Luxusní sedan zářící neobvyklými blinkry už se prodává i v ČR, cenami míří vysoko

Petr Miler

Je odvážné se do těchto vod vydat s autem vlastně neznámé značky, navíc vozem klasické koncepce, které v posledních letech zachází na úbytě. Lákavé ceny by to mohly srovnat, na ty ale v tomto případě úplně nedošlo.