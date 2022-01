Majitelům Hyundai se přístrojovka najednou začala ukazovat takto, proč se to stalo, nechápe nikdo před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai, koláž Autoforum.cz

Neděláme si legraci a není to tak, že by šlo o problém z výroby, kterého si někdo všiml až po dodání aut. Lidé si dotčené vozy koupili v pořádku, jednoho rána přišli ale nastartovali a přístrojovka se jim začala ukazovat vzhůru nohama.

Život někdy píše méně uvěřitelné příběhy než ti nejkreativnější autoři a tohle je jeden z těch případů. Být 1. duben, nepochybujeme o tom, že si z nás někdo utahuje. Protože o tom ale zcela nezávisle na sobě informuje řada majitelů, automobilka vyhlásila oficiální svolávací akci a vyjádřila se k tomu zahraničním médiím, je jasné, že o žádný fór nejde.

Ačkoli jsme hlavní obrázek tohoto článku vyrobili sami na základě oficiálních materiálů automobilky Hyundai, je to přesně to, co před sebou v tuto chvíli vidí řada jejích zákazníků, jak se můžete přesvědčit na jejich fóru na zdrojovém odkazu. Konkrétně jde o majitele typů Santa Fe Hybrid a Plug-in Hybrid modelového roku 2022, kteří prostě jednoho dne usedli to jinak zcela bezproblémového vozu a přístrojová deska se jim začala ukazovat vzhůru nohama a ještě horizontálně převrácená.

S pousmáním se pokoušíme si představit, jak bychom na takovou věc reagovali. Sám bych asi vypnul motor a vyrazil dospat včerejší kocovinu, neboť to působí naprosto surreálně. Nezdá se vůbec možné, že by se něco takového skutečně stalo. Že digitální přístrojovka „zamrzne”, že začne zobrazovat nesmysly, že přestane fungovat... To všechno je docela dobře možné, to jsou obvyklé poruchy. Ale aby fungovala perfektně až na to, že si musíte sednout na hlavu a otočit se čelem vzad, protože jen přes zrcadlo uvidíte přístroje správně? To zní naprosto absurdně.

Ale skutečně se to děje a podle všeho to má souvislost s chladným počasím. Proto se také problém projevuje až nyní a může docela dobře odeznít s příchodem teplejších dnů. Jak jsme ale již zmínili, automobilka o něm ví a ohlásila svolávací akci, která se týká více jak tisíce aut v USA a Kanadě a nejspíše dalších pár tisíc aut ve zbytku světa, tady zatím na oficiální informaci čekáme. V servisech tak bude majitelům vyměněna celá přístrojovka za jinou, což má bizarnímu zobrazování přístrojů učinit přítrž.

Je to zajímavé samo o sobě, ještě zajímavější se ale jeví být otázka, jak se to vůbec mohlo stát. Být to tak vždy, v pořádku, jít o softwarový problém, dá se to chápat, děje se to ale jen někdy a Hyundai bude měnit celé přístrojovky. Kolegové z Jalopniku se ve stejném údivu zeptali na důvod amerického zastoupení, podle kterého problém spočívá v nesprávných odporech, jimiž byly digitální přístrojové osazen. Ze všech věcí zrovna toto? Jen u hybridů? Ani kolegům, ani nám to nejde příliš do hlavy. Snad Hyundai ví, co dělá. A nebo to možná nechápe samo a doufá, že výměna přístrojové desky za jinou její evoluci to spraví, protože i tak se občas problémy řeší.

Hybridní verze Hyundai Santa Fe modelového roku 2022 trpí vskutku bizarním problémem, přístrojová deska se v zimě majitelům ukazuje vzhůru nohama a zrcadlově. Přesně tak, jak můžete vidět na hlavní fotce nebo na záběrech pořízených majiteli na jejich fóru. Foto: Hyundai

Zdroje: Hyundai Forums, Jalopnik

