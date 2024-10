Lexus dál nabízí sportovní sedan s motorem V8 bez turba, teď dokonce v novém. U nás ho ale nekoupíte před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Lexus

Po technické stránce to asi není nic, nad čím byste plni touhy jen suše polkli, ale proč by každé auto s motorem V8 muselo být něco jako BMW M5? Tohle je zajímavý sedan se sportovním šmrncem a motorem plným charakteru, u nás je ale zakázaným zbožím.

Spalovacím motorům sice stále ještě neodzvonilo, narazit na objemný agregát v jakkoli velkosériovém autě ale už dá práci. A pokud zatoužíte po atmosférickém plnění, máte prakticky smůlu. V takovém případě máte v případě evropských značek šanci už jen u Bugatti, Ferrari, Lamborghini a Porsche, přičemž jen Ferrari a Porsche nabízí takové motory bez elektrické asistenci. Výjimky se pak ještě najdou mezi americkými výrobci, ovšem i těch ubývá. Při širším pohledu na věc bychom ale neměli zapomenout na Lexus.

Ten má již od roku 2007 v nabídce jednotky 2UR-GSE a 2UR-FSE. Za oběma kódy se skrývá pětilitrový atmosférický motor V8, jen v poněkud odlišném naladění. První zmíněná verze původně poháněla Lexus IS F, pod jehož kapotou nabízela 421 koní. Posléze se jí ale dočkaly i modely RC F a GS F, u nichž došlo na zvýšení kompresního poměru a tedy i výkonu, a to na 473 koní. Další ladění zvedlo laťku o dalších osm koní, v Evropě však v roce 2018 došlo naopak ke snížení výkonu, a to na 464 koní. Klientele by to ale ve finále až tak moc vadit nemělo, i když musí počítat s horší dynamikou než u konkurence. Jenže ta lidem nabízí už jen přeplňované ústrojí s mnohem menším objemem.

Starý kontinent však pro Lexus není klíčovým trhem, tím je Amerika. Zatímco u nás tedy koupíte s motorem V8 už jen kupé LC a RC, v zámoří setrvává v nabídce i oblibě sedan IS. Aktuálně oslovuje zhruba 20 tisíc zákazníků ročně, a to již po takřka dekádu. Ani to sice není mnoho, nicméně je třeba si uvědomit, že tu mluvíme o voze, který byl poprvé představen v roce 2013. O více než dekádu později pak musí soupeřit s mnohem větším množství SUV. Ve finále tak jeho tažení zasluhuje obdiv. Přičemž Lexus se aktuálně rozhodl, že když přileje trochu oleje do ohně, bude to jen ku prospěchu věci.

Japonská automobilka tak vyrukovala s novou edicí, jenž vychází ze standardního IS 500 F Sport Premium. Oproti běžnému provedení ovšem dorazil křiklavě žlutý lak Flare Yellow, se kterým byla spárována 19palcová lita kola BBS s tmavým povrchem. Uvnitř pak Lexus dvoubarevné téma zopakoval, přičemž balíček zvaný Special Appearance bude k dispozici jen 180 zákazníkům. Kolik ovšem budou platit nad výchozích 64 845 USD (cca 1 497 000 Kč), na nichž IS 500 startuje, zatím nebylo upřesněno.

Lexus nicméně vyrukoval s kompletním ceníkem běžných verzí pro modelový rok 2025, přičemž u vrcholného osmiválcového provedení došlo meziročně na zdražení o 300 USD (asi 7 tisíc Kč), zatímco základní verze IS 300 je dražší jen o 100 USD (necelých 2 400 Kč). Změny jsou u ní spojeny až v kombinaci s výbavou F Sport Design, kdy je možné očekávat vyhřívaný volant již ve standardu. IS 350 F Sport oproti tomu dostala jak širší výbavu, tak i možnost doobjednání kol BBS.

To je nicméně vše, vrátit se tak můžeme k osmiválcovému modelu. Jak u základní verze, tak i u té nové limitované přitom pod kapotou zůstává vše při starém. Osmiválec přitom u tohoto modelu již třetí rok v řadě produkuje 479 koní, které na zadní kola posílá osmistupňový automat, což je jediná převodovka, jaká kdy byla u Lexusu IS s motorem 2UR-GSE kdy spojena. Stovku přitom s tímto ústrojím zvládnete za 4,4 sekundy, maximálka je pak omezena na 240 km/h.

Stejně jako v případě výkonu ani u dynamiky nelze počítat s rozklepáním kolen, konkurence je vážně jinde. Jenže pro spoustu lidí nejsou suchá čísla důležitá, jde jim o ten správný pocit, k jakému se u přeplňovaných motorů nedostanou. Stabilní prodeje IS přitom dokládají, že nejde o vyloženě malý počet lidí. Zákazníci by se jistě našli i tady, ale... Co vám budeme povídat, že?

IS 500 F Sport se dočkal nové limitované edice (jde o sedan ve žlutém laku), navíc i standardně je k mání s atmosférickým osmiválcem. Nic takového už v Evropě nekoupíte. Foto: Lexus

Zdroj: Lexus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.