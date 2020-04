Majitel ukázal vady nejnovější Tesly, kontrolu kvality neviděla ani z rychlíku před 5 hodinami | Petr Prokopec

Časy výroby škodovek v dobách totalitního Československa připomíná „kvalita“ nejnovější Tesly Model Y. Na autě za 1,5 milionu Kč jsou to nevídané věci.

O Teslách byl sepsán nespočet článků, většina se jich ale soustřeďuje na dvě témata. Tím prvním je výjimečná jízdní dynamika a tím druhým mizerná kvalita. Něco podobného šlo chápat v roce 2008 nebo i o několik let později, kdy byla Tesla pořád nováčkem v branži. Jenže ani dnes na tom kvalita výroby není ani trochu dobře.

Je paradoxní, že firemní prvotina, tedy Roadster první generace, byl v podstatě asi tím nejkvalitnějším produktem, jaký dosud pod hlavičku Tesly vznikl. Dáno to bylo tím, že jeho výroba, zvláště pak pro evropskou klientelu, probíhala komplet ve Velké Británii. A to poblíž Hethelu, kde má sídlo Lotus, jenž poskytl šasí. Veškerá další produkce se však již přestěhovala do Fremontu a bohužel začala dokazovat, že milimetr není pro Teslu žádná míra.

Letos byla spuštěna výroba Modelu Y, což je její již čtvrtý samostatný model. Ten navíc sdílí mnohé komponenty s předchozím Modelem 3, logicky by tedy již veškeré porodní bolístky měly být vychytány. Tak tomu ovšem není, a to ani zdaleka. Připomíná to jeden z čerstvých majitelů elektrického SUV, jenž se skrývá za přezdívkou Kenriko a který je v komunitě Tesly velmi dobře znám. Vlastní totiž firmu zabývající se individuálními úpravami vozů značky.

Jako takový je tedy Kenriko s „kvalitou“ Tesly dobře obeznámený, přesto je zaskočen až drzostí, s jakou si Tesla dovolí nový vůz zákazníkovi dodat. Model Y na screenech níže je zcela nový, ovšem jeho exteriér a interiér pokrývá celá řada škrábanců a oděrek. Nechybí ani mastné skvrny či černé otisky prstů zaměstnanců.

To je však pouze začátek, některé nedostatky jsou neumně zamaskovány, jiné pokusy o nápravu ještě zviditelněny. Dále lze zmínit špatné a pomuchlané těsnění, poškrábané jedno lité kolo a zlomené ovládání víka zavazadelníku. Suma sumárum jde o zmetek, který by jiné automobilky nikdy nepustily z výrobní haly. Tesla s tím ale problém nemá a neváhá za něj účtovat 60 990 dolarů (cca 1,5 milionu korun). To opravdu nejsou zanedbatelné peníze, pořídit za ně lze klidně i pět mainstreamových vozů, z nichž každý bude sestavený lépe - něco takového jsme u jiného výrobce neviděli dekády.

Je přitom jisté, že Tesla o problémech s kvalitou ví. A právě proto soustavně upravuje záruční podmínky. Aktuálně tak sice můžete svůj vůz do sedmi dnů vrátit bez udání důvodu, ovšem poté máte po dalších 12 měsíců zakázáno objednat si tutéž specifikaci. Kromě toho, vrácený vůz musí být ve špičkové kondici, bez poškození či abnormálního opotřebení. To však Kenrikův vůz nesplňuje, jakkoliv vady nejdou na triko majitele.

Chápeme, proč si Kenriko vůz objednal, logicky jej potřebuje k podnikání. Co však již může zarazit více, to jsou tisíce lidí, kteří na Teslu nedají dopustit, jakkoliv výše popsané problémy řeší rovněž. Nicméně tak jako mnohé ženy odmítají opustit své muže, kteří je bijí, tak zjevně mají někteří majitelé i sklon odpouštět věci, kterých by se jinde nedočkali. A co více, neváhají odsoudit každého, kdo na chybu Tesly upozorní.

Takové zákazníky lze snad jen litovat, případně jim pak můžeme nabídnout video natočené dalším z majitelů Modelu Y. To se soustředí na lehčí korekci víka zavazadelníku, které po předání nesedělo přesně. Stačilo však jen lehce poštelovat gumové „nožičky“ v jeho spodní části a problém byl vyřešen. To lze na jedné straně kvitovat, nicméně na té druhé je třeba dodat, že tohle měla udělat Tesla v továrně a nikoliv majitel u sebe v garáži.

Tesla tak začíná v mnohém připomínat Škodu, ovšem nikoliv tu moderní. Spíše máme na mysli někdejší produkty AZNP Mladá Boleslav, jak byla firma nazývána během komunistické éry. Tehdy jste totiž byli rádi, když na vás nějaký vůz vůbec zbyl. A když jste jej dostali, raději jste drželi ústa, vzali nářadí a dodělali to, co v Mladé Boleslavi nezvládli. Totéž vás zjevně může čekat i v roce 2020, akorát v případě fremontské produkce.

Takto si Tesla představuje kvalitně vyrobený vůz. Za 1,5 milionu korun žádný zázrak, co říkáte? Nebo jste fanoušci značky a tudíž nás máte za zaujaté?

Zdroje: Kenriko@Youtube, MR Tesla@Youtube

Petr Prokopec