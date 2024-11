Maserati se pokouší odvrátit svůj úpadek specialitou ke 110. výročí, nic nudnějšího asi vymyslet nemohlo před 11 hodinami | Petr Prokopec

Italové se trápí a jejich prodeje se dál mohutně propadají, šéf mateřského koncernu ale říká, že auta nabízí Maserati skvělá, jen marketing vázne. Pokud tohle má být jeho spásou, pak potěš pánbůh.

Již tuto neděli, tedy 1. prosince oslaví Maserati 110. výročí své existence. Kolik let má ovšem italská automobilka ještě před sebou, si ani neodvažujeme odhadovat. Za prvních devět měsíců loňského roku totiž značka prodala zhruba 20 600 aut, letos však má za stejné období na kontě jen přibližně 8 600 registrací. Máme tu tedy 58,3procentní pokles, za který dle šéfa koncernu Stellantis Carlose Tavarese může špatný marketing. Maserati má prý ty správné produkty, ovšem dobrá propagace chybí a dealeři vše dál kazí, když prémiovou auru trojzubce narušují tím, že vozy značky prodávají pod cenou.

Pokud by ovšem slavné logo skutečně zdobilo auta, z nichž jde každý do kolen, nebyly by třeba ani ony slevy, ani nějaké přehnané náklady na marketingovou podporu. Místo toho by bez problémů zafungovala „šuškanda“ mezi bohatými. U Maserati to nefunguje a primární důvod je vždy nutné hledat v produktu. Ten se také kvůli tlaku na elektrifikaci rozchází s představami kupců, kteří na rozdíl od Ferrari nebo Lamborghini nečekají jen sporťák pro občasnou vyjížďku pro radost, ale spíš sportovně-luxusní, tedy cestovní vůz. Praktická využitelnost je tedy pořád nutná a s elektrickým pohonem si logicky netyká.

Takové nové GranTurismo Folgore sice díky 761 koním pod kapotou umožňuje velmi rychlou jízdu, ovšem příliš dlouho si ji nevychutnáte. Vůz vážící 2 260 kilogramů totiž dostal baterie o kapacitě jen 92,5 kWh, které odpovídají 24litrové nádrži na naftu. S tou pak sice můžete zvládnout možná i udávaných 450 km, ovšem jen s takovým sebezapřením, že již nikdy po dalším usednutí za volant nebudete toužit.

Právě s pomocí elektrického kupé ale chce Maserati oslavit své jubileum a napravit churavějící prodeje. Italové totiž aktuálně představili limitovanou edici 110 Anniversario, která nepřekvapivě dorazí ve 110 kusech. Polovina z této porce připadá na specifikaci Rame Folgore, zbytek pak na Blu Inchiostro. V obou případech jsou použita litá kola z bronzovým povrchem, stejně jako speciální emblém na koncovém sloupku. Jednu verzi pak zdobí šedá barva, druhou modrá.

Zajímavé je, že třeba lak Rame lze pořídit běžně za příplatek, což výjimečnost výroční edice zřetelně snižuje. Dárek k narozeninám tak vlastně jako kdyby odrážel stávající marnost značky, neboť nedošlo třeba ani na navýšení výkonu. Byť je třeba uznat, že ozdobné prošívání uvnitř každého vozu je slušivé. Jenže to samo o sobě zvýšení ceny oproti standardu, které je nevyhnutelné, asi neospravedlní.

Vlastně tak nebude překvapivé, když Italové budou mít problém s rozprodáním oněch 110 kusů, na což by asi nedošlo, kdyby pod kapotou trůnil třílitrový šestiválec Nettuno, jenž pohání spalovací verze. Tato jednotka u provedení Modena posílá na zadní kola 490 koní, zatímco specifikace Trofeo je spojena s 550koňovým stádem. V takovém modelu MC20 je pak naladěna dokonce na 740 koní, což by GranTurismo udělalo patřičně výjimečným. Tak třeba za dalších 110 let, pokud tu tedy ještě nějaké Maserati vůbec bude...

Italové slaví 110. výročí založení automobilky poněkud nešťastným způsobem. Tohle auto je prostě nuda, nepřichází s ničím opravdu zajímavým, co by napravilo nepřesvědčivou nabídku standardního provedení. Foto: Maserati

