Mazda dala po 28 letech sbohem svému dosavadnímu logu. Náhrada je ještě otřesnější, než je dnes zvykem

Laciné, nenápadité, trapné, to jsou asi ta nejlepší hodnocení, která se na adresu novinky japonské značky schází. Budete se muset dvakrát podívat do kalendáře, zda není 1. duben, abyste uvěřili, že tohle Japonci myslí vážně.

„Pepíčku, namaluj nám nové logo!” Máme pocit, že jsme právě odhalili počátek geneze nové identity automobilky Mazda, protože výsledek přesně takovému „procesu” odpovídá. Anebo vlastně ne. Kdyby to bylo takhle, bylo by ještě pochopitelné, upřímné a aspoň levné. Realita byla nejspíš jiná a vystihnout jí lze parafrázováním jednoho dnes asi nepřehlédnutelného reklamního spotu: „U agentury měli akci 1+1 nové logo zdarma, tak jsem objednal toto.” - „A to je to zadarmo, že jo?”

Jinak opravdu nevíme, jak se mohlo stát, že se možná nijak ohromující, ale zažitý symbol japonské značky, který má podle některých být písmenem M stylizovaným do tvaru racka a podle jiných vznešeně ztělesňovat její snahu o vzestupu automobilové civilizace a kultury, změnil v placatý, hranatý a rastrovitý symbol, který snad mohl vzniknout jedině tak, že se někdo to samé pokusil namalovat myší v Paintbrushi. Je to ošklivé a dehonestující, nikoli jen laciné, nenápadité a trapné, jak nejčastěji říkají ti, kteří chtějí zůstat diplomaty.

Mazda se tím přidala k pro nás nepochopitelnému trendu zjednodušování log, který snad v jediném případě nepřinesl lepší výsledek. Něco podobného udělaly třeba i značky VW, Audi nebo Citroën, s podobným „úspěchem”, ovšem jejich placaté alternativy pořád vypadají lépe. Proč automobilky šly tímto směrem? Prý jsou taková loga vhodnější pro digitální věk a lepší zobrazení na mobilu. Proboha, co je to za pitomost? Dojem plastického loga šlo vytvořit klidně i na displeji Siemensu C35i s monochromatickým displejem (tedy s pomocí dvou barev, ničím jiným) o rozlišení 101 x 54 pixelů. Na současných mobilech je možné zobrazit absolutně cokoli.

Je to jeden z hloupých trendů, který podle nás musí zemřít, nepotkali jsme ještě nikoho, kdo by podobné novinky označil za přínos. Sama Mazda přitom u dosavadního provedení loga vydržela od roku 1997, tedy dlouhých 28 let od dob, kdy se svět posunul od analogových televizí až k dnešním smartphonům. A vypadalo pořád šik. Co automobilku nutí měnit ztvárnění tohoto symbolu zrovna nyní, nemáme tušení - slova o efektivnějším designu optimalizovaném pro chytré telefony a digitální displeje jsou vážně hloupá, to by dávalo smysl v roce 2005, ne 2025.

Nikde v prezentačních materiálech Mazdy zatím nové logo nenajdete, má se začít rozšiřovat až s 30. lednem, na který připadá 105. výročí založení firmy. A pochopitelně bude trvat ještě dlouho, než se novinka dostane na všechny modely, weby, do všech showroomů apod. Pochopitelně, i nové logo jasně identifikujete jako symbol náležící Mazdě, ale je to nakonec výhra? Kdyby to bylo aspoň nové logo, ale reálně je to staré logo prohnané nějakým primitivním filtrem, kterému byla kdysi zakřivená racčí křídla změněna v rovná. Docela by nás zajímalo, kolik za tohle Mazda někomu zaplatila...

Tohle je vážně nové logo Mazdy. Grafika: Mazda



A tady je srovnání s tím starým. Nestačíme se divit... Grafika: Mazda

