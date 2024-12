Mazda dopřála své poslední novince nový větší turbodiesel, to si na sklonku roku 2024 troufne málokdo včera | Petr Prokopec

Není to čistě její dílo, ale to je nakonec jedno, s novými dieselovými motory se v současné době pytel opravdu netrhá. Škoda jen, že není určen pro nás, tedy přinejmenším v tuto chvíli.

Spalovací motory jsou některými považovány za ryzí zlo a druh zralý na vymření. Nebáli bychom se takové označit za extrémisty, kteří jsou sice schopni o této věci dlouze hovořit, ale sami si nezvládnou ani vyměnit olej, natož aby rozuměli čemukoli komplikovanějšímu. Přesto se dočkali poměrně značného zastání i ze strany výrobců aut, třebaže ti naopak věcem rozumí velmi dobře.

Naštěstí se ale ještě nezbláznil celý svět a ostrůvky zdravého rozumu i nadále přežívají. Najdou se také u Mazdy, která se nežene po hlavě jedním směrem, o čemž svědčí i inovovaný model BT-50, který je zatím dostupný v Thajsku. O tom jsme se dosud zmiňovali hlavně v souvislosti se extrémním čelním logem, pro dnešek se ale podíváme spíš na to, co se skrývá za ním. Do služby byl totiž povolán zcela nový 2,2litrový turbodiesel MaxForce vzniklý ve spolupráci s Isuzu, který produkuje 163 koní koní a 400 Nm točivého momentu.

Ve srovnání s předchozí 1,9litrovou jednotkou tu máme větší, rozumějte objemnější motor, který v případě klíčových výstupních parametrů nabízí zlepšení o 13 koní a 50 Nm, přičemž výkon motoru přenáší na zadní kola šestistupňový manuál či osmistupňový automat. I ten je novinkou, přičemž nahrazuje původní šestistupňovou samočinnou převodovku. Hlavní výhodou má být nižší spotřeba, konkrétní data ovšem Mazda neuvádí. Zmiňuje nicméně, že pokud si pořídíte verzi Freestyle Cab, tedy s polovičními zadními dveřmi, dostanete pouze manuál.

Vedle této jednotky pak bude nabízen i již existující třílitrový turbodiesel, jenž má na kontě 190 koní a 450 Nm. Také v tomto případě je možné volit mezi manuálem a automatem, obě převodovky ale disponují pouze šesti stupni. Výkon pak mohou posílat na zadní či obě nápravy, kdy u čtyřkolek lze počítat s asistencí zadního uzamykatelného diferenciálu a off-roadových jízdních režimů. Po datech týkajících se spotřeby či dynamiky však znovu budete pátrat marně.

Nové informace tím končí, zopakovat už můžeme jen ty staré. Tedy že modernizace přinesla zcela nové čelní partie, jejichž součástí je i zmiňované logo. Klientela přitom bude moci vybírat z pěti barev karoserie, stejně jako mezi litými koly v 17- nebo 18palcovém rozměru. V kabině pak najde 7palcový přístrojový štít, jemuž společnost dělá 8- nebo 9palcová obrazovka multimédií. Japonci přitom v nemalé míře zatlačili i na větší výčet asistenčních systémů.

Vůz je již možné objednávat, a to od 762 tisíc bahtů (cca 531 tisíc Kč), na které vychází základní BT-50 Frestyle Cab s novou dva-dvojkou a pohonem zadních kol. Za vrcholné provedení osazené klasickou kabinou, třílitrovým turbodieselem a pohonem všech kol je pak třeba zaplatit 1 352 000 THB (asi 942 tisíc Kč). Připlatit je pak možné ještě za varianty XTR, které disponují červenými doplňky, stříbrnými vsuvkami nárazníků a sadou ochranných plastů.

Mazda BT-50 třetí generace se dočkala nového provedení, který pick-upu nadělil také nový 2,2litrový turbodiesel vzniklý ve spolupráci s Isuzu. Foto: Mazda

