emgrandy kupovat. Platí to i v Rusku, kde se původně mluvilo o tom, že vůz by měl s cenou startovat okolo 2,2 milionu rublů (cca 580 tisíc Kč), nakonec je ale k mání citelně levněji. Pokud totiž kupec sáhne po základním modelu s výbavou Standard a 1,5litrovým atmosférickým motorem, jehož 122 koní přenáší na přední kola pětistupňový manuál, zaplatí jen pouhých 1 659 990 RUB. To je asi 435 tisíc korun.

Něco by bylo možné považovat za láci i v českých reáliích. Ostatně za danou sumu u nás nepořídíte ani Škodu Scala v základu, tedy mnohem menší vůz. Jak jsme nicméně zmínili, Emgrand je soupeřem Octavie. Ta se pak v Rusku nadále prodává, i když neoficiálně, ovšem za 2 613 000 rublů (asi 690 tisíc Kč). Tamní klientela si tak zakrátko na českou značku již ani nevzpomene, pročež vlastně ani nepřekvapí její současné aktivity v Kazachstánu.

Škodu ale dnes nechme stranou, soustředit se budeme na Emgrand, pro který je zmíněná jedna-pětka skutečně jediným možným motorem. Ten je navíc k mání v jediném naladění, oněch 122 koní ale může přenášet také šestistupňový automat. S ním čínský sedan vychází na 1 869 990 RUB (cca 490 tisíc Kč), což je znovu cena z říše fantazie. Platí to pak ostatně i o naprostém vrcholu, úrovni Flagship, která je při ceně od 2 139 990 RUB (asi 565 tisíc Kč) levnější, než byla původně zamýšlená částka pro základ.

Jedním z důvodů, proč je Emgrand tak levný, je jeho výroba. Ta probíhá v Bělorusku v továrně společnosti BelGee, jak informuje Quto. Jde o společný projekt místní vlády a právě automobilky Geely, který v roce 2018 odstartoval při roční kapacitě 25 tisíc aut. Ta o dvě léta později narostla na 60 tisíc vozů, od začátku rusko-ukrajinského konfliktu je pak logicky ještě výše. Bělorusové se pak ostatně netají ani plány na výrobu vlastní verze Emgrandu.

Lze už jen dodat, že ve své domovině je vůz ještě levnější, pořídit jej lze od 87 tisíc yuanů, tedy od nějakých 280 tisíc korun. Nicméně z aktuálních cen pro ruský trh začíná být patrné, že pomyslné cenové nůžky mezi Říší středu a zbytkem světa začínají zavírat.

Po zahájení výroby v Bělorusku se Emgrand prodává v Rusku pomalu za hubičku. Pořád je dražší než v Číně, ale už ne o tolik. Foto: Geely

Zdroje: Geely, Quto

