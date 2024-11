Luxusní Korejci se bojí návratu Trumpa do Bílého domu, také oni vsadili na jiný výsledek včera | Petr Prokopec

V Evropě jsou jejich aktivity fiaskem, neprodávají tu skoro nic, za mořem se ale vyšvihli ze sedmi tisíc aut prodaných v roce 2016 až na loňský desetinásobek. Teď se bojí, že o svou pozici přijdou i tam. V Americe totiž skoro nic nevyrábí, což bude za Trumpa, jehož zvolení neočekávali, problém pro kohokoli.

Co všechno se bude dít od ledna příštího roku, až se prezidentem USA fakticky znovu stane Donald Trump, je dál obestřeno řadou otázek. Spousta z nich se týká i automobilového světa, neboť někdejší realitní magnát se jako jeden z mála významných politiků netají svým odporem k nařizování elektromobilů. Jeho jinou významnou myšlenkou je podpora domácího průmyslu, v němž ten automobilový hraje též významnou roli. Z toho důvodu chce zatížit vysokými cly dovoz téměř veškerých aut vyráběných v jiných zemí, Mexiko nevyjímaje.

Trumpem zvažovaná cla tedy nejsou zaměřena jen na čínská auta, problémem se stanou i pro jiné značky. Na to jsme ostatně poukazovali v souvislosti s Audi či Porsche, které v Americe nemají na rozdíl od BMW či Mercedesu jedinou továrnu. Pokud tedy znovuzvolený prezident splní své hrozby, bude to mít značka se čtyřmi kruhy v USA opravdu těžké. Jediná alespoň trochu místní fabrika, o kterou se nyní může opřít, se totiž nachází v mexickém San Jose Chiapa.

V podobné situaci se nyní ocitlo Genesis, tedy luxusní značka Hyundai, jak připomínají Korea Times. Zatímco samotná korejská automobilka v Americe některá svá auta vyrábí a podobně je na tom i dceřiná Kia, v případě značky zaměřené na movitější klientelu z montážních linek ve Státech sjíždí pouze SUV elektrické GV70. Zbytek má ovšem v rodném listu zapsán korejský Ulsan a Korejci prý zatím nemají ani žádný alternativní plán - tak moc vsadili na to, že Trump nevyhraje.

To je pro ně teď značný problém, neboť v USA dosud končila třetina veškeré produkce a vozy Genesis se velmi dobře zapsaly u zákazníků i médií. Této značce tak hrozí, že se dostane do podobné situace jako v Evropě, kde sice působí též, s pouhými 1 786 letos prodanými vozy všech typů tu ale jen paběrkuje.

V USA je totiž klíčovým prodejním argumentem o trochu nižší cena než u jiné luxusní konkurence. A zrovna tuto výhodu by cla rychle vymazala. Není tak divu, že Korejci začínají bít na poplach již nyní, ač stále není zcela jasné, co a jak začne Trump od ledna měnit. Hyundai ale zjevně počítá s velmi černým scénářem, proto má u této automobilky i u Kie dojít k navýšení americké produkce prakticky na maximum. Přičemž dané linky by mohly opouštět i vozy s logem Genesis. Ani tohle ale není bezbolestná cesta.

Přesunutí byť jen části produkce do USA by totiž snížilo domácí výrobu, což by vedlo k propouštění, a tedy k problémům s odbory. Korejci jsou tak vlastně sevřeni v kleštích, neboť cokoli udělají, jim způsobí problémy. A bude je to stát peníze - ať už ve formě odstupného nebo ve formě nákladů na přepracování stávajících montážních linek či výstavbu zcela nové továrny v USA. Zdražení je tak vlastně nevyhnutelné, což negativně ovlivní prodeje. Tomu se říká prekérní situace.

Elektrická verze GV70 je jediným modelem luxusní divize korejského Hyundai, který se vyrábí ve Státech, a nebude tak muset čelit zvažovanému novému dovoznímu clu. V případě zbytku portfolia by ale Korejci museli přistoupit ke zdražení, což by negativně ovlivnilo jejich dobře rozjetý byznys v USA. Foto: Genesis

