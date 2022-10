Luxusní čínská auta jsou v Evropě okamžitě hit, jejich prodeje meziročně rostou o 740 procent před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Zdá se, že averze k čínským autům je v Evropě minulostí, ať už se podíváme do zemí EU nebo mimo ně. A nemusí být nutně ani absolutně levná - stačí, aby nabízela dobrý poměr muziky a ceny.

O nových čínských autech mířících do Evropy píšeme docela často, protože jich v posledních letech přibývá jako hub po dešti. Obvykle se ale jedná o dva typy automobilů - buď auta sice formálně čínská, ve skutečnosti ale spíše evropská určená jen pro západní trhy, která v podstatě nemají mnoho co nabídnout. Využívají třeba starších platforem evropských výrobců, přidávají neznámou značku a vysokou cenu. Kdo by něco takového koupil? Prakticky nikdo, odpovídá třeba místní „úspěch” Borgwardu.

Pak jsou to auta skutečně čínská, jenže původně vyvinutá pro Čínu. Ta se po jistých úpravách prodávají i zde a umí zaujmout výhodnou cenou, jenže kvalitativně jsou vedle místní produkce sotva konkurenceschopná a dávají příliš znát svůj původ. To platí třeba o Glory. Ještě jsou tu ale nejméně dvě cesty, které evidentně fungují.

Včera jsme psali o přístupu koncernu SAIC, který v Evropě boduje se znovuzrozenou značkou MG. Nenabízí tu prostě to, co vyvine pro Čínu, ale pečlivě vybírá modely vhodné pro ten který trh a nabízí je v podobě, nad kterou Evropané neohrnují nos. Dnes se zmíníme o další možné cestě - v Číně a také pro Čínu vyvinout auto určené primárně pro Evropu.

Právě takto k věci v rámci řady „lepších” modelů prémiové podznačky Exceed přistoupila automobilka Chery, která již před pár léty odhalila nové modely s tím, že byly vyvinuty také pro Evropu, USA a další náročné trhy. Nejviditelněji působí v Rusku, kde aktuálně prodává typy LX, TLX a VX. A je s nimi velmi úspěšná. Tamní Avtostat uvádí, že v září se v největší zemi světa prodalo 1 283 Exeedů, což je 7,4krát více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. A není to jen krátkodobé vzepětí. Za 9 měsíců roku 2022 prodal Exeed v zemi 7 371 aut, což představuje nárůst o 480 procent.

Nejoblíbenějším modelem je SUV střední třídy TXL s 534 prodanými vozy a právě tomu se podíváme blíže na zoubek, abychom pochopili, co Exeed nabízí. TXL do Evropy dorazil v inovovaném provedení už loni jako prodloužená, až sedmimístná varianta modelu TX. A jako taková je takřka dokonalým ekvivalentem Škody Kodiaq. Auto je 4 775 mm dlouhé, 1 885 široké, 1 706 mm vysoké a rozvor jeho náprav činí 2 799 mm. Poháněno je 1,6litrovým přeplňovaným čtyřválcem s výkonem 186 koní, který standardně míří na všechna kola přes 7stupňový automat. Auto zrychlí na stovku za 9,8 sekundy a rozjede se až na 185 km/h, průměrná spotřeba paliva činí 7,8 litru benzinu na 100 km.

Je to tedy docela velký vůz a jeho interiér má být náležitě prostorný. Parametry prostoru pro posádku neznáme, zavazadelník ale standardně nabízí 461 litrů prostoru, se sklopenými sedadly pak 1 000 litrů. Pro tuto chvíli je k dispozici ve dvou výbavových stupních, Luxury a Flagship, kdy první je vybavený bohatě a druhý ještě víc.

Luxusní model to není jen názvem základní výbavy, i její obsah odpovídá. Už základ tak počítá mj. s 18" litými lkoly, LED světly, vyhřívanými sedadly a předním i zadním oknem, automatickou dvouzónovou klimatizací, koženým čalouněním, bezkličovým vstupem a startem, elektricky výklopnými pátými dveřmi s možností bezdotykového otevření a zavření, audiosystémem Arkamys, 10,1palcovým displejem infotainmentu s navigací a dalšími obvyklými funkcemi, 10,25palcovou digitální přístrojovkou nebo parkovací kamerou. Zkrátka skoro vše, na co si vzpomenete.

Flagship pak přidává 19" kola, panoramatickou střechu, parkovací systém s ptačím pohledem, automatické parkování, lepší audio a spoustu asistenčních systémů. Připlácet vlastně není za co, vybírat si ovšem lze z šesti barev karoserie, všechny jsou bez příplatku.

Jinými slovy tedy Číňané nabízí opravdu velké, výtečně vybavené SUV pro 7 se 186koňovým motorem, automatem, 4x4 a vysokou výbavou, to vše v atraktivním hávu s dobře působícím interiérem. S autem chtějí konkurovat i BMW, ovšem ceny jsou na úrovni mainstreamu. Ostatně, kdybyste chtěli takové auto byť od Škody, začínáte u nás na 190koňovém Kodiaqu 4x4 DSG Style za 1 103 900 Kč. Vyrovnat výbavu čínského konkurenta pak znamená přidat ještě dobrých 200 tisíc navrch.

Chery Exeed TXL ale startuje v Rusku na 3 289 900 rublech za verzi Luxury a končí na 3 539 900 RUB za verzi Flagship. V přepočtu to znamená rozsah cen od 1 326 000 do 1 415 000 Kč, takže nejde o levné auto, stojí podobně jako škodovka. Jasně, cena rublu dnes neodpovídá realitě a Kodiaq je v Rusku ještě o něco málo dražší, přesto se Exeed cenou nepodbízí. I tak boduje, růst prodejů je vzhledem k cenám jeho portfolia pozoruhodný. Zdá se, že éra rozmachu čínských aut v Evropě je definitivně tady.

Chery už na západě působí se svou prémiovou značkou Exeed, nejvíce boduje s modernizovaným modelem TXL. Ten velikostně odpovídá Škodě Kodiaq, ale chce konkurovat spíše BMW. A levný opravdu není. Foto: Chery

Zdroje: Chery, Avtostat

