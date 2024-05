Lucidu dochází baterky. Dál pálí hotovost, prodělal 16 miliard za kvartál. Kdy majitelům dojde trpělivost? před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lucid

Komu se v této době s elektromobily daří? To je otázka za milion, slovo „Lucid” ale odpovědí na ni není. Výrobce elektromobilů sice omezuje skladové zásoby, ovšem jen díky slevám. Klesá tak jeho obrat, ztráty zůstávají neúnosné a peníze mu postupně dochází.

Automobilka Lucid Motors vznikla již v roce 2007, svůj první vůz - elektrický sedan Air - však vyrobila až o čtrnáct let později. V té době měla také nejvyšší tržní hodnotu, jedna akcie se prodávala za 55 dolarů (cca 1 300 Kč). Firma zároveň zmiňovala, že jakmile její továrna najede na plnou kapacitu, bude produkovat 400 tisíc aut ročně. Tedy větší množství aut, než jaký byl tehdy počet objednávek. Jenže tehdy někteří naivně věřili, že se spalovacím pohonem bude v krátké době konec a lidé s nadšením přejdou na ten elektrický.

Dnes je snad i někdejším optimistům jasné, že ony prognózy byly vycucané ze zeleného prstu a neměly s realitou pranic společného. První vlna zákazníků totiž již doma elektromobil má, zbytek publika pak váhá nebo vůbec nemá zájem. To je špatnou zprávou pro zavedené značky, nicméně ty stále ještě mají k dispozici spalovací program, který je zvládá držet nad vodou. Lucid má v tomto ohledu k dispozici „pouze“ saúdskoarabský investiční fond, který ovládá 60 procent společnosti.

Ani jeho konta ale nejsou bezedná a je otázkou, jak dlouho budou šejkové ochotni automobilku držet nad vodou. Sama by se nad ní dlouho neudržela, jak ukazují i výsledky za první letošní kvartál. Během toho Lucid dokázal lehce zredukovat skladové zásoby. Vyrobeno totiž bylo 1 728 aut, k zákazníkům jich však dorazilo 1 967. To je o poznání lepší bilance než v posledním čtvrtletí loňského roku, kdy automobilka měla na kontě 2 391 vyrobených, ovšem pouze 1 734 prodaných aut. Pořád je to ale naprostá hrstka automobilů, jen za loňský rok navíc firma vyrobila na sklad 2 427 vozů, tedy víc, než jich aktuálně prodává po celý kvartál.

Skladové zásoby jsou tedy i nadále nemalé, značka nicméně i tak uvedla, že letos vyrobí dalších devět tisíc aut. To je opravdu značný propad oproti původně plánovaným 400 tisícům, přesto se ale musíme ptát, zda nakonec nejde o velké sousto. Pokud by totiž Lucid měl letošek zakončit s prázdnými sklady, musel by prodat přes 11 tisíc vozů. Něco takového se nezdá pravděpodobné, jakkoli sedan Air má dostat ve druhém pololetí posilu v podobě elektrického SUV Gravity.

Může nicméně tato novinka něco změnit? Příliš si to nemyslíme, už jen proto, že jde o konkurenci Modelu X, který je nejhůře prodávanou Teslou. Lucid se navíc nemůže pochlubit takovým renomé, ve finále tak na tom může být ještě hůře. Co by ovšem poté mělo automobilku zachránit? Nic nás nenapadá, už jen proto, že trh je dnes přeplněný. V podstatě tak už nerozhoduje ani dojezd či dynamika, ty jsou víceméně všude stejné, klíčovým parametrem se stala cena.

Tesla přitom rozpoutala cenovou válku, do které ostatně už i Lucid zapojil. A právě díky tomu, že sedan Air zlevnil, se mu povedlo částečně vyprázdnit sklady. Jenže v důsledku toho vykázala firma nižší obrat, místo očekávaných 182 milionů dolarů (4,2 mld. Kč) za první kvartál se jednalo o 172 milionů USD (4 mld. Kč). Automobilka tak sice snížila ztrátu z loňských 780 milionů USD (přes 18 miliard Kč) na 684 mil. USD (téměř 16 miliard Kč), ovšem něco takového na vytažení šampaňského není, je to vzhledem k velikosti firmy pořád brutální ztráta.

Akcie Lucidu tedy dále klesají, nyní tak jednu koupíte za pouhé 2 dolary a 80 centů (70 Kč). Bude tedy zajímavé sledovat, co se bude dít v dalších měsících. Automobilka totiž sice má k dispozici 4,62 miliardy dolarů (107,43 mld. Kč) v hotovosti a jiných likvidních prostředcích, což ji prý vydrží do druhého kvartálu příštího roku, ale jak moc se něčím takovým lze utěšovat? Musíme se ptát, kdy saúdskoarabským majitelům dojde trpělivost, takový moment nemusí být daleko.

Pohledných SUV je již nyní na trhu dostatek, technikou pak chystaný Lucid Gravity nemá jak zaujmout - od konkurence se totiž až tak moc neliší. Prodávat se tak možná bude lépe než sedan Air, ovšem na dříve zvažovaných 400 tisíc aut ročně může automobilka zapomenout. Foto: Lucid Motors

Zdroj: Lucid Motors

